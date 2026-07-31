МАРТИНЕС ВЕРДУГО, АРНОЛЬДО

Мартинес Вердyго ( исп. Martinez Verdugo) , Арнольдо (12.01.1925, Перикос, Мокорито, штат Синалоа — 24.05.2013, Мехико) — мексиканский политический деятель, бывший руководитель Мексиканской Коммунистической партии (МКП) и Объединенной Социалистической партии Мексики. С молодых лет трудился промышленным рабочим, сначала в штате Сонора, затем в г. Мехико (на бумажной фабрике Сан-Рафаэль), изучал живопись в знаменитой Национальной школе живописи и скульптуры «Ла Эсмеральда» в столице страны. Там он присоединился к группе так называемых фридос, которой руководили ученики знаменитой художницы Фриды Кало. Именно тогда М. В. сблизился с коммунистами. В период пребывания в «Ла Эсмеральда» он познакомился с учившейся там Эленой Лаборде — дочерью бывшего лидера компартии, исключенного из нее в 1940. Серьезное влияние на М. В. в эти годы оказал известный муралист-коммунист Д. Альфаро Сикейрос, участник Гражданской войны в Испании и видный профсоюзный организатор. Все эти контакты привели к формированию у молодого студента широкого представления о том, как должно развиваться левое движение страны, не ограниченного догматикой сталинизма. В 1946 М. В. вступил в коммунистическую партию, с этого момента и до конца жизни его деятельность была связана с историей левого движения. В партии руководил Организационной комиссией Коммунистической молодежи (1948—1950), являлся членом областного комитета Федерального округа (1950—1954), кандидатом в члены ЦК МКП с 1953. В 1959 был избран членом коллективного Секретариата МКП, создание которого покончило с монополией на власть прежнего руководителя партии Д. Энсины. В 1963—1981 М. В. являлся Генеральным секретарем ЦК МКП.

М. В. стал был одним из руководителей партии, сумевших начать процесс восстановления единства левых сил, разрешив вновь вступить в МКП многим активистам, исключенным во время чисток 1940-х. В период руководства М. В. МКП активно поддержала студенческое движение 1968, прежде всего требования демократизации политической системы и освобождения политзаключенных. В период пребывания М. В. на посту генсека МКП партия постепенно отказалась от догматических и сталинистских позиций, отмежевалась от советского вторжения в Чехословакию (1968) и в Афганистан (1978). В латиноамериканском коммунистическом движении М. В. выступал с попытками сгладить советско-китайский конфликт и найти формы сосуществования разных коммунистических групп. На Международном совещании коммунистических и рабочих партий (Москва, 1969) от имени МКП он выступил за соблюдение принципа независимости и автономии всех компартий мира.

Являлся одной из ключевых фигур в ходе переговоров между властями и оппозиционными силами страны, которые привели в 1978 к первой реформе избирательной системы, позволившей МКП получить регистрацию и участвовать в выборах 1979. В 1979 М. В. стал одним из 18 депутатов МКП и координатором ее парламентской группы; являлся депутатом парламента с 1979 по 1988 и с 1994 по 1997. В 1981 инициировал роспуск МКП и ее слияние с рядом иных левых партий и групп в Объединенную Социалистическую партию Мексики (ОСПМ), от которой был выдвинут кандидатом в президенты в 1982. Председатель ОСПМ в 1981—1987. В 1988 поддержал создание Национального Демократического фронта и выдвижение Куатемока Карденаса Солорсано на пост президента 1988, а затем был среди основателей Партии демократической революции. После избрания К. Карденаса главой правительства Федерального округа был назначен делегатом (главой) городского района Койоакан (1997—1999).

М. В. известен также как историк и редактор. В 1982 он основал Центр исследований рабочего и социалистического движения. Руководил журналами «Нуэва эпока», «Мемория». Автор книг «МКП: траектория и перспективы», «Коммунистическая партия и политическая реформа», «Политический кризис и коммунистическая альтернатива», один из авторов и координатор «Истории коммунистического движения Мексики». Несколько лет являлся колумнистом газеты «Эль Универсаль».

Соч .: El Partido Comunista Mexicano, trayectoria y perspectivas. Mexico, 1971; Crisis politica y alternativa comunista. Mexico, 1979; La creacion del PSUM. Mexico, 1982; Historia del Comunismo en Mexico. Mexico, 1985.

Лит.: Carr B. Marxism & Communism in Twentieth Century. Lincoln, 1992; Camp R.-A. Mexican Political Biographies, 1935—1993. Austin, 1995; El Comunismo: Otras miradas desde America Latina / Ed. E. Concheiro, H. Crespo, M. Modonesi . Mexi­co, 2007; Bruhn K. Taking on Goliath: The Emergence of a New Left Party and the Struggle for Democracy in Mexico. Pennsylvani, 2010; Woldenberg J. Politica y delito y delirio: historia de tres secuestros. Mexico, 2012. В. Л. Хейфец.