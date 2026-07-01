МАРТИНУ БОГУСЛАВ

МАРТИНУ БОГУСЛАВ - чешский композитор.

В 1906-1913 годах учил­ся в Праж­ской консерватории (скрип­ка, за­тем ор­ган и ком­по­зи­ция). В 1914-1923 годах иг­рал на скрип­ке в ор­ке­ст­ре Чешской фи­лар­мо­нии. В 1922-1923 годах ста­жи­ро­вал­ся по ком­по­зи­ции в Пра­ге у Й. Су­ка, влия­ние ко­то­ро­го (а так­же А. Двор­жа­ка ) ощу­ти­мо в его ран­ней му­зы­ке. В 1923-1940 годах жил в Па­ри­же, брал уро­ки у А. Рус­се­ля. Там же ис­пы­тал вли­яние твор­че­ст­ва И. Ф. Стра­вин­ско­го, ком­по­зи­то­ров «Шес­тёр­ки» (осо­бен­но А. Онег­ге­ра), ув­лёк­ся джа­зом . В 1928 году на­пи­сал ор­ке­ст­ро­вую пье­су «Le jazz», Джа­зо­вую сюи­ту для 12 ин­стру­мен­тов; эле­мен­ты джа­за про­ник­ли и в круп­ные про­из­ве­де­ния: ба­лет «Ку­хон­ное ре­вю» (Пра­га, 1927 год), ки­но­опе­ру «Три же­ла­ния» (1929 год).

Важ­ную роль в про­па­ган­де твор­че­ст­ва Мартину сыг­рал С. А. Ку­се­виц­кий, ко­то­рый в 1927 году ис­пол­нил с Бос­тон­ским сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром ур­ба­ни­стическую пье­су Мартину «Су­ма­то­ха» («La bagarre»), а позд­нее вы­сту­пил за­каз­чи­ком 1-й сим­фо­нии (1942 год) и др. со­чи­не­ний. В 1941-1953 годах Мартину жил в США (главным образом в Нью-Йор­ке), пре­по­да­вал ком­по­зи­цию в Прин­стон­ском университете, в Музыкальной шко­ле Дей­ви­да Ман­не­са в Нью-Йор­ке, в Танг­л­ву­де. С 1953 года жил во Фран­ции, Ита­лии, Швей­ца­рии.

Наи­бо­лее зна­чи­тель­ный (на­ря­ду с Л. Яна­че­ком) чешский ком­по­зи­тор XX века. В его со­чи­не­ни­ях тра­диционные осо­бен­но­сти чешской му­зы­ки со­еди­ня­ют­ся с иду­щи­ми от французской му­зы­ки то­го вре­ме­ни сдер­жан­но­стью, сти­ли­стической чис­то­той и яс­но­стью ме­ло­дического ри­сун­ка. В про­из­ве­де­ни­ях 1930-х годов ска­за­лась связь с не­оклас­сициз­мом (Concerto grosso, 1937 год; 3 ри­чер­ка­ра для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1938 год). В те же го­ды Мартину соз­дал ряд сце­нических про­из­ве­де­ний, в ко­то­рых ис­поль­зо­вал чешский фольк­лор , народные сю­же­ты, тра­ди­ции средневекового те­ат­ра и прин­ци­пы итальянской ко­ме­дии дель ар­те: ба­лет с пе­ни­ем «Шпа­ли­чек» (Пра­га, 1933 год), опе­ры «Ле­ген­ды о Ма­рии» (1935 год) и «Те­атр за во­ро­та­ми» (1936 год; обе - Брно).

Творческий рас­цвет ком­по­зи­то­ра свя­зан с соз­да­ни­ем кан­та­ты «Бу­кет» (1937 год), Двой­но­го кон­цер­та для 2 струн­ных ор­ке­ст­ров, фортепиано и ли­тавр (1938 год), «По­ле­вой мес­сы» (1939 год), для ко­то­рых ха­рак­тер­ны сдер­жан­ный ли­ризм и дра­ма­тизм. Му­зы­ке Мартину по­сле­во­ен­ных лет свой­ст­вен­ны нос­таль­гические на­строе­ния: 6-я сим­фо­ния («Сим­фо­ни­че­ские фан­та­зии», 1953 год); сим­фо­ническая по­эма «Фре­ски Пье­ро дел­ла Фран­че­ска» (1955 год); «мо­рав­ские» кан­та­ты на тек­сты М. Бу­ре­ша - «Ос­вя­ще­ние ис­точ­ни­ков» (1955 год), «Ле­ген­да, воз­ник­шая из ды­ма кар­то­фель­ной бот­вы» (1956 год), «Ро­манс оду­ван­чи­ков» (1957 год), «Ми­кеш с гор» (1959 год). Мно­го­лет­нее ув­ле­че­ние ре­нес­санс­ной по­ли­фо­ни­ей от­ра­зи­лось в ря­де во­каль­ных и ин­ст­ру­мен­таль­ных «мад­ри­га­лов» («5 чеш­ских мад­ри­га­лов», 1948 год; «Мад­ри­га­лы», 1959 год). Его по­след­няя опе­ра «Гре­че­ские пас­сио­ны» на сю­жет из жиз­ни греческой де­рев­ни в го­ды турецкого вла­ды­че­ст­ва (либ­рет­то ав­то­ра по ро­ма­ну Н. Ка­занд­за­ки­са «Хри­ста рас­пи­на­ют вновь»; 1-я редакция 1957 год, 2-я редакция 1959 год; по­став­ле­на в Цю­ри­хе в 1961 году) - тра­ге­дия эпического мас­шта­ба, под­ни­маю­щая веч­ные об­ще­че­ло­ве­че­ские те­мы.

Сочинения:

Domov, hudba a svět. Praha, 1966.