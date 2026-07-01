МАРТИНЕЛЛИ ДЖОВАННИ

МАРТИНЕЛЛИ ДЖОВАННИ - итальянский пе­вец (те­нор).

Учил­ся у Дж. Ман­до­ли­ни в Ми­ла­не. На кон­церт­ной сце­не де­бю­ти­ро­вал в «Stabat Mater» Дж. Рос­си­ни, на опер­ной - в «Эр­на­ни» Дж. Вер­ди (оба де­бю­та со­стоя­лись в ми­лан­ском те­ат­ре «Даль Вер­ме», 1910 год). В 1911 году в Ри­ме ис­пол­нил пар­тию Ди­ка Джон­со­на («Де­вуш­ка с За­па­да» Дж. Пуч­чи­ни), ко­то­рая ста­ла его из­люб­лен­ной.

Пел в круп­ней­ших опер­ных те­ат­рах ми­ра: в лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден» (с 1912 года), ми­лан­ском «Ла Ска­ла» (1912 год) и др. В 1913-1945 годах по­сто­ян­но вы­сту­пал в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» Нью- Йор­ка, где его счи­та­ли бли­ста­тель­ным про­дол­жа­те­лем тра­ди­ций Э. Ка­ру­зо .

Ос­нова ре­пер­туа­ра - пар­тии в опе­рах Дж. Вер­ди, Дж. Пуч­чи­ни, Р. Ле­он­ка­вал­ло, У. Джор­да­но и других итальянских ком­по­зи­то­ров XIX - начала XX веков. Вы­сту­пал так­же во французском [Пан­таг­рю­эль («Па­нург» Ж. Масс­не, пер­вая по­ста­нов­ка, Па­риж, 1913 год), Елеа­зар («Жи­дов­ка» Ф. Га­ле­ви)] и немецком (Три­стан в опе­ре «Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра) ре­пер­туа­ре. За­вер­шил вы­сту­п­ле­ния в 1967 году.

За­пи­сы­вал­ся с 1913 года; сре­ди мно­го­численных ау­дио­за­пи­сей: «Тор­же­ст­вен­ная мес­са» Л. ван Бет­хо­ве­на (ди­ри­жёр А. Тос­ка­ни­ни, 1935 год), опе­ры «Отел­ло» и «Аи­да» Дж. Вер­ди (пол­ные за­пи­си по­ста­но­вок в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре», 1941 год).

Сочинения:

La mia conoscenza dell’opera verdiana // Atti del Icongresso internazionale di studi verdiani. Parma, 1966.