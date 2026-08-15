МАРТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1861 ГОДА

МАРТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1861 ГОДА - ме­мо­ран­дум сло­вац­ко­го на­ро­да (Memoran­dum národa slovenského), тре­бо­ва­ния, при­ня­тые 06-07.06.1861 года на со­б­ра­нии пред­ста­ви­те­лей от го­ро­дов и де­ре­вень Сло­ва­кии в городе Тур­чан­ски-Све­ти-Мар­тин (ны­не город Мар­тин).

Со­став­ле­на при уча­стии вид­ных пред­ста­ви­те­лей сло­вацкого национального дви­же­ния - Я. Фран­цис­ци, Ш. М. Дакс­не­ра , Й. М. Гур­ба­на , В. Пау­ли­ни-То­та и др. Мартинская декларация со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ние пре­дос­тав­ле­ния ав­то­но­мии в рам­ках Венгерского ко­ро­лев­ст­ва тер­ри­то­рии, на­се­лён­ной сло­ва­ка­ми, пу­тём вы­де­ле­ния её в осо­бое «Сло­вац­кое око­лие», с собственными ор­га­на­ми управ­ле­ния, вве­де­ния в упот­реб­ле­ние сло­вацкого языка в административных уч­ре­ж­де­ни­ях, шко­лах и церк­ви, спра­вед­ли­во­го пред­ста­ви­тель­ст­ва сло­ва­ков в венгерском сей­ме и пре­дос­тав­ле­ния им пра­ва соз­да­вать национальные куль­тур­но-про­све­тительские и другие ор­га­ни­за­ции, из­да­вать га­зе­ты и жур­на­лы и т. д. Дек­ла­ра­ция бы­ла от­верг­ну­та пра­вя­щи­ми кру­га­ми Венгерского ко­ро­лев­ст­ва.

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