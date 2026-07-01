МАРТОС НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Полтавской губернии, православный. Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию. 13.8.1875 поступил в 1-е военное Павловское училище. 10.6.1877 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Волынскому полку. 3.8.1878 переведен в лейб-гвардии Волынский полк с прапорщиком. 30.8.1878 произведен в подпоручики. 13.10.1880 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.4.1883 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Кавказский военный округ. 30.8.1883 произведен в поручики. 27.10.1883 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 39-й пехотной дивизии. 22.11.1883 переведен в Генеральный штаб с переименованием в штабс-капитаном с и утверждением в должности старшего адъютанта штаба 39-й пехотной дивизии. 9.6.1884 назначен старшим адъютантом штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии. 11.11.1884 назначен старшим адъютантом штаба Кавказской гренадерской дивизии. 21.3.1885 назначен и. д. делопроизводителя младшего оклада канцелярии комиссии по устройству казарм при Военном совете. 30.08.1885 произведен в капитаны (со старшинством с 29.3.1885) с утверждением в должности. 12.3.1886 назначен и. д. делопроизводителя старшего оклада канцелярии комиссии по устройству казарм при Военном совете. С 1.12.1886 по 1.9.1887 прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку для цензового командования ротой. 22.5.1887 назначен старшим адъютантом штаба 18-й пехотной дивизии. 6.6.1887 назначен старшим адъютантом штаба 38-й пехотной дивизии. 1.4.1890 произведен в подполковники с назначением штаб-офицером при управлении начальника 11-й местной бригады. С 1.5.1893 по 1.9.1893 прикомандирован к 134 пехотному Феодосийскому полку для цензового командования батальоном. 17.4.1894 произведен в полковники за отличие по службе. 5.10.1894 назначен старшим адъютантом штаба Одесского военного округа. 9.9.1897 назначен начальником штаба 14-й кавалерийской дивизии. 20.6.1898 назначен начальником штаба 13-й пехотной дивизии. Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. 31.7.1900 назначен начальником штаба десантного корпуса. 10.12.1900 вследствие расформирования управления десантного корпуса отправился к новому месту службы в распоряжение командующего войсками Одесского военного округа. 2.6.1901 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением для особых поручений при командующем войсками Одесского военного округа. 21.3.1902 назначен помощником начальника штаба Одесского военного округа. 20.5.1902 переименован в окружные генерал-квартирмейстеры штаба Одесского военного округа. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 17.10.1904 назначен в распоряжение командующего 2-й Маньчжурской армией. 31.1.1905 допущен к вр. и. д. начальника штаба 8-го армейского корпуса. 16.2.1905 назначен начальником штаба 8-го армейского корпуса. 14.6.1905 допущен к командованию 15-й пехотной дивизией. 6.8.1905 назначен командующим 15-й пехотной дивизией. 30.7.1907 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 31.5.1907) за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 29.12.1907 назначен помощником Приамурского генерал-губернатора и командующего войсками Приамурского военного округа и войскового наказного атамана Амурского и Уссурийского казачьих войск. 23.12.1910 назначен помощником командующего войсками Виленского военного округа. 28.2.1911 назначен командиром 15-го армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии (со старшинством с 31.5.1913). В ходе Восточно-Прусской операции в августе 1914 нанес поражения германским войскам под Орлау и д. Ваплиц. 15.8.1914 послан командующим 2 армией в г. Нейденбург для организации обороны. 16.8.1914 оказался отрезан от русских войск и был захвачен в плен. 24.8.1914 жене М. назначена пенсия в связи с гибелью мужа. 13.9.1914 выплата пенсии была приостановлена в связи с сомнением в факте действительной смерти. 31.10.1914 исключен из списков без вести пропавшим. Содержался в лагерях Нейссе, Бад Кольберг, Бланкенбург и Кюстрин в Германии. 3.8.1918 прибыл в Россию. 8.8.1918 помещен в сводный эвакуационный госпиталь № 217 в Мценске. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. Осенью 1918 г. выехал в Киев. При гетмане П.П. Скоропадском был арестован по подозрению в сотрудничестве с большевиками, заключен в Лукьяновскую тюрьму, но вскоре освобожден. В конце 1918 г. выехал в Крым. 18.2.1918 назначен начальником санитарной части Крымско-Азовской Добровольческой армии. 18.7.1919 назначен в резерв чинов при главнокомандующем ВСЮР с 10.7.1919. 19.9.1919 назначен командующим Государственной стражей с правами помощника начальника управления внутренних дел. В марте 1920 г. эвакуирован из Новороссийска в Салоники. Затем переехал в Югославию. Служил чиновником в югославском военном ведомстве. Член Общества офицеров Генерального штаба и РОВС.

Жена: вдова полковника София Николаевна (в 1-м браке фон Вислан). Дети: Николай (2.12.1885–29.7.1962, Нью-Джерси, США), Михаил (род. 8.2.1888), Софья (род. 14.8.1891).