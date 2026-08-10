МАРТИНЕС ДЕ ЛА РОСА, ФРАНСИСКО

МАРТИНЕС ДЕ ЛА РОСА, ФРАНСИСКО - испанский писатель, общественный деятель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. Окон­чил юри­дический факультет университета Гра­на­ды (1804 год). С 1805 года пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в университете Гра­на­ды. В 1808 году со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе в Лон­до­не. В пе­ри­од Испанской ре­во­лю­ции 1808-1814 годов из­бран пред­се­да­те­лем кор­те­сов (1813 год). В 1814 году с вос­ста­нов­ле­ни­ем вла­сти Фер­ди­нан­да VII со­слан в Аф­ри­ку. Вер­нув­шись в Ис­па­нию (1820 год), примк­нул к уме­рен­ным ли­бе­ра­лам (мо­де­ра­дос). В мар­те - ию­ле 1822 года гла­ва кон­сти­ту­ци­он­но­го пра­ви­тель­ст­ва. В 1823-1831 годах жил в эмиг­ра­ции во Фран­ции. В 1834-1835 годах вновь воз­глав­лял испанское пра­ви­тель­ст­во, со­дей­ст­во­вал при­ня­тию «Ко­ро­лев­ско­го ста­ту­та» (1834 год), ус­та­но­вив­ше­го в стра­не ре­жим кон­сти­туционной мо­нар­хии. С 1840 года жил во Фран­ции; по­сле воз­вра­ще­ния в Ис­па­нию за­ни­мал пост в пра­ви­тель­ст­ве Р. М. Нар­ва­эса (1844-1846 годы). В 1846-1851 годы - по­сол в Ри­ме и Па­ри­же.

В литературном твор­че­ст­ве эво­лю­цио­ни­ро­вал от клас­си­циз­ма к ро­ман­тиз­му. Де­бю­ти­ро­вал пат­рио­тической ли­ри­кой. Ран­ние пье­сы Мартинеса соз­да­ны в ду­хе клас­си­циз­ма: «Вдо­ва Па­ди­льи» («La viuda de Padilla», 1814 год), «Эдип» («Edipo», 1829 год), ко­ме­дия «Доч­ка до­ма, мать - на мас­ка­рад» («La niňa en la casa y la madre en la m ́ascara», 1821 год) и др. В конце 1820-х годов ис­пы­тал влия­ние французской дра­ма­тур­гии, пре­ж­де все­го К. Де­ла­ви­ня и В. Гю­го: боль­шой ре­зо­нанс име­ли на­пи­сан­ные про­зой пье­сы «Абен Омайя» («Ab ́en Humeya», 1830 год, поставлена в 1834 году) и «За­го­вор в Ве­не­ции» («La conjuracion de Vene­cia», 1830 год, поставлена в 1834 году), ко­то­рые ста­ли од­ним из пер­вых во­пло­ще­ний ро­ман­тиз­ма в испанском те­ат­ре.

Ав­тор пер­во­го испанского ис­то­рического ро­ма­на в ду­хе В. Скот­та «До­нья Иса­бель де Са­лис» («Doňa Isabel de Solí s», 1837 год). Мартинес вы­сту­пал как тео­ре­тик литературы: в сти­хотворном трак­та­те «По­эти­че­ское ис­кус­ст­во» («Arte poética», 1827 год) в тра­ди­ци­ях Н. Буа­ло под­роб­но опи­сал прин­ци­пы клас­си­ци­стической эс­те­ти­ки; в «За­мет­ках об ис­то­ри­че­ской дра­ме» («Apuntes del drama hist ́orico», 1830 год) вы­сту­пил в под­держ­ку ро­ман­тического те­ат­ра.

Сочинения:

Obras. Madrid, 1962. Vol. 1–8.