МАРТИН V
МАРТИН V (Оддон Колонна) - Папа Римский (с 1417 года).
Из знатного римского рода Колонна. С детства его предназначали для церковной карьеры. Изучал право в университете Перуджи. Начал служить в Римской курии в период Великой схизмы при папе Урбане VI. В 1380-1409 годах управлял епископством Урбино, в 1401-1405 годах являлся администратором епископства Палестрины, однако не был рукоположен в сан. В 1405 году папа Иннокентий VII (1404-1406 годы) сделал Оддона кардиналом-диаконом. В 1406 году Оддон поддержал избрание папой Григория XII (1406-1415 годы), но вскоре перешёл в лагерь его противников и принял участие в соборе в Пизе (1409 год), низложившем Григория XII и его соперника Бенедикта XIII (1394-1422 годы или 1423 год) и избравшем папой Римским Александра V (1409-1410 годы). На Констанцском соборе Оддон первоначально поддерживал преемника Александра V - Иоанна XXIII (1410-1415 годы), однако затем изменил свою позицию и поддержал его низложение (май 1415 года). Избран папой Римским 11.11.1417 года, рукоположен в священники и епископы 13-14.11.1417 года, интронизован 21.11.1417 года. Избрание Мартина V положило конец Великой схизме. Его признали папой практически все монархи Западной Европы, кроме короля Арагона Альфонсо V Великодушного, до 1429 года поддерживавшего антипап Бенедикта XIII и Климента VIII.
Мартин V председательствовал на заключительной сессии Констанцского собора (апрель 1418 года), после его окончания подписал конкордаты с «нациями», участвовавшими в соборе. Из Констанца отправился в Рим, однако из-за сложной политической ситуации в Италии смог вступить в Рим лишь в сентябре 1420 года. Основными целями политики Мартина V были укрепление пошатнувшегося в период Авиньонского пленения пап и Великой схизмы престижа папской власти в Европе (в т. ч. через посредничество в Столетней войне 1337-1453 годов, установление дипломатических отношений с европейскими правителями и призывы активизировать борьбу с Гуситским движением), реформа Римской курии в соответствии с решениями Констанцского собора (объединение курий в Риме и Авиньоне, сокращение расходов на её содержание, интернационализация состава, искоренение непотизма и др.), установление прочного контроля над территорией Папской области. Мартин V также предпринял масштабные работы в Риме по восстановлению многих общественных зданий (Ватиканская и Латеранская базилики, Пантеон и др.) и расширению улиц.
В соответствии с декретом «Frequens» Констанцского собора Мартин V в апреле 1423 года созвал новый церковный собор в Павии (из-за эпидемии заседания вскоре были перенесены в Пизу). Опасаясь принятия сторонниками концилиаризма решений об ограничении папской власти, Мартин V не явился на собор и 26.2.1424 года распустил его. Долгое время он препятствовал организации нового собора, однако под давлением европейских правителей согласился на созыв Базельского собора и незадолго до смерти издал посвящённую этому буллу (14.2.1431 года).