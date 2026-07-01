МАРТИН I ИСПОВЕДНИК

МАРТИН I ИСПОВЕДНИК - христианский святой.

Уро­же­нец Ита­лии. Не­ко­то­рое вре­мя был пап­ским апок­ри­сиа­ри­ем (пред­ста­ви­те­лем) в Кон­стан­ти­но­по­ле. Его воз­ве­де­ние на пап­ский пре­стол со­стоя­лось без обыч­но­го одоб­ре­ния им­пе­ра­то­ра. Пон­ти­фи­кат Мартина I сов­пал с мо­но­фе­лит­ски­ми спо­ра­ми. В 648 году с це­лью при­ми­ре­ния сто­рон император Кон­с­тант II из­дал Ти­пос, за­пре­щав­ший спо­ры об од­ной или двух во­лях и энер­ги­ях во Хри­сте. Часть пра­во­слав­ных удов­ле­тво­ри­лась этим как пре­кра­ще­ни­ем официальной под­держ­ки ере­си мо­но­фе­лит­ст­ва.

Од­на­ко Мартин I в тес­ном со­труд­ни­че­ст­ве с про­тив­ни­ком кон­стан­ти­но­поль­ской цер­ков­ной по­ли­ти­ки Мак­си­мом Ис­по­вед­ни­ком со­звал в октябре 649 года со­бор в Ри­ме ( Ла­те­ран­ский со­бор ), про­воз­гла­сив­ший уче­ние о двух во­лях и двух энер­ги­ях во Хри­сте и осу­див­ший мо­но­фе­ли­тов как ере­ти­ков, в т. ч. 3 кон­стан­ти­но­поль­ских пат­ри­ар­хов. Ещё до окон­ча­ния за­се­да­ний со­бо­ра в Рим при­был ра­венн­ский эк­зарх (во­енный гу­бер­на­тор) Олим­пий с при­ка­зом им­пе­ра­то­ра, ко­то­рый не при­зна­вал Мартина I па­пой, аре­сто­вать его и при­ну­дить ита­лий­ских епи­ско­пов под­пи­сать Ти­пос. Од­на­ко, вос­поль­зо­вав­шись си­туа­ци­ей, Олим­пий не под­чи­нил­ся им­пе­ра­то­ру.

Мартин I про­дол­жил борь­бу с им­пер­ской цер­ков­ной по­ли­ти­кой. Не при­зна­вая по­став­ляе­мых Кон­стан­ти­но­по­лем на Вос­то­ке ие­рар­хов, под­пи­сав­ших Ти­пос, он низ­ло­жил ар­хи­епископа Фес­са­ло­ни­кий­ско­го. На­зна­чил епископа Фи­ла­дель­фий­ско­го Ио­ан­на сво­им пол­но­моч­ным ви­ка­ри­ем с пра­вом со­вер­шать все пер­во­свя­ти­тель­ские дей­ст­вия в пре­де­лах Ан­ти­охий­ско­го и Ие­ру­са­лим­ско­го пат­ри­ар­ха­тов. В ию­не 653 года но­вый ра­венн­ский эк­зарх Фео­дор Кал­лио­па аре­сто­вал в Ри­ме тя­же­ло­боль­но­го Мартина I и от­пра­вил его в Кон­стан­ти­но­поль.

Мартин I не воз­ра­жал про­тив из­бра­ния сво­его пре­ем­ни­ка, ко­то­рое про­шло в августе 654 года, но при­зы­вал бес­ком­про­мисс­но хра­нить пра­во­сла­вие. В декабре 654 года в Кон­стан­ти­но­по­ле со­сто­ял­ся суд, на ко­то­ром па­пе бы­ли предъ­яв­ле­ны ис­клю­чи­тель­но по­ли­тические об­ви­не­ния. Он был ли­шён свя­щен­ст­ва и при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, но по­ми­ло­ван и 26.03.655 года от­прав­лен в ссыл­ку в Крым. Два пись­ма, на­пи­сан­ных Мартином I в ссыл­ке, яв­ля­ют­ся важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии ви­зантийского Кры­ма.

Пон­ти­фи­кат Мартина I - зна­чи­тель­ный этап в фор­ми­ро­ва­нии идеи пап­ско­го при­ма­та. Мол­ча­ние о Мартине I VI Все­лен­ско­го со­бо­ра (680-681 годы), осу­див­ше­го мо­но­фе­ли­тов, объ­яс­ня­ет­ся от­вер­же­ни­ем этой идеи на Вос­то­ке.

Мо­щи Мартина I из Кры­ма бы­ли пе­ре­не­се­ны в Кон­стан­ти­но­поль, за­тем в Рим. День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 14(27) апреля, по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 13 ап­ре­ля.

Сочинения:

Migne PG. Т. 87. P. 111–120, 197–204;

Sacrorum conciliorum nova et amplissima col­lectio / Ed. I. D. Mansi. Graz, 1960. T. 10. P. 785–1188;

Аcta Сonciliorum Оecumenico­rum. Berolini, 1984. Ser. 2. Vol. 1.