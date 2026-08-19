МАРТИНИКА

Мартиника — заморский департамент, регион Франции. Расположен на о. Мартиника в центральной части архипелага Малые Антильские острова. Административное деление — 4 округа, площадь 1,1 тыс. кв. км. Численность населения — около 390 тыс. человек (2019), большинство составляют креолы (94,2 %), проживают также французы, тамилы, гаитийцы, арабы, китайцы и др. Около 85 % жителей М. — католики, около 10 % — представители протестантских деноминаций. Столица — г. Фор-де-Франс, официальный язык — французский.

Наиболее давние следы человека на Малых Антильских островах ученые относят к III тысячелетию до н. э. Первые поселения коренного населения Америки на М. — к I в. н. э. Первые жители М. прибыли из Амазонии. Они занимались сельским хозяйством, рыбной ловлей и собирательством, а также производством керамики. В 295, согласно археологическим данным, произошло извержение вулкана Пеле, что привело к большим людским потерям и, вероятно, заставило многих жителей покинуть М. В V—VII вв. остров вновь был заселен выходцами из других районов Карибского моря. В основном археологические стоянки, относящиеся к тому времени, а также к IX—X вв., находят в южной части М.

Для европейцев М. в 1502 открыл Христофор Колумб, во время своего 4-го путешествия в Новый Свет. Название остров получил в XVII в. Испания не проявила большого интереса к колонизации М., тогда как в 1635 флибустьер Пьер Белен д’Эснамбук высадился на остров со 150 французскими колонистами. Вскоре на остров прибыли католические миссионеры из Ордена капуцинов. Практически в начале французской колонизации началась добыча сахарного тростника, были построены первые мельницы. Для тяжелой физической работы в 1640-е на М. завезли рабов. Французская экспансия привела к открытым конфликтам с карибскими индейцами. В конце 1560-х против них была развязана война, в результате которой они были практически уничтожены на острове.

В дальнейшем происходила борьба европейских колониальных монархий за обладание Антильскими островами. В 1674 Голландия пыталась установить контроль над М., но попытка интервенции завершилась провалом. В период Семилетней войны Франция дважды теряла М. в пользу Великобритании (в 1759 и 1762). Однако по результатам Парижского договора 1763 Лондон вернул Парижу территорию острова.

В экономическом плане с XVII в. островное хозяйство представляло собой монокультурную парадигму с доминированием производства сахарного тростника, осуществлявшегося главным образом посредством рабского труда. Вместе с тем, на М. развивались также плантации табака, индиго и какао.

Вплоть до Французской революции XVIII в. важную роль в общественной жизни М. играли католические миссионеры, в первую очередь — из Ордена капуцинов. Их главными задачами было духовно «сопровождать», воспитывать и обучать грамотности местных жителей. Вместе с тем христианские миссионеры в XVIII в. активно занимались и христианизацией чернокожих рабов.

В Войне за независимость Соединенных Штатов от Англии Франция встала на сторону молодого американского государства, что в свою очередь привело к новым франко-английским столкновениям, в 1779 состоялась Мартиникская битва. Версальский мир 1783 между Англией, Францией, Испанией и Нидерландами вновь подтвердил, что Антильские острова, включая М., остаются за Францией.

На фоне восстаний рабов французские власти в 1792—1794 отменили рабство в заморских колониях. События Французской революции, противостояние республиканцев и роялистов затронули и антильские владения. Собрание М. в январе 1793 признало Французскую Республику, однако местные рабовладельцы обратились за помощью к англичанам, в результате чего английские корабли в начале 1794 захватили остров, декрет Конвента об отмене рабства стал недействительным. Согласно Амьенскому миру 1802 М. была возвращена Франции. Рабство на острове было поддержано, но при Наполеоне I появилась возможность предоставления французского гражданства «черным» и «цветным» людям. После разрыва Амьенского мира, в 1803 боевые действия между Англией и Францией на Антилах возобновились. В 1809 М. в очередной раз была захвачена англичанами, которые поддерживали старый рабовладельческий порядок. В соответствии с Парижским договором 1814, М. и Гваделупа были возвращены восстановившей власть Бурбонов Франции.

Сильные землетрясения 1839 и 1843 привели к большим разрушениям на М., нанеся островному хозяйству крупный ущерб. Французская буржуазная революция 1848 привела к подписанию декрета об отмене рабства с условием финансовой компенсации землевладельцам. Мартиникский губернатор Клод Ростолан 23 мая 1848 со своей стороны подписал акт об отмене рабства. В середине XIX в. из 121 тыс. жителей М. рабы составляли почти 73 тыс. человек. Отмена рабства привела к новым волнам иммиграции: выходцы из индийских колоний Велико­британии, Конго и Китая прибывали на М., чтобы работать на плантациях. Несмотря на смешанный состав населения, для М. ни в XIX в., ни в более поздние периоды не была характерна межэтническая напряженность. В конце XIX — начале ХХ в. мартиникская экономика заметно пострадала от кризисов отрасли сахарного тростника.

В начале ХХ в. на М. прошли первые организованные забастовки с социальными требованиями. Во время Первой мировой войны тысячи уроженцев острова участвовали в военных действиях в рядах французской армии. В 1938 мартиникские советники потребовали предоставления острову статуса департамента, но правительство Народного фронта не успело принять соответствующий закон. Во время Второй мировой войны, с 1940 по 1943 М. находилась под управлением вишистской администрации; в результате народного восстания в июне 1943 над островом был установлен контроль «Сражающейся Франции» .

Переход Франции к Четвертой Республике сопровождался в 1946 принятием Закона о департаментализации, согласно которому провозглашалось «присоединение» мартиникцев к французской нации. Однако антиколониальные настроения части жителей острова привели к социально-политическим волнениям в конце 1950-х — начале 1960-х. Приход левых сил к власти повлек за собой в 1982 принятие Закона Деффера, благодаря чему М. получила статус региона, оставаясь в то же время департаментом.В 2010 жители М. высказались на референдуме в пользу создания единой территориальной единицы; в результате чего с 2016 начинает функционировать Территориальное образование Мартиника (ТОМ), представительная власть в котором принадлежит Собранию Мартиники, а исполнительная — Исполнительному совету Мартиники. Данная реформа расширила права и возможности территориальных органов власти М. при проведении социальной, экономической и культурной политики, политики в области защиты окружающей среды.

В 2010 жители М. высказались на референдуме в пользу создания единой территориальной единицы; в результате чего с 2016 начинает функционировать Территориальное образование Мартиника (ТОМ), представительная власть в котором принадлежит Собранию Мартиники, а исполнительная — Исполнительному совету Мартиники. Данная реформа расширила права и возможности территориальных органов власти М. при проведении социальной, экономической и культурной политики, политики в области защиты окружающей среды.

Лит. : Blerald A. Ph. Histoire economique de la Guadeloupe et de la Martinique: Du XVII siecle a nos jours. Paris, 1986; Armand N. Histoire de la Martinique. III vols. Paris, 1996; Марусенко М. А. Франкофония Северной Америки. СПб., 2007; Fortune F. H. Les iles francaises d’Amerique: De la vision geopolitique de Richelieu a l’Union europeenne. Paris–Montreal, 2020. Р. В. Костюк.