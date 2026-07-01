МАРТОВИЧ ЛЕСЬ
МАРТОВИЧ ЛЕСЬ - украинский писатель и общественный деятель.
Из семьи сельского писаря. Учился в Черновицком университете (бросил учёбу из-за материальных затруднений); окончил Львовский университет (1909 год). Доктор юриспруденции (1914 год). Работал адвокатом (с 1895 года); занимался культурно-просветительской работой среди крестьян, собирал фольклор, редактировал ряд газет.
Печатался с 1889 года: рассказ «Нечитатель» («Нечитальник») и заметки из сельской жизни под общим названием «Сельский магазин» («Сільська крамниця»). В прозе Мартовича, тематически близкой произведениям В. С. Стефаника и отразившей демократические воззрения автора, воссозданы социальные и духовные проблемы жизни западноукраинского села: рассказы «Номера» («Лумера», 1891 год), «Иван Рыло» («Iван Рило», 1895 год), «Мужицкая смерть» («Мужицька смерть», 1898 год), «Хитрый Панько» («Хитрий Панько», 1901 год), «Смертельное дело» («Смертельна справа», 1903 год); сатирическая повесть «Суеверие» («Забобон», 1911 год, опубликована в 1917 году) и др. Ряд произведений Мартовича посвящены критическому изображению политической жизни Австро-Венгрии: рассказы «Квитанция на пятёрку» («Квіт на п’ятку», 1901 год), «Подарок Стрибога» («Стрибожий дарунок», 1905 год), «Вий» («Вій», 1907 год). Язык сочинений Мартовича отразил влияние местного диалекта.
Сочинения:
Избранные произведения. М., 1951.