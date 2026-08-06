МАРТОВ Юлий Осипович (настоящая фамилия Цедербаум)

Один из лидеров меньшевизма, идеолог российской социал-демократии, меньшевизма.

Сын служащего, потомственный почетный гражданин. В 1891 г. поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

В 1892 г. стал лидером социал-демократического кружка (С-Петербургская группа «Освобождение труда»). Арестован, в 1893 г. выслан в Вильно под гласный надзор полиции.

В 1895 г. вернулся в С-Петербург и совместно с В. Лениным и др. создал Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895).

В январе 1896 г. арестован и в феврале 1897 г. выслан на 3 года в Туруханск. Боролся против экономизма, поддержал протест 17 социал-демократов против Credo Е. Кусковой.

Один из инициаторов создания газеты «Искра». С 1901 г. за границей – в Мюнхене, Лондоне, Женеве и др. Член редакции «Искры», лидер «мягких искровцев». Участвовал в подготовке программы РСДРП.

На II съезде РСДРП предложил формулировку 1 параграфа устава партии о членстве (содействие РСДРП вместо обязательного участия в работе парторганизации), которая получила большинство голосов делегатов против формулировки Ленина. Полемика на съезде привела к размежеванию на большевиков и меньшевиков, одним из лидеров которых стал Мартов.

Сторонники Ленина получили большинство при выборах в ЦК. Мартов вошел в редакцию «Искры» после выхода из нее Ленина. Член Совета РСДРП и бюро меньшевиков.

В октябре 1905 г. после амнистии вернулся в Россию, вошел в редакцию газеты «Начало», участвовал в работе Петербургского совета рабочих депутатов.

С декабря 1905 г. – член объединенного ЦК РСДРП. В 1906 г. вошел в редакцию объединенного органа РСДРП «Партийные известия».

Во время Первой российской революции 1905-1907 гг. считал необходимым заниматься прежде всего сплочением сил пролетариата, выступал против участия пролетарской партии в революционном правительстве, если оно возникнет.

В 1906 г. дважды арестовывался, в сентябре выслан за границу. Жил в Женеве и Париже.

В 1907 г. на V съезде РСДРП выступил с отчетным докладом ЦК. На Штутгартском конгрессе II Интернационала вместе с Лениным и Р. Люксембург внес поправку в резолюцию о войне, предлагавшую использовать конфликт для «крушения господства класса капиталистов». Сблизился с «ликвидаторами», но считал необходимым готовиться к новой революции.

Участник Венской конференции РСДРП в августе 1912 г. Критиковал большевиков за возрождение «нечаевщины».

Член Заграничного секретариата ОК РСДРП. Член редакций газет «Социал-демократ» (1908-1911), «Голос социал-демократа», «Луч» (1913-1914), «Известия Заграничного секретариата ОК», «Голос», «Наше слово» и др. Один из редакторов и авторов пятитомника «Общественное движение в России в начале ХХ-го века».

Один из лидеров левого крыла меньшевизма, но в 1916 г. вышел из редакций «Голоса» и «Наше слово» из-за разногласий с Л. Троцким .

Участник Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) конференций социалистов, выступал за мир без аннексий и контрибуций, считал, что война приведет к периоду гражданских войн и революций, но не поддерживал «пораженчество».

6 мая 1917 г. вернулся через Германию в Россию. Выступал против социал-патриотов с одной стороны и большевиков – с другой.

Член Временного центрального бюро меньшевиков-интернационалистов. Выступал за давление Советов на правительство извне. Редактировал «Летучий листок меньшевиков-интернационалистов».

Вошел в исполком Петроградского совета , в июне был избран I съездом советов рабочих и солдатских депутатов во ВЦИК. С августа – член ЦК РСДРП (объединенная).

С июня выступал за переход власти к многопартийному социалистическому правительству. С этой позиции выступал на Демократическом совещании, в Предпарламенте и на II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов.

Критиковал большевиков за якобинство, «аракчеевское понимание социализма и пугачевское понимание классовой борьбы», но не поддерживал вооруженную борьбу против них, поскольку они являются партией рабочего класса (хотя и «ошибающегося»). Противник заключения Брестского мира .

В декабре 1917-1920 гг. - фактический лидер социал-демократов в России. Член редакций «Рабочей газеты» и газеты «Всегда вперед». В январе 1918 г. избран во ВЦИК.

14 июня 1918 исключен из ВЦИК и Петросовета вместе с другими меньшевиками и эсерами. Критикуя « военный коммунизм » и красный террор , считал советский режим «фактом действительности», который необходимо демократизировать.

Один из авторов платформы РСДРП «Что делать?» (1919), во многом предвосхитившей новую экономическую политику.

Делегат VII и VIII съездов Советов, в 1919-1920 гг. – член ВЦИК и Моссовета. В 1919 г. избран в Социалистическую академию.

Тезисы Мартова «Ми­ро­вая со­ци­аль­ная ре­во­лю­ция и за­да­чи со­ци­ал-де­мо­кра­тии» в апреле 1920 г. легли в основу плат­фор­мы РСДРП(о).

В сентябре 1920 г. выехал в Германию, оставаясь советским гражданином. В Берлине возглавил заграничную делегацию РСДРП, основал журнал «Социалистический вестник» (1921).

На съезде НСДПГ в ноябре 1920 подверг большевизм резкой критике, но призвал защищать Русскую революцию от интервенции и реставрации. Расценивал большевизм как результат воздействия на рабочий класс мелкобуржуазной стихии и обстановки милитаризации военного времени. Один из основателей Венского интернационала (1921-1923). Один из организаторов кампании против процесса эсеров 1922 г.

Сочинения:

Записки социал-демократа. М., 1924;

Развитие крупной промышленности и рабочее движение в России. Пг., М., 1923;

Очерки международного социализма и рабочего движения (1907-1913). М., Л., 1926;

Избранное. М., 2000.

Исторические источники:

Из ар­хи­ва се­мьи Це­дер­ба­ум. М., 2008;

Мень­ше­ви­ки в 1917 г. М., 1994–1997. Т. 1–3;

Мень­ше­ви­ки: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы, 1903–1917 гг. М., 1996;

Пись­ма Ю. О. Мар­то­ва. 1916–1922. Benson, 1990;

1917: ча­ст­ные сви­де­тель­ст­ва о ре­во­лю­ции в пись­мах Лу­на­чар­ско­го и Мар­то­ва. М., 2005;

Ю.О. Мар­тов и А.Н. По­тре­сов. Пись­ма. 1898–1913. М., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.