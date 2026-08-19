МАРТИНСОН ХАРРИ ЭДМУНД

МАРТИНСОН ХАРРИ ЭДМУНД - шведский писатель, член Шведской академии (1949 год).

Муж М. Мар­тин­сон (в 1929-1940 годах). Сын мо­ря­ка; в 1920-1927 годах ра­бо­тал ко­че­га­ром на суд­не. В 1934 году Мартинсон по­се­тил СССР; при­сут­ст­во­вал на 1-м съез­де советских пи­са­те­лей. Пе­ча­тал­ся с 1927 года. В пер­вом по­этическом сборнике Мартинсона «Ко­рабль-при­зрак» («Spökskepp», 1929 год) ощу­ти­мо влия­ние Р. Бёрн­са и Р. Ки­п­лин­га . В по­сле­дую­щих сборниках «Ко­чев­ник» («Nomad», 1931 год) и «При­ро­да» («Natur», 1934 год) Мартинсон раз­ра­бо­тал ин­ди­ви­ду­аль­ную по­этическую фор­му сжа­той и ём­кой сти­хотворной ми­ниа­тю­ры.

Дет­ские и от­ро­че­ские го­ды Мартинсона опи­сал в ав­то­био­гра­фической ро­ман­ной ди­ло­гии «Кра­пи­ва цве­тёт» («N ̈asslorna blomma», 1935 год, русский перевод 1939 год) и «Путь в жизнь» («Vägen ut», 1936 год). Ав­тор по­этических сборников «Пас­сат» («Passad», 1945 год) и «Ци­ка­да» («Ci­ka­da», 1953 год), ро­ма­на «До­ро­га в Цар­ст­во Ко­ло­ко­лов» («Vägen till Klockrike», 1948 год, русский перевод 1984 год), где со­дер­жит­ся апо­ло­гия но­ма­диз­ма как аль­тер­на­ти­вы прак­ти­циз­му современной ци­ви­ли­за­ции.

Наи­бо­лее зна­чительное сочинение Мартинсона - фи­лософская на­уч­но-фан­та­стическая по­эма «Аниа­ра» («Aniara», 1956 год, русский перевод 1984 год), в ко­то­рой на­шла от­ра­же­ние тре­во­га Мартинсона за судь­бы ми­ра и жиз­ни на зем­ле. Сре­ди других со­чи­не­ний: кни­ги пу­те­вых очер­ков «Пу­те­ше­ст­вия без це­ли» («Resor utan mål», 1932 год) и «Кап, про­щай!» («Kap, Farv ̈al!», 1933 год). По­кон­чил с со­бой.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1984.