МАРТИН V

МАРТИН V (Оддон Колонна) - Па­па Рим­ский (с 1417 года).

Из знат­но­го римского ро­да Ко­лон­на. С дет­ст­ва его пред­на­зна­ча­ли для цер­ков­ной карь­е­ры. Изу­чал пра­во в университете Пе­руд­жи. На­чал слу­жить в Римской ку­рии в пе­ри­од Ве­ли­кой схиз­мы при па­пе Ур­ба­не VI. В 1380-1409 годах управ­лял епи­скоп­ст­вом Ур­би­но, в 1401-1405 годах яв­лял­ся ад­ми­ни­ст­ра­тором епи­скоп­ст­ва Па­ле­ст­ри­ны, од­на­ко не был ру­ко­по­ло­жен в сан. В 1405 году па­па Ин­но­кен­тий VII (1404-1406 годы) сде­лал Од­до­на кар­ди­на­лом-диа­ко­ном. В 1406 году Од­дон под­дер­жал из­бра­ние па­пой Гри­го­рия XII (1406-1415 годы), но вско­ре пе­ре­шёл в ла­герь его про­тив­ни­ков и при­нял уча­стие в со­бо­ре в Пи­зе (1409 год), низ­ло­жив­шем Гри­го­рия XII и его со­пер­ни­ка Бе­не­дик­та XIII (1394-1422 годы или 1423 год) и из­брав­шем па­пой Рим­ским Алек­сан­д­ра V (1409-1410 годы). На Кон­станц­ском со­бо­ре Од­дон пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­вал пре­емни­ка Алек­сан­д­ра V - Ио­ан­на XXIII (1410-1415 годы), од­на­ко за­тем из­ме­нил свою по­зи­цию и под­дер­жал его низ­ло­же­ние (май 1415 года). Из­бран па­пой Рим­ским 11.11.1417 года, ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки и епи­ско­пы 13-14.11.1417 года, ин­тро­ни­зо­ван 21.11.1417 года. Из­бра­ние Мартина V по­ло­жи­ло ко­нец Ве­ли­кой схиз­ме. Его при­зна­ли па­пой прак­ти­че­ски все мо­нар­хи Западной Ев­ро­пы, кро­ме ко­ро­ля Ара­го­на Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­но­го , до 1429 года под­дер­жи­вав­ше­го ан­ти­пап Бе­не­дик­та XIII и Кли­мен­та VIII.

Мартин V пред­се­да­тель­ст­во­вал на за­клю­чительной сес­сии Кон­станц­ско­го со­бо­ра (апрель 1418 года), по­сле его окон­ча­ния под­пи­сал кон­кор­да­ты с «на­ция­ми», уча­ст­во­вав­ши­ми в со­бо­ре. Из Кон­стан­ца от­пра­вил­ся в Рим, од­на­ко из-за слож­ной по­ли­тической си­туа­ции в Ита­лии смог всту­пить в Рим лишь в сентябре 1420 года. Основными це­ля­ми по­ли­ти­ки Мартина V бы­ли ук­ре­п­ле­ние по­шат­нув­ше­го­ся в пе­ри­од Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап и Ве­ли­кой схиз­мы пре­сти­жа пап­ской вла­сти в Ев­ро­пе (в т. ч. че­рез по­сред­ни­че­ст­во в Сто­лет­ней вой­не 1337-1453 годов, ус­та­нов­ле­ние ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с ев­ропейскими пра­ви­те­ля­ми и при­зы­вы ак­ти­ви­зи­ро­вать борь­бу с Гу­сит­ским дви­же­ни­ем ), ре­фор­ма Римской ку­рии в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Кон­станц­ско­го со­бо­ра (объ­е­ди­не­ние ку­рий в Ри­ме и Авинь­о­не, со­кра­ще­ние рас­хо­дов на её со­дер­жа­ние, ин­тер­на­цио­на­ли­за­ция со­ста­ва, ис­ко­ре­не­ние не­по­тиз­ма и др.), ус­та­нов­ле­ние проч­но­го кон­тро­ля над тер­ри­то­ри­ей Пап­ской об­лас­ти . Мартин V так­же пред­при­нял мас­штаб­ные ра­бо­ты в Ри­ме по вос­ста­нов­ле­нию многих об­ще­ст­вен­ных зда­ний (Ва­ти­кан­ская и Ла­те­ран­ская ба­зи­ли­ки, Пан­те­он и др.) и рас­ши­ре­нию улиц.

В со­от­вет­ст­вии с дек­ре­том «Frequens» Кон­станц­ско­го со­бо­ра Мартин V в апреле 1423 года со­звал но­вый цер­ков­ный со­бор в Па­вии (из-за эпи­де­мии за­се­да­ния вско­ре бы­ли пе­ре­не­се­ны в Пи­зу). Опа­са­ясь при­ня­тия сто­рон­ни­ка­ми кон­ци­лиа­риз­ма ре­ше­ний об ог­ра­ни­че­нии пап­ской вла­сти, Мартин V не явил­ся на со­бор и 26.2.1424 года рас­пус­тил его. Дол­гое вре­мя он пре­пят­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции но­во­го со­бо­ра, од­на­ко под дав­ле­ни­ем ев­ропейских пра­ви­те­лей со­гла­сил­ся на со­зыв Ба­зель­ско­го со­бо­ра и не­за­дол­го до смер­ти из­дал по­свя­щён­ную это­му бул­лу (14.2.1431 года).