МАРТИНЕЛЛИ ТРИСТАНО

МАРТИНЕЛЛИ ТРИСТАНО - итальянский ак­тёр ко­ме­дии дель ар­те.

Про­слав­лен­ный ис­пол­ни­тель мас­ки Ар­ле­ки­на. Вы­сту­пал в Анг­лии (1577-1578 годы), Ис­па­нии (1588 год, с труп­пой «Кон­фи­ден­ти»), с труп­пой сво­его бра­та Дру­зиа­но Мар­ти­нел­ли - в Ман­туе и Пья­чен­це (1596-1597 годы). С 1599 года при дво­ре ман­ту­ан­ско­го гер­цо­га Вин­чен­цо I Гон­за­га в со­ста­ве различных трупп. В 1600 году при­гла­шён ко­ро­лём Ген­ри­хом IV На­варр­ским во Фран­цию с труп­пой «Ач­че­зи» («Пыл­кие»). В 1606-1610 годах га­ст­ро­ли­ро­вал в Ми­ла­не, Ту­ри­не и Ге­нуе, за­тем в 1610-1612 годах - в Ве­не­ции, Ман­туе, Бо­ло­нье, Фер­ра­ре и Фло­рен­ции. В 1611 году при­гла­шён ко дво­ру Ма­рии Ме­ди­чи, иг­рал там с августа 1613 года по июль 1614 года, арен­дуя зал в Бур­гунд­ском оте­ле. Сно­ва при­был во Фран­цию в 1620-1621 годах, вы­сту­пая при дво­ре Лю­до­ви­ка XIII. Пре­бы­ва­ние Мартинелли и др. итальянских га­ст­ро­лё­ров во Фран­ции ока­за­ло зна­чительное влия­ние на ис­пол­нительское искусство французских ак­тё­ров. Вер­нул­ся в Ве­не­цию в 1623 году. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Ман­туе.

Мартинелли при­дал мас­ке пер­со­на­жа-дзан­ни но­вые чер­ты, сде­лав Ар­ле­ки­на од­ним из про­та­го­ни­стов ко­ме­дии дель ар­те. Он ре­фор­ми­ро­вал его кос­тюм, ис­поль­зо­вал в ре­чи смесь ве­не­ци­ан­ско­го, ман­ту­ан­ско­го, эми­ли­ан­ско­го и лом­бард­ско­го диа­лек­тов, иро­ни­че­ски упот­реб­ляя так­же латинские или французские сло­ва или про­сто­на­род­ный язык ули­цы. О его иро­нии и ост­ро­умии сви­де­тель­ст­ву­ет так­же и про­стран­ное по­свя­ще­ние Ген­ри­ху IV в кни­ге Мартинелли «Уп­раж­не­ние в ри­то­ри­ке» («Compositions de rhétorique», 1601 год). Со­хра­ни­лось мно­же­ст­во порт­ре­тов Мартинелли, в т. ч. при­над­ле­жа­щий кис­ти Д. Фет­ти (од­на из вер­сий, около 1621-1622 годов, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), до не­дав­не­го вре­ме­ни оши­боч­но счи­тав­ший­ся порт­ре­том ак­тё­ра Ф. Ан­д­реи­ни или ком­по­зи­то­ра К. Мон­те­вер­ди.