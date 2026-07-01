«МАРТОВСКИЕ ПОЛЯ»
«МАРТОВСКИЕ ПОЛЯ» - военные сборы во Франкском государстве с конца V века, на которых проверялись боеспособность воинов и качество их вооружения.
Проводились в марте. «Мартовские поля» заменили ежегодные собрания свободных германцев и в отличие от них не имели каких-либо политических функций. Впоследствии вошло в обычай приезжать на «Мартовские поля» с дарами для короля (dona annualia). В 755 году в связи с ростом значения конницы во франкском войске Пипин Короткий перенёс смотры на май («Майские поля», Campus Madius, Magis campus). При Карле I Великом сборы нередко проводились в летние месяцы, при его ближайших преемниках постепенно перестали быть регулярными и к концу IX века уступили место съездам ко двору короля феодальной знати со своими дружинниками.