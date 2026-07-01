МАРТОС ИВАН ПЕТРОВИЧ

МАРТОС ИВАН ПЕТРОВИЧ - российский скульп­тор, ака­де­мик петербургской Академии Художеств (1782 год), почетный член Российской ака­де­мии.

Ро­дил­ся в се­мье мел­ко­по­ме­ст­но­го украинского дво­ря­ни­на. Учил­ся в пе­тербургской Академии художеств (1764-1773 годы) у Л. Рол­ла­на и Н. Ф. Жил­ле. Пен­сио­нер Академии художеств в Ри­ме (1773-1778 годы), где изу­чал про­из­ве­де­ния ан­тич­ной скульп­ту­ры, поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми П. Ба­то­ни, Ж. М. Вье­на и К. Аль­ба­чи­ни. Вер­нул­ся в Рос­сию убе­ж­дён­ным сто­рон­ни­ком клас­си­циз­ма . Ис­пол­нил ряд порт­ре­тов (мра­мор­ные бюс­ты графа Н. И. Па­ни­на, 1780 год, и А. В. Па­ни­ной, 1782 год, оба - Государственная Третьяковская галерея; князя М. М. Го­ли­цы­на, 1804 год, императора Алек­сан­д­ра I , 1822 год, оба - Государственный Русский музей) и ми­фо­ло­гических ком­по­зи­ций («Спя­щий Эн­ди­ми­он», 1778 год; «Ак­те­он», брон­за, 1800 год, Государственная Третьяковская галерея).

В 1780–1800-х годах Мартос мно­го ра­бо­тал в но­вой для русского искусства об­лас­ти ме­мо­ри­аль­ной пла­сти­ки, гар­мо­нич­но со­че­тая гражданский па­фос и иде­аль­ную воз­вы­шен­ность об­ра­зов с осо­бой ка­мер­но­стью пе­ре­да­чи ин­тим­ных пе­ре­жи­ва­ний. Для ран­них над­гро­бий (княгини С. С. Вол­кон­ской, 1782 год, Государственная Третьяковская галерея; М. П. Со­ба­ки­ной, 1782 год, П. А. Брюс, 1786-1790 годы, оба - в Го­ли­цын­ской усы­паль­ни­це Дон­ско­го монастыря в Мо­ск­ве; все - мра­мор) ха­рак­тер­ны музыкальная рит­мич­ность ком­по­зи­ции, ис­кус­ное со­вме­ще­ние вы­со­ко­го и низ­ко­го рель­е­фа, вир­ту­оз­ная мо­де­ли­ров­ка форм. В даль­ней­шем Мартос час­то ухо­дил от ба­рель­еф­но­го прин­ци­па ком­по­зи­ции, обо­соб­ляя че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры от скульп­тур­но­го фо­на и мо­ну­мен­та­ли­зи­руя па­мят­ник в це­лом (над­гро­бия графа Н. И. Па­ни­на, 1788 год, мра­мор, Му­зей городской скульп­ту­ры, Санкт-Пе­тер­бург). Не­ред­ко ис­поль­зуя мо­тив пи­ра­ми­даль­ной сте­лы с вклю­чён­ным в неё ба­рель­еф­ным ме­даль­оном-порт­ре­том умер­ше­го, Мартос стре­мил­ся раз­но­об­ра­зить рас­по­ло­же­ние фи­гур скор­бя­щих, при­бе­гал к по­ли­хро­мии от­тен­ков мра­мо­ра. С начала 1790-х годов об­раз­ный строй про­из­ве­де­ний Мартоса ус­лож­нял­ся и по­рой дра­ма­ти­зи­ро­вал­ся (над­гро­бия княгини Е. С. Ку­ра­ки­ной и А. Ф. Тур­ча­ни­но­ва, оба - мра­мор, 1792 год, там же).

Про­из­ве­де­ния Мартоса зре­ло­го пе­рио­да отли­ча­ют­ся об­щей мо­ну­мен­таль­но­стью форм, ор­га­нич­ной свя­зью с ар­хитектурной сре­дой, яс­ной замк­ну­то­стью ком­по­зи­ции, ла­ко­нич­ной вы­ра­зи­тель­но­стью си­лу­эта; су­ро­вая сдер­жан­ность ге­ро­ев в про­яв­ле­нии чувств, осо­бая ве­ли­ча­вость об­ра­зов при­зва­ны во­пло­тить ан­тич­ные идеа­лы му­же­ст­ва и со­вер­шен­ной кра­со­ты (над­гро­бие княгини Е. И. Га­га­ри­ной, брон­за, 1803 год, Му­зей городской скульп­ту­ры, Санкт-Пе­тер­бург; «Па­мят­ник ро­ди­те­лям», 1797-1798 годы, и па­мят­ник императору Пав­лу I, мра­мор, гра­нит, 1805-1807 годы, оба - в Пав­лов­ском пар­ке). Эти чер­ты наи­бо­лее яр­ко вы­ра­же­ны в па­мят­ни­ке Кузь­ме Ми­ни­ну и Дмит­рию По­жар­ско­му в Мо­ск­ве (брон­за, гра­нит, 1804-1815 годы), ко­то­рый был со­ору­жён по об­щественной ини­циа­ти­ве и от­крыт в 1818 году. Скульп­тур­ная груп­па, пе­ре­даю­щая пат­рио­тический подъём русского на­ро­да, пер­во­на­чаль­но бы­ла об­ра­ще­на к Крем­лёв­ской сте­не; тем са­мым па­мят­ник осо­бен­но пол­но об­на­ру­жи­вал свою смы­сло­вую и про­стран­ст­вен­ную связь с ан­самб­лем Крас­ной пло­ща­ди (в 1930-е годы сдви­нут к По­кров­ско­му со­бо­ру). За соз­да­ние па­мят­ни­ка Мартос по­лу­чил чин дей­ст­вительного стат­ско­го со­вет­ни­ка.

Но­ты ри­го­риз­ма, не­ко­то­рая ме­лоч­ность в де­та­лях свой­ст­вен­ны по­след­ним ра­бо­там Мартоса (па­мят­ни­ки: А. Э. Ри­ше­льё в Одес­се, брон­за, гра­нит, 1823-1828 годы; М. В. Ло­мо­но­со­ву в Ар­хан­гель­ске, 1826-1829 годы, ус­та­нов­лен в 1832 году; императору Алек­сан­д­ру I в Та­ган­ро­ге, брон­за, гра­нит, 1828-1831 годы; князю Г. А. По­тём­ки­ну-Тав­ри­че­ско­му в Хер­со­не, 1825-1831 годы, не сохранился; тер­ра­ко­то­вые эс­ки­зы групп че­ты­рёх еван­ге­ли­стов для церк­ви пе­тербургской Академии художеств, 1831 год, Государственный Русский музей). Мартос из­вес­тен и как мас­тер мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной скульп­ту­ры (ста­туя «Ак­те­он» для фон­та­нов Пе­тер­го­фа, зо­ло­чё­ная брон­за, 1801 год; рель­еф «Ис­те­че­ние Мои­се­ем во­ды в пус­ты­не» на ат­ти­ке Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге, из­вест­няк, 1804-1807 годы). Пре­по­да­вал в пе­тербургской Академии художеств (1779-1835 годы; с 1794 года стар­ший профессор, с 1814 года рек­тор скульп­ту­ры, с 1831 года заслуженный рек­тор). Ока­зал боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние сти­ля русской скульп­ту­ры первой тре­ти XIX века.