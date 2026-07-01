«МАРТОВСКИЕ ПОЛЯ»

«МАРТОВСКИЕ ПОЛЯ» - военные сбо­ры во Франк­ском го­су­дар­ст­ве с конца V века, на ко­то­рых про­ве­ря­лись бое­спо­соб­ность вои­нов и ка­че­ст­во их воо­ру­же­ния.

Про­во­ди­лись в мар­те. «Мартовские поля» за­ме­ни­ли еже­год­ные со­б­ра­ния сво­бод­ных гер­ман­цев и в от­ли­чие от них не име­ли каких-либо по­ли­тических функ­ций. Впо­след­ст­вии во­шло в обы­чай при­ез­жать на «Мартовские поля» с да­ра­ми для ко­ро­ля (dona an­nualia). В 755 году в свя­зи с рос­том зна­че­ния кон­ни­цы во франк­ском вой­ске Пи­пин Ко­рот­кий пе­ре­нёс смот­ры на май («Май­ские по­ля», Campus Madius, Magis cam­pus). При Кар­ле I Ве­ли­ком сбо­ры не­ред­ко про­во­ди­лись в лет­ние ме­ся­цы, при его бли­жай­ших пре­ем­ни­ках по­сте­пен­но пе­ре­ста­ли быть ре­гу­ляр­ны­ми и к концу IX века ус­ту­пи­ли ме­сто съез­дам ко дво­ру ко­ро­ля феодальной зна­ти со свои­ми дру­жин­ни­ка­ми.

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