МАРТИНЕС ДЕ ЛА РОСА, ФРАНСИСКО
МАРТИНЕС ДЕ ЛА РОСА, ФРАНСИСКО - испанский писатель, общественный деятель.
Из аристократической семьи. Окончил юридический факультет университета Гранады (1804 год). С 1805 года преподавал философию в университете Гранады. В 1808 году состоял на дипломатической службе в Лондоне. В период Испанской революции 1808-1814 годов избран председателем кортесов (1813 год). В 1814 году с восстановлением власти Фердинанда VII сослан в Африку. Вернувшись в Испанию (1820 год), примкнул к умеренным либералам (модерадос). В марте - июле 1822 года глава конституционного правительства. В 1823-1831 годах жил в эмиграции во Франции. В 1834-1835 годах вновь возглавлял испанское правительство, содействовал принятию «Королевского статута» (1834 год), установившего в стране режим конституционной монархии. С 1840 года жил во Франции; после возвращения в Испанию занимал пост в правительстве Р. М. Нарваэса (1844-1846 годы). В 1846-1851 годы - посол в Риме и Париже.
В литературном творчестве эволюционировал от классицизма к романтизму. Дебютировал патриотической лирикой. Ранние пьесы Мартинеса созданы в духе классицизма: «Вдова Падильи» («La viuda de Padilla», 1814 год), «Эдип» («Edipo», 1829 год), комедия «Дочка дома, мать - на маскарад» («La niňa en la casa y la madre en la m ́ascara», 1821 год) и др. В конце 1820-х годов испытал влияние французской драматургии, прежде всего К. Делавиня и В. Гюго: большой резонанс имели написанные прозой пьесы «Абен Омайя» («Ab ́en Humeya», 1830 год, поставлена в 1834 году) и «Заговор в Венеции» («La conjuracion de Venecia», 1830 год, поставлена в 1834 году), которые стали одним из первых воплощений романтизма в испанском театре.
Автор первого испанского исторического романа в духе В. Скотта «Донья Исабель де Салис» («Doňa Isabel de Solí s», 1837 год). Мартинес выступал как теоретик литературы: в стихотворном трактате «Поэтическое искусство» («Arte poética», 1827 год) в традициях Н. Буало подробно описал принципы классицистической эстетики; в «Заметках об исторической драме» («Apuntes del drama hist ́orico», 1830 год) выступил в поддержку романтического театра.
Сочинения:
Obras. Madrid, 1962. Vol. 1–8.