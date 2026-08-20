МАРТОВСКИЕ СТАТЬИ 1654 ГОДА

МАРТОВСКИЕ СТАТЬИ 1654 ГОДА - вроссийской историографии название акта, оформившего автономное положение части территории Украины после её вхождения в состав Русского государства.

При­ня­ты на ос­но­ве украинского про­ек­та до­го­во­ра ме­ж­ду За­по­рож­ским вой­ском и русским пра­ви­тель­ст­вом, со­став­лен­но­го под ре­дак­ци­ей Б. М. Хмель­ниц­ко­го, о под­твер­жде­нии прав и воль­но­стей Ук­раи­ны. Про­ект Мартовских статей вклю­чал 23 «про­си­тель­ные ста­тьи» (на­зы­ва­лись так по­то­му, что по­да­ва­лись на цар­ское имя в ви­де просьб: «сми­луй­ся, по­жа­луй…», на ко­то­рые боя­ре от име­ни ца­ря да­ва­ли со­гла­сие). Про­ект при­ве­зён в Мо­ск­ву по ре­ше­нию Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды 1654 года украинским по­соль­ст­вом во гла­ве с вой­ско­вым судь­ёй С. Б. За­руд­ным и пе­ре­яс­лав­ским полк. П. И. Те­те­рей; со­гла­со­ван 13-20(23-30) мар­та с цар­ски­ми пред­ста­ви­те­ля­ми - боя­ра­ми князем А. Н. Тру­бец­ким, В. В. Бу­тур­ли­ным, околь­ни­чим П. П. Го­ло­ви­ным и дум­ным дья­ком А. И. Ива­но­вым.

По­сле пе­ре­ра­бот­ки тек­ста про­ек­та 23 «про­си­тель­ные ста­тьи» объ­е­ди­не­ны в 11 пунк­тов. Ут­вер­жде­ны ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем 27 мар­та (6 апреля). Под­твер­жда­ли вы­бор­ность гет­ма­на и ге­не­раль­ной стар­ши́ны, пра­ва и «воль­но­сти» стар­ши­ны ка­зац­кой, ка­за­ков, ме­щан, пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва, са­мо­стоя­тель­ность вой­ско­вых су­дов. Оп­ре­де­ля­ли ве­ли­чи­ну де­неж­ных от­чис­ле­ний на артиллерийское де­ло, а так­же раз­мер жа­ло­ва­нья для стар­ши­ны и рее­ст­ро­вых ка­за­ков За­по­рож­ско­го вой­ска (их чис­лен­ность уве­ли­че­на до 60 тысяч человек); назна­че­ние жа­ло­ва­нья ря­до­вым ка­за­кам от­ло­же­но до вы­яс­не­ния раз­ме­ра до­ход­но­сти с украинских зе­мель. Ос­тав­ля­ли сбор по­да­тей в ве­де­нии ме­ст­ных вла­стей, но под кон­тро­лем цар­ских пред­ста­ви­те­лей. Со­хра­ня­ли за гет­ма­ном пра­во са­мо­стоя­тель­но при­ни­мать и от­пус­кать всех иностранных по­слов (кро­ме поль­ско­го и ту­рец­ко­го), но при ус­ло­вии, что они при­бы­ли «о до­б­рых де­лех», обя­зы­ва­ли гет­ма­на со­об­щать в Мо­ск­ву о со­дер­жа­нии всех про­ве­дён­ных им пе­ре­го­во­ров и за­дер­жи­вать по­слов, при­быв­ших с на­ме­ре­ния­ми, вра­ж­деб­ны­ми Русскому государству. Пре­ду­смат­ри­ва­ли во­енные дей­ст­вия цар­ских войск про­тив Ре­чи По­спо­ли­той (для «обе­ре­га­нья» украинских зе­мель от­дель­но вы­де­лял­ся во­енный кон­тин­гент с гар­ни­зон­ной служ­бой в Кие­ве), а в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти - про­тив Крым­ско­го хан­ст­ва. В тот же день до­пол­не­ны жа­ло­ван­ны­ми гра­мо­та­ми (позд­нее ори­ги­на­лы уте­ря­ны) За­по­рож­ско­му вой­ску «о пра­вах и воль­но­стях вой­ско­вых», ма­ло­рос­сий­ской шлях­те пра­во­слав­ной ве­ры - на «шля­хет­ские пра­ва», Б. М. Хмель­ниц­ко­му - на Чи­ги­рин­ское ста­рос­тво «со все­ми к не­му при­на­леж­но­стя­ми».

В 1657 году Мартовские статьи из­ме­не­ны: в от­дель­ные ста­тьи вы­де­ле­ны жа­ло­ван­ные гра­мо­ты от 27.03(06.04).1654 года, так­же ог­ра­ни­че­но пра­во гет­ма­на на ди­пло­ма­тические кон­так­ты с другими государства­ми. В даль­ней­шем по­ло­же­ния Мартовских статей в ре­дак­ции 1657 года по­сле из­бра­ния ка­ж­до­го но­во­го гет­ма­на под­твер­жда­лись ка­зац­кой ра­дой и русским пра­ви­тель­ст­вом (в ис­то­рио­гра­фии по­лу­чи­ли на­зва­ния по мес­ту под­пи­са­ния). Од­но­вре­мен­но в их текст вно­си­лись из­ме­не­ния, на­прав­лен­ные на ог­ра­ни­че­ние са­мо­управ­ле­ния украинских зе­мель (кро­ме Глу­хов­ских ста­тей 1669 года, за­клю­чён­ных при гет­ма­не Д. И. Мно­го­греш­ном, ко­то­рые несколько ог­ра­ни­чи­ли функ­ции цар­ских вое­вод и умень­ши­ли их ко­ли­че­ст­во, а так­же пред­по­ла­га­ли вклю­че­ние пред­ста­ви­те­лей За­по­рож­ско­го вой­ска в со­став русских по­сольств и их уча­стие в ди­пло­ма­тических пе­ре­го­во­рах, за­тра­ги­вав­ших украинские ин­те­ре­сы).

По ус­ло­ви­ям Пе­ре­яс­лав­ских ста­тей 1659 года, при­ня­тых при гет­ма­не Ю. Б. Хмель­ниц­ком, цар­ские гар­ни­зо­ны раз­ме­ща­лись в Кие­ве, Пе­ре­яс­ла­ве, Чер­ни­го­ве, Не­жи­не, Брац­ла­ве и Ума­ни, За­по­рож­ское вой­ско обя­зы­ва­лось по пер­во­му тре­бо­ва­нию вы­сту­пать на «го­су­да­ре­ву служ­бу». Мо­с­ков­ские ста­тьи 1665 года, ут­вер­ждён­ные при гет­ма­не И. М. Брю­хо­вец­ком, рас­ши­ри­ли ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные и су­деб­ные пол­но­мо­чия цар­ских вое­вод и уве­ли­чи­ли чис­лен­ность цар­ских гар­ни­зо­нов в украинских го­ро­дах. По по­след­ним стать­ям (Ко­ло­мак­ским стать­ям 1687 года), под­пи­сан­ным при гет­ма­не И. С. Ма­зе­пе , Ле­во­бе­реж­ная Ук­раи­на при­зна­ва­лась под­вла­ст­ной «не гет­ман­ско­му ре­ги­мен­ту, а цар­ско­го ве­ли­че­ст­ва са­мо­дер­жав­ной дер­жа­ве». С 1706 года в свя­зи с воз­мож­ным втор­же­ни­ем шведского ко­ро­ля Кар­ла XII на Ук­раи­ну За­по­рож­ское вой­ско пе­ре­шло под ко­ман­до­ва­ние ца­ря. По­сле из­ме­ны Ма­зе­пы в 1708 году обя­зан­но­сти гет­ма­на ис­пол­ня­лись цар­ским «ре­зи­ден­том» (с 1710 года - дву­мя).

Ис­торические источники:

Ак­ты, от­но­ся­щие­ся к ис­то­рии Юж­ной и За­пад­ной Рос­сии. СПб., 1878. Т. 10. № 8. XXI;

Вос­со­еди­не­ние Ук­раи­ны с Рос­си­ей. До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1954. Т. 3. № 245.

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