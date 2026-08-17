МАРТИНИ СИМОНЕ

МАРТИНИ СИМОНЕ - итальянский жи­во­пи­сец.

Пред­ста­ви­тель си­ен­ской шко­лы. Cведений о пер­вых де­ся­ти­ле­ти­ях жиз­ни ху­дож­ни­ка не со­хра­ни­лось. Ран­ние ра­бо­ты Мартини за­став­ля­ют пред­по­ла­гать его обу­че­ние в мас­тер­ской Дуч­чо ди Буо­нин­се­нья , со­вме­ст­ную ра­бо­ту с Джот­то в Ниж­ней церкви ба­зи­ли­ки Святого Фран­ци­ска в Ас­си­зи, а так­же воз­мож­ное пу­те­ше­ст­вие во Фран­цию в конце XIII века, оп­ре­де­лив­шие ха­рак­тер его жи­во­пи­си. Фре­ска «Ма­эс­тá» в Па­лац­цо Пуб­ли­ко в Сие­не (1315 год), на­пи­сан­ная под влия­ни­ем по­лип­ти­ха Дуч­чо на ту же те­му, де­мон­ст­ри­ру­ет хо­ро­шее зна­ние французской ико­но­гра­фии и сти­ля («Ве­ли­ча­ние Бо­го­ма­те­ри» пред­став­ле­но по ана­ло­гии со сце­на­ми яв­ле­ния пра­ви­те­ля в ок­ру­же­нии при­двор­ных); де­ко­ра­тив­ный бор­дюр при­да­ёт ей сход­ст­во со шпа­ле­рой, что под­чёр­ки­ва­ет­ся вклю­че­ни­ем в жи­во­пис­ную ткань по­зо­ло­ты, кус­ков ок­ра­шен­но­го стек­ла, ими­ти­рую­щих дра­го­цен­ные кам­ни, ор­на­мен­та ним­бов, гра­ви­ро­ван­ных по рель­еф­но­му гип­со­во­му ос­но­ва­нию. На­про­тив «Маэстá» раз­ме­ща­ет­ся фре­ска «Кон­доть­ер Гви­до­рич­чо да Фоль­я­но пе­ред Мон­те­мас­си» (1330-1333 годы) - но­вый тип свет­ской ме­мо­ри­аль­но-ге­ро­ической ком­по­зи­ции, объ­е­ди­няю­щей в се­бе ус­лов­но-эмб­ле­ма­тическую кон­ную фи­гу­ру кон­доть­е­ра и па­но­рам­ный пей­заж, на фо­не ко­то­ро­го вы­де­ля­ют­ся сво­ей дос­то­вер­ной убе­ди­тель­но­стью изо­бра­же­ния кре­по­сти Мон­те­мас­си и си­ен­ско­го ла­ге­ря. В ка­пел­ле Святого Мар­ти­на в ба­зи­ли­ке Святого Фран­ци­ска в Ас­си­зи (около 1317 года) Мартини, соз­да­вая жи­тий­ный цикл святого Мар­ти­на Турского , вы­сту­па­ет твор­цом но­вой ико­но­гра­фии, про­яв­ляя изо­бре­та­тель­ность в трак­тов­ке кос­тю­мов, тка­ней и по­ве­ст­во­вательных де­та­лей, в ис­поль­зо­ва­нии де­ко­ра­тив­ных тех­ник и ил­лю­зио­ни­стических приё­мов. В по­строе­нии сцен с их ар­хитектурными ку­ли­са­ми и вы­дви­ну­ты­ми на пер­вый план фи­гу­ра­ми чув­ст­ву­ет­ся влия­ние жи­тий­но­го цик­ла святого Фран­ци­ска из Верх­ней церкви этой же ба­зи­ли­ки.

Мартини соз­дал мно­го­численные ал­тар­ные об­ра­зы. Ис­пол­нен­ный им в Не­апо­ле около 1317 года по за­ка­зу ко­ро­ля Ро­бер­та Не­апо­ли­тан­ско­го «Ал­тарь святого Лю­до­ви­ка Ту­луз­ско­го» (Национальный му­зей Ка­по­ди­мон­те, Не­аполь) - один из пер­вых ал­тар­ных об­ра­зов с по­ве­ст­во­вательной пре­дел­лой; в 1317 году Мартини воз­ве­дён ко­ро­лём в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во. В сце­не «Бла­го­ве­ще­ние», на­пи­сан­ной для «Ал­та­ря святого Ан­са­на» в си­ен­ском со­бо­ре (1333 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), про­пор­ции фи­гур, ри­су­нок дра­пи­ро­вок, де­ко­ра­тив­ность и ак­цен­ти­ро­ва­ние ли­ней­но­го рит­ма ука­зы­ва­ют на ин­те­рес к го­тическому искусству с его утон­чён­ным спи­ри­туа­лиз­мом. Ис­пол­няя за­каз до­ми­ни­кан­цев (для церкви Святой Ека­те­ри­ны в Пи­зе), Мартини раз­ра­бо­тал но­вый тип мно­го­ярус­но­го по­лип­ти­ха, во­пло­щаю­щий в се­бе слож­ней­шую ико­но­гра­фическую про­грам­му и яв­ляю­щий­ся, по­доб­но фа­са­дам го­тических со­бо­ров, «про­по­ве­дью в об­раз­ах» (1319 год, Национальный му­зей Сан-Мат­тео, Пи­за).

Около 1335 года Мартини пе­ре­ехал в Авинь­он. От его пре­бы­ва­ния там со­хра­ни­лась лишь по­лу­раз­ру­шен­ная рос­пись в нар­тек­се со­бо­ра Нотр-Дам-де-Дом. Об­на­ру­жен­ные под ос­тат­ка­ми рос­пи­сей си­но­пии (Пап­ский дво­рец, Авинь­он) - ред­кий при­мер средневекового ра­бо­че­го ри­сун­ка, со­хра­нив­ше­го вно­си­мые в не­го из­ме­не­ния и де­мон­ст­ри­рую­ще­го эво­лю­цию за­мыс­ла.

Основную часть ра­бот Мартини в это вре­мя со­став­ля­ли не­боль­шие про­из­ве­де­ния, соз­да­вав­шие­ся для ча­ст­ных за­каз­чи­ков, от­ли­чаю­щие­ся дра­ма­тиз­мом и экс­прес­си­ей. Сре­ди них - «По­лип­тих Ор­си­ни» (Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Ан­твер­пен; Государственные му­зеи, Бер­лин; Лувр, Па­риж), «Хри­стос, уко­ряе­мый ро­ди­те­ля­ми за дол­гое при­сут­ст­вие в хра­ме» (1342 год, Ху­дожественная га­ле­рея Уо­кер, Ли­вер­пуль). Мартини был дру­жен с Ф. Пет­рар­кой, ис­пол­нил для не­го фрон­тис­пис к ко­дек­су с со­чи­не­ния­ми Вер­ги­лия (1338 год, Библиотека Ам­бро­зиа­на, Ми­лан) и порт­рет Лау­ры, воз­люб­лен­ной по­эта (не сохранился), - пер­вый порт­рет в итальянской изо­бра­зительной тра­ди­ции (на­ря­ду с так­же не­со­хра­нив­шим­ся изо­бра­же­ни­ем кар­ди­на­ла На­по­ле­о­не Ор­си­ни).

На фо­не сво­их со­вре­мен­ни­ков Мартини вы­де­ля­ет­ся тя­го­те­ни­ем к се­вер­но­му сти­лю. В его твор­че­ст­ве приё­мы французской го­ти­ки наи­бо­лее тес­но пе­ре­пле­та­ют­ся с тра­ди­ция­ми итальянской жи­во­пи­си. Ве­ро­ят­но, по­это­му Мартини - один из круп­ней­ших ху­дож­ни­ков тре­чен­то, ав­тор мно­го­численных но­ва­ций - поч­ти не имел по­сле­до­ва­те­лей. Его влия­ние на си­ен­скую и итальянскую жи­во­пись бы­ло ог­ра­ни­чен­ным, а по­сле отъ­ез­да мас­те­ра в Авинь­он на пер­вый план вы­сту­пи­ло твор­че­ст­во братьев Ло­рен­цет­ти.