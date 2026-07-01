МАРТИНЕЛЛИ ТРИСТАНО
МАРТИНЕЛЛИ ТРИСТАНО - итальянский актёр комедии дель арте.
Прославленный исполнитель маски Арлекина. Выступал в Англии (1577-1578 годы), Испании (1588 год, с труппой «Конфиденти»), с труппой своего брата Друзиано Мартинелли - в Мантуе и Пьяченце (1596-1597 годы). С 1599 года при дворе мантуанского герцога Винченцо I Гонзага в составе различных трупп. В 1600 году приглашён королём Генрихом IV Наваррским во Францию с труппой «Аччези» («Пылкие»). В 1606-1610 годах гастролировал в Милане, Турине и Генуе, затем в 1610-1612 годах - в Венеции, Мантуе, Болонье, Ферраре и Флоренции. В 1611 году приглашён ко двору Марии Медичи, играл там с августа 1613 года по июль 1614 года, арендуя зал в Бургундском отеле. Снова прибыл во Францию в 1620-1621 годах, выступая при дворе Людовика XIII. Пребывание Мартинелли и др. итальянских гастролёров во Франции оказало значительное влияние на исполнительское искусство французских актёров. Вернулся в Венецию в 1623 году. Последние годы жизни провёл в Мантуе.
Мартинелли придал маске персонажа-дзанни новые черты, сделав Арлекина одним из протагонистов комедии дель арте. Он реформировал его костюм, использовал в речи смесь венецианского, мантуанского, эмилианского и ломбардского диалектов, иронически употребляя также латинские или французские слова или простонародный язык улицы. О его иронии и остроумии свидетельствует также и пространное посвящение Генриху IV в книге Мартинелли «Упражнение в риторике» («Compositions de rhétorique», 1601 год). Сохранилось множество портретов Мартинелли, в т. ч. принадлежащий кисти Д. Фетти (одна из версий, около 1621-1622 годов, Эрмитаж, Санкт-Петербург), до недавнего времени ошибочно считавшийся портретом актёра Ф. Андреини или композитора К. Монтеверди.