МАРТОВ, ЮЛИЙ ОСИПОВИЧ

Мартов, Юлий Осипович (настоящая фамилия Цедербаум) (12[24].11.1873, Константинополь — 04.04.1923, г. Шемберг, Германия) — российский политик и мыслитель, один из лидеров меньшевизма , идеолог российской социал-демократии.

Сын служащего, потомственный почетный гражданин. В 1891 поступил на естественный факультет Петербургского университета. В 1892 стал лидером социал-демократического кружка (Санкт-Петербургская группа «Освобождение труда»). Арестован, в 1893 выслан в Вильно под гласный надзор полиции. В 1895 вернулся в Санкт-Петербург. Совместно с В. И. Ульяновым (впоследствии Лениным ) и другими создал Петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего класса (1895). В январе 1896 арестован и в январе 1897 выслан на 3 года в Туруханск. Боролся против экономизма , поддержал протест 17 социал-демократов против Credo Е. Кусковой. Один из инициаторов создания газеты «Искра» . Один из лидеров Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) . С августа 1901 — в эмиграции в Мюнхене, Лондоне, Женеве и др. Член редакции «Искры», лидер «мягких искровцев». На II съезде РСДРП предложил формулировку 1-го параграфа устава партии о членстве (содействие РСДРП вместо обязательного участия в работе парторганизации), которая получила большинство голосов делегатов против формулировки Ленина. Полемика на съезде привела к размежеванию на большевиков и меньшевиков, одним из лидеров которых стал М. Сторонники Ленина получили большинство при выборах в ЦК. М. вошел в редакцию «Искры» после выхода из нее Ленина. Член бюро меньшевиков. В октябре 1905 после амнистии вернулся в Россию, вошел в редакцию газеты «Начало», участвовал в работе Петербургского совета рабочих депутатов . В 1906 вошел в редакцию объединенного органа РСДРП «Партийные известия». С декабря 1905 — член объединенного ЦК РСДРП. Во время Революции 1905—1907 в России считал необходимым заниматься прежде всего сплочением сил пролетариата, выступал против участия пролетарской партии в революционном правительстве, если оно возникнет. В 1906 дважды арестовывался, в сентябре выслан за границу. Жил в Женеве и Париже. В 1907 на V съезде РСДРП выступил с докладом о деятельности ЦК. На Штутгартском конгрессе II Интернационала вместе с Лениным и Р. Люксембург внес поправку в резолюцию о войне, предлагавшую использовать конфликт для «крушения господства класса капиталистов». Сблизился с «ликвидаторами» , но считал необходимым готовиться к новой революции. Участник Венской конференции РСДРП в августе 1912, созванной для сохранения единства РСДРП. Критиковал большевизм за возрождение «нечаевщины». Член Заграничного секретариата ОК РСДРП. Член редакций газет «Социал-демократ» (1908—1911), «Голос социал-демократа», «Луч» (1913—1914), «Известия Заграничного секретариата ОК», «Голос», «Наше слово» и др. Один из редакторов и авторов пятитомника «Общественное движение в России в начале ХХ-го века». Один из лидеров левого крыла меньшевизма, но в 1916 вышел из редакций «Голоса» и «Наше слово» из-за разногласий с Л. Д. Троцким . Участник Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) конференций социалистов, выступал за мир без аннексий и контрибуций, считал, что война приведет к периоду гражданских войн и революций, но не поддерживал «пораженчество».

6 мая 1917 вернулся через Германию в Россию. Выступал против социал-патриотов с одной стороны и большевиков — с другой. Член Временного центрального бюро меньшевиков-интернационалистов. Выступал за давление Советов на правительство из­вне. Редактировал «Летучий листок меньшевиков-интернационалистов». Вошел в исполком Петроградского Совета, в июне был избран I съездом советов рабочих и солдатских депутатов во ВЦИК. С августа — член ЦК РСДРП (объединенная). С июня выступал за переход власти к много-партийному социалистическому правительству «мелкобуржуазной революционной демократии». С этой позиции выступал на Демократическом совещании , в Предпарламенте и на Втором съезде Советов рабочих и солдатских депутатов . Критиковал большевиков за якобинство, «аракчеевское понимание социализма и пугачевское понимание классовой борьбы», но не поддерживал вооруженную борьбу против них, поскольку они являются партией рабочего класса (хотя и «ошибающегося»). Противник заключения Брестского мира 1918 . В 1918—1920 — фактический лидер социал-демократов в России. Редактор газеты «Всегда вперед». 14 июня 1918 исключен из ВЦИК вместе с другими меньшевиками и эсерами. Критикуя «военный коммунизм» и красный террор , считал советский режим «фактом действительности», который необходимо демократизировать. Один из авторов платформы РСДРП «Что делать?» (1919), во многом предвосхитившей новую экономическую политику . Делегат VII и VIII съездов Советов, в 1919—1920 — член ВЦИК и Моссовета. В 1919 избран в Социалистическую академию . В сентябре 1920 вы­ехал в Германию, оставаясь советским гражданином. В Берлине возглавил заграничную делегацию РСДРП, основал журнал «Социалистический вестник» (1921). На съезде Независимой социал-демократической партии Германии в ноябре 1920 подверг большевизм резкой критике, но призвал защищать Русскую революцию от интервенции и реставрации. Расценивал большевизм как результат воздействия на рабочий класс мелкобуржуазной стихии и обстановки милитаризации военного времени. Один из основателей Международного рабочего объединения социалистических партий.

Соч .: Развитие крупной промышленности и рабочее движение в России. Петроград–М., 1923; Записки социал-демократа. М., 1924; Очерки международного социализма и рабочего движения (1907—1913). М.–Л., 1926; Избранное. М., 2000.

Лит. : Мартов и его близкие. Нью-Йорк, 1959; Меньшевики. Benson, 1988; Меньшевики после Октябрьской революции. Benson, 1990; Тумаринсон В. Х. Меньшевики и большевики: несостоявшийся консенсус (Опыт исторической реконструкции). М., 1994; Урилов И. Х. Мартов. Политик и историк. М., 1997; Меньшевики и меньшевизм. М., 1998; Шубин А. В. Социализм: «Золотой век» теории. М., 2007; Шубин А. В. Великая российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Шубин А. В. Старт Страны советов. Революция. Ноябрь 1917 — март 1918. М., 2017; Шубин А. В. 1918: революция, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин.