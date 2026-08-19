МАРТИНСОН ХАРРИ ЭДМУНД
МАРТИНСОН ХАРРИ ЭДМУНД - шведский писатель, член Шведской академии (1949 год).
Муж М. Мартинсон (в 1929-1940 годах). Сын моряка; в 1920-1927 годах работал кочегаром на судне. В 1934 году Мартинсон посетил СССР; присутствовал на 1-м съезде советских писателей. Печатался с 1927 года. В первом поэтическом сборнике Мартинсона «Корабль-призрак» («Spökskepp», 1929 год) ощутимо влияние Р. Бёрнса и Р. Киплинга. В последующих сборниках «Кочевник» («Nomad», 1931 год) и «Природа» («Natur», 1934 год) Мартинсон разработал индивидуальную поэтическую форму сжатой и ёмкой стихотворной миниатюры.
Детские и отроческие годы Мартинсона описал в автобиографической романной дилогии «Крапива цветёт» («N ̈asslorna blomma», 1935 год, русский перевод 1939 год) и «Путь в жизнь» («Vägen ut», 1936 год). Автор поэтических сборников «Пассат» («Passad», 1945 год) и «Цикада» («Cikada», 1953 год), романа «Дорога в Царство Колоколов» («Vägen till Klockrike», 1948 год, русский перевод 1984 год), где содержится апология номадизма как альтернативы практицизму современной цивилизации.
Наиболее значительное сочинение Мартинсона - философская научно-фантастическая поэма «Аниара» («Aniara», 1956 год, русский перевод 1984 год), в которой нашла отражение тревога Мартинсона за судьбы мира и жизни на земле. Среди других сочинений: книги путевых очерков «Путешествия без цели» («Resor utan mål», 1932 год) и «Кап, прощай!» («Kap, Farv ̈al!», 1933 год). Покончил с собой.
Сочинения:
Избранное. М., 1984.