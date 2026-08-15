МАРТИНСОН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАРТИНСОН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский актёр, народный артист РСФСР (1964 год).
В 1923 году окончил Институт сценического искусств в Петрограде. На сцене с 1922 года, играл в петроградском (ленинградском) театрах («Вольная комедия», Свободный театр). Формирование актёрской индивидуальности Мартинсона связано с его работой в Театре имени Мейерхольда (1925-1926, 1929-1933, 1937-1938 годы). Выступая даже в эпизодических ролях, Мартинсон создавал запоминающиеся образы: американский корреспондент («Рычи, Китай!» С. М. Третьякова), американец («Последний решительный» Вс. В. Вишневского).
Под руководством В. Э. Мейерхольда определились особенности творческой манеры Мартинсона - склонность к гротеску и гиперболизации, яркость выразительных средств: Валериан («Мандат» Н. Р. Эрдмана), Хлестаков («Ревизор» Н. В. Гоголя), Татаров («Список благодеяний» Ю. К. Олеши). Одновременно в 1924-1941 годах (с перерывами) в московском Театре Революции: бюрократ Плюхов, Аристид Холуйский («Воздушный пирог», «Матрац» Б. С. Ромашова), мистер Пикль из Гольц-Гаузена («Гоп-ля, мы живём!» Э. Толлера). Не теряя сатирического звучания роли, раскрылся как глубокий трагический актёр в образе Карандышева («Бесприданница» А. Н. Островского). В 1933-1936 годах в Московском мюзик-холле (клоун Скайд - «Артисты варьете», Скамейкин - «Под куполом цирка», и др.). С 1945 года в московском Театре-студии киноактёра (Живновский - «Смерть Пазухина» М. Е. Салтыкова-Щедрина, князь Костромской - «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому, и др.).
С 1924 года снимался в кино, первые роли (в фильмах ФЭКС) играл в эксцентричной манере, демонстрируя спортивную и акробатическую подготовку: Пуанкаре («Похождения Октябрины»), Дирижёр оркестра («Чёртово колесо»). Среди других фильмов: «Боевой киносборник № 11», «Новые похождения Швейка», «Третий удар», «Марионетки», «Золотой ключик», «Антон Иванович сердится», «Семья Оппенгейм», «Свадьба», «Сильва», «Подвиг разведчика», «Безумный день», «Идиот», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени», «Тридцать три», «Дядюшкин сон», «Города и годы», «Ярославна, королева Франции», «И жизнь, и слёзы, и любовь…». Принимал участие в озвучивании анимационных фильмов. Выступал на эстраде.