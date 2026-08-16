МАРТИРИЙ

МАРТИРИЙ - хри­сти­ан­ский храм, воз­во­ди­мый на мес­те му­че­ни­че­ст­ва свя­то­го, на его мо­ги­ле, на мес­те то­го или ино­го опи­сан­но­го в Еван­ге­лии со­бы­тия.

Мартирий свя­зан с ан­тич­ны­ми ти­па­ми ге­ро­она (свя­ти­ли­ща на мо­ги­ле ге­роя) и мав­зо­лея . Са­мый ран­ний из из­вест­ных мартириев - ча­сов­ня Cвятого Пет­ра над его мо­ги­лой на Ва­ти­кан­ском хол­ме в Ри­ме (конец II века; не сохранился). Мартирии строи­лись в Ита­лии, Гре­ции (церковь Cвятого Ди­мит­рия в городе Са­ло­ни­ки, с начала V века, и др.), Па­ле­сти­не (например, Ро­ж­де­ст­ва храм в Виф­лее­ме), Ма­лой Азии, Северной Аф­ри­ке, Си­рии и др. Име­ли раз­ные фор­мы (ба­зи­ли­ка, цен­трическое зда­ние с круг­лым, кре­сто­об­раз­ным, 8-уголь­ным пла­ном, и др.); мог­ли вхо­дить в со­став бо­лее круп­но­го хра­ма (центральное по­ме­ще­ние с ко­лон­ной святого Си­ме­о­на Столп­ни­ка церк­ви монастыря Калъ­ат-Симъ­ан).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)