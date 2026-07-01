МАРТИН I ИСПОВЕДНИК
МАРТИН I ИСПОВЕДНИК - христианский святой.
Уроженец Италии. Некоторое время был папским апокрисиарием (представителем) в Константинополе. Его возведение на папский престол состоялось без обычного одобрения императора. Понтификат Мартина I совпал с монофелитскими спорами. В 648 году с целью примирения сторон император Констант II издал Типос, запрещавший споры об одной или двух волях и энергиях во Христе. Часть православных удовлетворилась этим как прекращением официальной поддержки ереси монофелитства.
Однако Мартин I в тесном сотрудничестве с противником константинопольской церковной политики Максимом Исповедником созвал в октябре 649 года собор в Риме (Латеранский собор), провозгласивший учение о двух волях и двух энергиях во Христе и осудивший монофелитов как еретиков, в т. ч. 3 константинопольских патриархов. Ещё до окончания заседаний собора в Рим прибыл равеннский экзарх (военный губернатор) Олимпий с приказом императора, который не признавал Мартина I папой, арестовать его и принудить италийских епископов подписать Типос. Однако, воспользовавшись ситуацией, Олимпий не подчинился императору.
Мартин I продолжил борьбу с имперской церковной политикой. Не признавая поставляемых Константинополем на Востоке иерархов, подписавших Типос, он низложил архиепископа Фессалоникийского. Назначил епископа Филадельфийского Иоанна своим полномочным викарием с правом совершать все первосвятительские действия в пределах Антиохийского и Иерусалимского патриархатов. В июне 653 года новый равеннский экзарх Феодор Каллиопа арестовал в Риме тяжелобольного Мартина I и отправил его в Константинополь.
Мартин I не возражал против избрания своего преемника, которое прошло в августе 654 года, но призывал бескомпромиссно хранить православие. В декабре 654 года в Константинополе состоялся суд, на котором папе были предъявлены исключительно политические обвинения. Он был лишён священства и приговорён к смертной казни, но помилован и 26.03.655 года отправлен в ссылку в Крым. Два письма, написанных Мартином I в ссылке, являются важным источником по истории византийского Крыма.
Понтификат Мартина I - значительный этап в формировании идеи папского примата. Молчание о Мартине I VI Вселенского собора (680-681 годы), осудившего монофелитов, объясняется отвержением этой идеи на Востоке.
Мощи Мартина I из Крыма были перенесены в Константинополь, затем в Рим. День памяти по календарю Русской православной церкви - 14(27) апреля, по календарю Римско-католической церкви - 13 апреля.
Сочинения:
Migne PG. Т. 87. P. 111–120, 197–204;
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio / Ed. I. D. Mansi. Graz, 1960. T. 10. P. 785–1188;
Аcta Сonciliorum Оecumenicorum. Berolini, 1984. Ser. 2. Vol. 1.