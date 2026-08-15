МАРТИНСОН МУА

МАРТИНСОН МУА - шведская пи­са­тель­ни­ца.

Же­на Х. Э. Мар­тин­со­на (в 1929-1940 годах). Вы­рос­ла в бед­ной кре­сть­ян­ской сре­де; за­ни­ма­лась са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. Пе­ча­та­лась с 1927 года.

В цен­тре твор­че­ст­ва Мартинсон, ис­пы­тав­шей влия­ние Э. Зо­ля, М. Горь­ко­го и М. Ан­дер­се­на-Не­ксё, - судь­ба жен­щи­ны-тру­же­ни­цы: ди­ло­гия «Жен­щи­ны и яб­ло­ни» («Kvinnor och äppelträd», 1933 год) и «Сы­но­вья Сал­ли» («Sallys söner», 1934 год); ав­то­био­гра­фическая тет­ра­ло­гия: ро­ма­ны «Мать вы­хо­дит за­муж» («Mor gifter sig», 1936 год, русский перевод 1957 год), «Вен­ча­ние в церк­ви» («Kyrkbr ̊al­lop», 1938 год), «Ко­ро­лев­ские ро­зы» («Kun­gens rosor», 1939 год), «Я встре­чаю по­эта» («Jag möter en diktare», 1950 год).

Сре­ди со­чи­не­ний Мартинсон: ро­ма­ны «Стра­жа ржи» («Rågvakt», 1935 год), «Ко­ро­ле­ва Гро­юл­лен» («Drottning Gr ̊agyllen», 1937 год) и другие, вы­дер­жан­ные в тра­ди­ци­ях ро­ман­тиз­ма и на­сы­щен­ные ска­зоч­ны­ми и ми­фо­ло­гическими мо­ти­ва­ми.