МАРТИНОВИЧ ИГНАЦ

МАРТИНОВИЧ ИГНАЦ - венгерский политический деятель, организатор и руководитель движения «венгерских якобинцев».

Из се­мьи от­став­но­го офи­це­ра, ра­но ос­тал­ся си­ро­той. В 1773 году в городе Байя (Венг­рия) всту­пил в ор­ден фран­ци­скан­цев , в 1778 году при­нял сан свя­щен­ни­ка. В 1779 году окон­чил тео­ло­гический факультет университета в Бу­де, там же во фран­ци­скан­ском мо­на­сты­ре на­чал пре­по­да­вать фи­ло­со­фию и ма­те­ма­ти­ку, в 1780 году пе­ре­ве­дён во фран­ци­скан­ский мо­на­стырь в город Брод (ны­не Сла­вон­ски-Брод, Хор­ва­тия).

В 1781 году без раз­ре­ше­ния цер­ков­ных вла­стей Мартинович по­ки­нул мо­на­стырь и за­нял долж­ность пол­ко­во­го ка­пел­ла­на в Бу­ко­ви­не, за­тем в ка­че­ст­ве сек­ре­та­ря графа И. По­тоц­ко­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе. С 1782 года ча­ст­ный учи­тель в Лем­бер­ге (Льво­ве), с осе­ни 1783 года пре­по­да­вал ес­те­ст­во­зна­ние в Лем­берг­ской ака­де­мии (с 1784 года университет).

Ав­тор ря­да ес­тественнона­учных тру­дов. К концу 1780-х годов пе­ре­шёл на ма­те­риа­ли­стические и атеи­стические по­зи­ции, что на­шло от­ра­же­ние в его «Фи­ло­соф­ских записках...» («Mémoires philosophiques, ou la nature d ́evoil ́ee», 1788 год), хо­тя до кон­ца жиз­ни не сло­жил с се­бя сан ка­то­лического свя­щен­но­слу­жи­те­ля. В ано­ним­ной по­ли­тической бро­шю­ре «Воз­зва­ние к зна­ти и дво­ря­нам…» («Oratio ad proceres et no­bi­les…», 1790 год) при­зы­вал сверг­нуть власть ари­сто­кра­тии и выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва. Вы­сту­пал за про­ве­де­ние бур­жу­аз­ных ре­форм под эги­дой про­све­щён­ной мо­нар­хии . В 1791 году в университете Пеш­та тщет­но пы­тал­ся по­лу­чить долж­ность профессора фи­зи­ки.

С 1791 года агент тай­ной по­ли­ции императора Ле­о­поль­да II. Ин­фор­ми­ро­вал вла­сти о дея­тель­но­сти ма­со­нов, ил­лю­ми­на­тов, ие­зуи­тов, да­вал по­ли­тические ре­ко­мен­да­ции по борь­бе с оп­по­зиционным дви­же­ни­ем венгерского дво­рян­ст­ва. В том же го­ду по­лу­чил зва­ние при­двор­но­го хи­ми­ка. При императоре Фран­це II, не­смот­ря на уволь­не­ние со служ­бы, про­дол­жал пи­сать до­но­сы на пред­ста­вите­лей пешт­ской де­мо­кра­тической ин­тел­ли­ген­ции, с ко­то­ры­ми ус­та­но­вил кон­так­ты вес­ной 1793 года. Раз­оча­ро­вав­ший­ся в по­ли­ти­ке но­во­го мо­нар­ха, примк­нул к рес­пуб­ли­кан­ско­му дви­же­нию венгерской ин­тел­ли­ген­ции.

В пам­фле­те «От­кры­тое пись­мо им­пе­ра­то­ру» под­верг унич­то­жаю­щей кри­ти­ке по­ли­ти­ку Фран­ца II, вы­ра­зив со­ли­дар­ность с идея­ми Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века . В мае 1794 года ор­га­ни­зо­вал в Венг­рии два тай­ных об­ще­ст­ва. Общество ре­фор­ма­то­ров, объ­е­ди­няв­шее пре­имущественно пат­рио­ти­че­ски на­стро­ен­ных дво­рян, ста­ви­ло це­лью за­вое­ва­ние не­за­ви­си­мо­сти и пре­об­ра­зо­ва­ние Венг­рии в фе­де­ра­тив­ную рес­пуб­ли­ку, со­стоя­щую из ав­то­ном­ных национальных тер­ри­то­рий, ли­к­ви­да­цию при­ви­ле­гий свет­ской и цер­ков­ной ари­сто­кра­тии, на­цио­на­ли­за­цию их зе­мель при со­хра­не­нии на­ло­го­вых льгот дво­рян­ст­ва. Ещё бо­лее за­кон­спи­ри­ро­ван­ное Общество сво­бо­ды и ра­вен­ст­ва долж­но бы­ло обес­пе­чить пе­ре­ход ко 2-му эта­пу ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ний, ли­шить дво­рян­ст­во всех со­слов­ных при­ви­ле­гий и про­воз­гла­сить народную рес­пуб­ли­ку. В ию­ле 1794 года по­ли­ция рас­кры­ла го­то­вив­ший­ся эти­ми об­ще­ст­ва­ми за­го­вор, Мартинович был аре­сто­ван и по при­го­во­ру су­да обез­глав­лен вме­сте с другими главными за­го­вор­щи­ка­ми.

Сочинения:

Фи­ло­соф­ские за­пис­ки // Из­бран­ные про­из­ве­де­ния вен­гер­ских мыс­ли­те­лей: ко­нец XVIII – се­ре­ди­на XIX в. М., 1965.