МАРТИНС ПИТЕР

МАРТИНС ПИТЕР - датский танцовщик и хореограф.

В 1953-1965 годах обу­чал­ся тан­цу в шко­ле при Датском ко­ро­лев­ском ба­ле­те, в 1965 году при­нят в труп­пу, с 1967 года ве­ду­щий со­лист. С 1970 года ве­ду­щий со­лист «Нью-Йорк си­ти бал­ле». Бы­ст­ро ос­во­ив стиль Дж. Ба­лан­чи­на, Мартинс вы­сту­пал во мно­гих его поста­нов­ках, был пер­вым ис­пол­ни­те­лем в ба­ле­тах: «Кон­церт для скрип­ки» на музыку И. Ф. Стра­вин­ско­го, «Ча­ко­на» на музыку К. В. Глю­ка , «Юни­он Джек» на музыку Х. Кея, «Вен­ские валь­сы» на музыку И. Штрау­са, Ф. Ле­га­ра, Р. Штрау­са, «"Тан­цы Да­ви­до­ва брат­ст­ва" Ро­бер­та Шу­ма­на» на музыку Р. Шу­ма­на, и др. Тан­це­вал так­же в ба­ле­тах Дж. Роб­бин­са («В но­чи» на музыку Ф. Шо­пе­на, «Гольд­берг-ва­риа­ции» на музыку И. С. Ба­ха, и др.). Бла­го­да­ря му­же­ст­вен­ной и эле­гант­ной ма­не­ре он стал од­ним из са­мых из­вест­ных клас­сических тан­цов­щи­ков, пред­по­чи­тая, тем не ме­нее, современные спек­так­ли ста­рин­ным. Мартинс счи­тал­ся луч­шим в сво­ём по­ко­ле­нии ис­пол­ни­те­лем пар­тии Апол­ло­на в ба­ле­те «Апол­ло» («Апол­лон Му­са­гет») Стра­вин­ско­го в по­ста­нов­ке Ба­лан­чи­на. Тан­це­вал до 1983 года.

Как хо­рео­граф де­бю­ти­ро­вал в 1977 году («Calcium Light Night» на музыку Ч. Айв­за). По­ста­вил свыше 80 ба­ле­тов в «Нью-Йорк си­ти бал­ле» и др. труп­пах ми­ра. В 1981 году Мартинс был на­зна­чен од­ним из ба­лет­мей­стеров «Нью-Йорк си­ти бал­ле» на­ря­ду с Дж. Ба­лан­чи­ным, Дж. Роб­бин­сом и Дж. Та­ра­сом. С 1989 года главный ба­лет­мей­стер. Про­дол­жа­ет со­хра­нять спек­так­ли Ба­лан­чи­на как основное дос­тоя­ние труп­пы, но од­но­вре­мен­но об­нов­ля­ет её ре­пер­ту­ар, вклю­чая в не­го свои ба­ле­ты и ра­бо­ты др. хо­рео­гра­фов.

Сре­ди его по­ста­но­вок: «Шу­бер­тиа­да» на музыку Ф. Шу­бер­та (1984 год), «Ecstatic orange» М. Тор­па (1987 год), «Скри­пич­ный кон­церт Бар­то­ка» на музыку Б. Бар­то­ка (1988 год), «Вос­торг муз» (1992 год) и «Ре­ка све­та» (1998 год) Ч. Вуо­ри­не­на, «Ок­тет» на музыку Ф. Мен­дель­со­на (2004 год), «Graziosa» на музыку М. И. Глин­ки (2007 год). Поч­ти все ба­ле­ты Мартинса од­но­акт­ные, но в 2007 году он по­ста­вил мно­го­акт­ный ба­лет «Ро­мео и Джуль­ет­та» С. С. Про­кофь­е­ва .

Мартинс об­ра­щал­ся и к спек­так­лям клас­сического на­сле­дия, по­ста­вив ба­ле­ты П. И. Чай­ков­ско­го «Спя­щая кра­са­ви­ца» (1991 год, «Нью-Йорк си­ти бал­ле») и «Ле­бе­ди­ное озе­ро» (1996 год, Датский ко­ро­лев­ский ба­лет; 1998 год, «Нью-Йорк си­ти бал­ле»). Так­же ста­вил мю­зик­лы. С 1992 года Мартинс ру­ко­во­дит про­грам­мой «Diamond Pro­ject», от­кры­ваю­щей воз­мож­ность соз­да­вать по­ста­нов­ки для мо­ло­дых хо­рео­гра­фов, ра­бо­таю­щих в клас­сическом тан­це.

Сочинения:

Far from Denmark. Boston, 1982 (with R. Cornfield).