МАРТИНС ПИТЕР
МАРТИНС ПИТЕР - датский танцовщик и хореограф.
В 1953-1965 годах обучался танцу в школе при Датском королевском балете, в 1965 году принят в труппу, с 1967 года ведущий солист. С 1970 года ведущий солист «Нью-Йорк сити балле». Быстро освоив стиль Дж. Баланчина, Мартинс выступал во многих его постановках, был первым исполнителем в балетах: «Концерт для скрипки» на музыку И. Ф. Стравинского, «Чакона» на музыку К. В. Глюка, «Юнион Джек» на музыку Х. Кея, «Венские вальсы» на музыку И. Штрауса, Ф. Легара, Р. Штрауса, «"Танцы Давидова братства" Роберта Шумана» на музыку Р. Шумана, и др. Танцевал также в балетах Дж. Роббинса («В ночи» на музыку Ф. Шопена, «Гольдберг-вариации» на музыку И. С. Баха, и др.). Благодаря мужественной и элегантной манере он стал одним из самых известных классических танцовщиков, предпочитая, тем не менее, современные спектакли старинным. Мартинс считался лучшим в своём поколении исполнителем партии Аполлона в балете «Аполло» («Аполлон Мусагет») Стравинского в постановке Баланчина. Танцевал до 1983 года.
Как хореограф дебютировал в 1977 году («Calcium Light Night» на музыку Ч. Айвза). Поставил свыше 80 балетов в «Нью-Йорк сити балле» и др. труппах мира. В 1981 году Мартинс был назначен одним из балетмейстеров «Нью-Йорк сити балле» наряду с Дж. Баланчиным, Дж. Роббинсом и Дж. Тарасом. С 1989 года главный балетмейстер. Продолжает сохранять спектакли Баланчина как основное достояние труппы, но одновременно обновляет её репертуар, включая в него свои балеты и работы др. хореографов.
Среди его постановок: «Шубертиада» на музыку Ф. Шуберта (1984 год), «Ecstatic orange» М. Торпа (1987 год), «Скрипичный концерт Бартока» на музыку Б. Бартока (1988 год), «Восторг муз» (1992 год) и «Река света» (1998 год) Ч. Вуоринена, «Октет» на музыку Ф. Мендельсона (2004 год), «Graziosa» на музыку М. И. Глинки (2007 год). Почти все балеты Мартинса одноактные, но в 2007 году он поставил многоактный балет «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева.
Мартинс обращался и к спектаклям классического наследия, поставив балеты П. И. Чайковского «Спящая красавица» (1991 год, «Нью-Йорк сити балле») и «Лебединое озеро» (1996 год, Датский королевский балет; 1998 год, «Нью-Йорк сити балле»). Также ставил мюзиклы. С 1992 года Мартинс руководит программой «Diamond Project», открывающей возможность создавать постановки для молодых хореографов, работающих в классическом танце.
Сочинения:
Far from Denmark. Boston, 1982 (with R. Cornfield).