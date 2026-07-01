МАРТИНЕЛЛИ ДЖОВАННИ
МАРТИНЕЛЛИ ДЖОВАННИ - итальянский певец (тенор).
Учился у Дж. Мандолини в Милане. На концертной сцене дебютировал в «Stabat Mater» Дж. Россини, на оперной - в «Эрнани» Дж. Верди (оба дебюта состоялись в миланском театре «Даль Верме», 1910 год). В 1911 году в Риме исполнил партию Дика Джонсона («Девушка с Запада» Дж. Пуччини), которая стала его излюбленной.
Пел в крупнейших оперных театрах мира: в лондонском «Ковент-Гарден» (с 1912 года), миланском «Ла Скала» (1912 год) и др. В 1913-1945 годах постоянно выступал в «Метрополитен-опере» Нью- Йорка, где его считали блистательным продолжателем традиций Э. Карузо.
Основа репертуара - партии в операх Дж. Верди, Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло, У. Джордано и других итальянских композиторов XIX - начала XX веков. Выступал также во французском [Пантагрюэль («Панург» Ж. Массне, первая постановка, Париж, 1913 год), Елеазар («Жидовка» Ф. Галеви)] и немецком (Тристан в опере «Тристан и Изольда» Р. Вагнера) репертуаре. Завершил выступления в 1967 году.
Записывался с 1913 года; среди многочисленных аудиозаписей: «Торжественная месса» Л. ван Бетховена (дирижёр А. Тосканини, 1935 год), оперы «Отелло» и «Аида» Дж. Верди (полные записи постановок в «Метрополитен-опере», 1941 год).
Сочинения:
La mia conoscenza dell’opera verdiana // Atti del Icongresso internazionale di studi verdiani. Parma, 1966.