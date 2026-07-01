МАРТОВИЧ ЛЕСЬ

МАРТОВИЧ ЛЕСЬ - украинский писатель и общественный деятель.

Из се­мьи сель­ско­го пи­са­ря. Учил­ся в Чер­но­виц­ком университете (бро­сил учё­бу из-за ма­те­ри­аль­ных за­труд­не­ний); окон­чил Львов­ский университет (1909 год). Доктор юрис­пру­ден­ции (1914 год). Ра­бо­тал ад­во­ка­том (с 1895 года); за­ни­мал­ся куль­тур­но-про­све­тительской ра­бо­той сре­ди кре­сть­ян, со­би­рал фольк­лор , ре­дак­ти­ро­вал ряд га­зет.

Пе­ча­тал­ся с 1889 года: рас­сказ «Не­чи­та­тель» («Не­чи­таль­ник») и за­мет­ки из сель­ской жиз­ни под об­щим названием «Сель­ский ма­га­зин» («Сільська крам­ни­ця»). В про­зе Мартовича, те­ма­ти­че­ски близ­кой про­из­ве­де­ни­ям В. С. Сте­фа­ни­ка и от­ра­зив­шей де­мо­кра­тические воз­зре­ния ав­то­ра, вос­соз­да­ны со­ци­аль­ные и ду­хов­ные про­бле­мы жиз­ни западноукраинского се­ла: рас­ска­зы «Но­ме­ра» («Лу­ме­ра», 1891 год), «Иван Ры­ло» («Iван Ри­ло», 1895 год), «Му­жиц­кая смерть» («Му­жиць­ка смерть», 1898 год), «Хит­рый Пань­ко» («Хит­рий Пань­ко», 1901 год), «Смер­тель­ное де­ло» («Смер­тель­на спра­ва», 1903 год); са­ти­рическая по­весть «Суе­ве­рие» («За­бо­бон», 1911 год, опубликована в 1917 году) и др. Ряд про­из­ве­де­ний Мартовича по­свя­ще­ны кри­тическому изо­бра­же­нию по­ли­тической жиз­ни Ав­ст­ро-Венг­рии: рас­ска­зы «Кви­тан­ция на пя­тёр­ку» («Квіт на п’ятку», 1901 год), «По­да­рок Стри­бо­га» («Стри­бо­жий да­ру­нок», 1905 год), «Вий» («Вій», 1907 год). Язык со­чи­не­ний Мартовича от­ра­зил влия­ние ме­ст­но­го диа­лек­та.

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1951.