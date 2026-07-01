МАРТИ РОДРИГЕС , ФАРАБУНДО АУГУСТО

Марти Родригес ( исп. Marti Rod-riguez) , Фарабундо Аугусто (05.05.1893, Теотепеке, Ла Либертад, Сальвадор — 01.02.1932, там же) — сальвадорский революционер. В период учебы в университете Сан-Сальвадора начал симпатизировать идеям марксизма и русской революции. 20 февраля 1929 был арестован за участие в собрании гватемальских и сальвадорских студентов, выступавших против правительства Мелендеса-Киньонеса, и депортирован в Гватемалу, где в том же году принял участие в выступлениях против правительства М. Х. Эстрады Кабреры. Участвовал в создании Коммунистической партии Центральной Америки (КПЦА) в 1923, заняв в ней пост секретаря по международным делам (1925), пытался создать сальвадорскую секцию КПЦА. В 1925—1928 руководил Региональной федерацией труда Сальвадора (РФТС), участвовал в деятельности Народного университета РФТС и сальвадорской секции Всеамериканской антиимпериалистической лиги (­ВААИЛ). В 1927 стал национальным секретарем ВААИЛ от Центральной Америки, в этом качестве по приглашению американской секции ВААИЛ посетил Нью-Йорк в 1928. Член Карибского бюро Международной организации помощи борцам революции (МОПР), позднее занял пост секретаря бюро. Находясь в Мексике, установил контакты с комитетом «Руки прочь от Никарагуа!», по поручению комитета вступил 22 июля 1928 в Армию защиты национального суверенитета Никарагуа (АЗНСН). В августе 1928 назначен секретарем Высшего командования АЗНСН, полковник АЗНСН с 1929. Летом 1929 сопровождал А. С. Сандино в его поездке в Мексику; Сандино планировал назначить М. Р. своим представителем в Центральной Америке. В марте 1930 ЦК КП Мексики назначил М. Р. своим представителем при АЗНСН и Сандино, но уже 11 апреля того же года порвал с Сандино, обвинив того в «предательстве мирового антиимпериалистического движения». Вместе с перуанским революционером Э. Павлетичем был депортирован из Мексики в 1930 во время волны репрессий против мексиканского левого движения. В июне 1930 вернулся в Сальвадор в качестве представителя МОПР, но в декабре того же года был арестован и депортирован. Несмотря на предложение Компартии США помочь ему в отъезде в СССР, решил вернуться на родину через территорию Никарагуа. Участвовал во встрече сторонников создания Никарагуанской партии трудящихся в Сан-Альбино (1931), в мае того же года был арестован за организацию Дня безработных, в тюрьме объявил голодовку и был через месяц освобожден. Возглавлял военную комиссию ЦК КП Сальвадора по подготовке вооруженного восстания против диктатуры Эрнандеса Мартинеса. В 1932 избран временным генеральным секретарем ЦК КПС, 19 января того же года был арестован и расстрелян 1 февраля по обвинению в организации заговора и восстания. Его имя носит Фронт национального освобождения Сальвадора, сражавшийся против правительства страны в 1970—1980-е, в 2009—2019-х — правящая партия Сальвадора.

Лит. : Anderson Thomas P. Matanza. El Salvador Communist Revolt of 1932. Lincoln, 1971; Arias Gomez J. Farabundo Marti. Esbozo biografico. Managua, 1972; Леонов Н. С. Очерки истории стран Центральной Америки. М., 1975; Мармоль М. Гнев и боль Сальвадора. М., 1981; Lindo Fuentes H., Ching E. et al. Remembering a Massacre in El Salvador: The Insurrection of 1932, Roque Dalton, and the Politics of Historical Memory. Mexico, 2007; Ching E. Stories of Civil War in El Salvador. A Battle over Memory. Chapel Hill (NC), 2016; Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Латинская Америка в орбите мировой революции. М., 2020. В. Л. Хейфец.