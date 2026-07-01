МАРТИНУ БОГУСЛАВ
МАРТИНУ БОГУСЛАВ - чешский композитор.
В 1906-1913 годах учился в Пражской консерватории (скрипка, затем орган и композиция). В 1914-1923 годах играл на скрипке в оркестре Чешской филармонии. В 1922-1923 годах стажировался по композиции в Праге у Й. Сука, влияние которого (а также А. Дворжака) ощутимо в его ранней музыке. В 1923-1940 годах жил в Париже, брал уроки у А. Русселя. Там же испытал влияние творчества И. Ф. Стравинского, композиторов «Шестёрки» (особенно А. Онеггера), увлёкся джазом . В 1928 году написал оркестровую пьесу «Le jazz», Джазовую сюиту для 12 инструментов; элементы джаза проникли и в крупные произведения: балет «Кухонное ревю» (Прага, 1927 год), кинооперу «Три желания» (1929 год).
Важную роль в пропаганде творчества Мартину сыграл С. А. Кусевицкий, который в 1927 году исполнил с Бостонским симфоническим оркестром урбанистическую пьесу Мартину «Суматоха» («La bagarre»), а позднее выступил заказчиком 1-й симфонии (1942 год) и др. сочинений. В 1941-1953 годах Мартину жил в США (главным образом в Нью-Йорке), преподавал композицию в Принстонском университете, в Музыкальной школе Дейвида Маннеса в Нью-Йорке, в Танглвуде. С 1953 года жил во Франции, Италии, Швейцарии.
Наиболее значительный (наряду с Л. Яначеком) чешский композитор XX века. В его сочинениях традиционные особенности чешской музыки соединяются с идущими от французской музыки того времени сдержанностью, стилистической чистотой и ясностью мелодического рисунка. В произведениях 1930-х годов сказалась связь с неоклассицизмом (Concerto grosso, 1937 год; 3 ричеркара для камерного оркестра, 1938 год). В те же годы Мартину создал ряд сценических произведений, в которых использовал чешский фольклор, народные сюжеты, традиции средневекового театра и принципы итальянской комедии дель арте: балет с пением «Шпаличек» (Прага, 1933 год), оперы «Легенды о Марии» (1935 год) и «Театр за воротами» (1936 год; обе - Брно).
Творческий расцвет композитора связан с созданием кантаты «Букет» (1937 год), Двойного концерта для 2 струнных оркестров, фортепиано и литавр (1938 год), «Полевой мессы» (1939 год), для которых характерны сдержанный лиризм и драматизм. Музыке Мартину послевоенных лет свойственны ностальгические настроения: 6-я симфония («Симфонические фантазии», 1953 год); симфоническая поэма «Фрески Пьеро делла Франческа» (1955 год); «моравские» кантаты на тексты М. Буреша - «Освящение источников» (1955 год), «Легенда, возникшая из дыма картофельной ботвы» (1956 год), «Романс одуванчиков» (1957 год), «Микеш с гор» (1959 год). Многолетнее увлечение ренессансной полифонией отразилось в ряде вокальных и инструментальных «мадригалов» («5 чешских мадригалов», 1948 год; «Мадригалы», 1959 год). Его последняя опера «Греческие пассионы» на сюжет из жизни греческой деревни в годы турецкого владычества (либретто автора по роману Н. Казандзакиса «Христа распинают вновь»; 1-я редакция 1957 год, 2-я редакция 1959 год; поставлена в Цюрихе в 1961 году) - трагедия эпического масштаба, поднимающая вечные общечеловеческие темы.
Сочинения:
Domov, hudba a svět. Praha, 1966.