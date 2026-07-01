МАРТОС ИВАН ПЕТРОВИЧ
МАРТОС ИВАН ПЕТРОВИЧ - российский скульптор, академик петербургской Академии Художеств (1782 год), почетный член Российской академии.
Родился в семье мелкопоместного украинского дворянина. Учился в петербургской Академии художеств (1764-1773 годы) у Л. Роллана и Н. Ф. Жилле. Пенсионер Академии художеств в Риме (1773-1778 годы), где изучал произведения античной скульптуры, пользовался советами П. Батони, Ж. М. Вьена и К. Альбачини. Вернулся в Россию убеждённым сторонником классицизма. Исполнил ряд портретов (мраморные бюсты графа Н. И. Панина, 1780 год, и А. В. Паниной, 1782 год, оба - Государственная Третьяковская галерея; князя М. М. Голицына, 1804 год, императора Александра I, 1822 год, оба - Государственный Русский музей) и мифологических композиций («Спящий Эндимион», 1778 год; «Актеон», бронза, 1800 год, Государственная Третьяковская галерея).
В 1780–1800-х годах Мартос много работал в новой для русского искусства области мемориальной пластики, гармонично сочетая гражданский пафос и идеальную возвышенность образов с особой камерностью передачи интимных переживаний. Для ранних надгробий (княгини С. С. Волконской, 1782 год, Государственная Третьяковская галерея; М. П. Собакиной, 1782 год, П. А. Брюс, 1786-1790 годы, оба - в Голицынской усыпальнице Донского монастыря в Москве; все - мрамор) характерны музыкальная ритмичность композиции, искусное совмещение высокого и низкого рельефа, виртуозная моделировка форм. В дальнейшем Мартос часто уходил от барельефного принципа композиции, обособляя человеческие фигуры от скульптурного фона и монументализируя памятник в целом (надгробия графа Н. И. Панина, 1788 год, мрамор, Музей городской скульптуры, Санкт-Петербург). Нередко используя мотив пирамидальной стелы с включённым в неё барельефным медальоном-портретом умершего, Мартос стремился разнообразить расположение фигур скорбящих, прибегал к полихромии оттенков мрамора. С начала 1790-х годов образный строй произведений Мартоса усложнялся и порой драматизировался (надгробия княгини Е. С. Куракиной и А. Ф. Турчанинова, оба - мрамор, 1792 год, там же).
Произведения Мартоса зрелого периода отличаются общей монументальностью форм, органичной связью с архитектурной средой, ясной замкнутостью композиции, лаконичной выразительностью силуэта; суровая сдержанность героев в проявлении чувств, особая величавость образов призваны воплотить античные идеалы мужества и совершенной красоты (надгробие княгини Е. И. Гагариной, бронза, 1803 год, Музей городской скульптуры, Санкт-Петербург; «Памятник родителям», 1797-1798 годы, и памятник императору Павлу I, мрамор, гранит, 1805-1807 годы, оба - в Павловском парке). Эти черты наиболее ярко выражены в памятнике Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве (бронза, гранит, 1804-1815 годы), который был сооружён по общественной инициативе и открыт в 1818 году. Скульптурная группа, передающая патриотический подъём русского народа, первоначально была обращена к Кремлёвской стене; тем самым памятник особенно полно обнаруживал свою смысловую и пространственную связь с ансамблем Красной площади (в 1930-е годы сдвинут к Покровскому собору). За создание памятника Мартос получил чин действительного статского советника.
Ноты ригоризма, некоторая мелочность в деталях свойственны последним работам Мартоса (памятники: А. Э. Ришельё в Одессе, бронза, гранит, 1823-1828 годы; М. В. Ломоносову в Архангельске, 1826-1829 годы, установлен в 1832 году; императору Александру I в Таганроге, бронза, гранит, 1828-1831 годы; князю Г. А. Потёмкину-Таврическому в Херсоне, 1825-1831 годы, не сохранился; терракотовые эскизы групп четырёх евангелистов для церкви петербургской Академии художеств, 1831 год, Государственный Русский музей). Мартос известен и как мастер монументально-декоративной скульптуры (статуя «Актеон» для фонтанов Петергофа, золочёная бронза, 1801 год; рельеф «Истечение Моисеем воды в пустыне» на аттике Казанского собора в Санкт-Петербурге, известняк, 1804-1807 годы). Преподавал в петербургской Академии художеств (1779-1835 годы; с 1794 года старший профессор, с 1814 года ректор скульптуры, с 1831 года заслуженный ректор). Оказал большое влияние на формирование стиля русской скульптуры первой трети XIX века.