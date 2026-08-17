МАРТЕНС , ГЕОРГ ФРИДРИХ ФОН

Мартенс ( нем . Martens) , Георг Фридрих фон (22.02.1756, Гамбург — 21.02.1821, Франкфурт-на-Майне) — немецкий дипломат и правовед. Изучал право в Венском и Гёттингенском университетах. В 1780 защитил докторскую диссертацию по юриспруденции. С 1783 профессор естественного и международного права Гёттингенского университета. Одним из первых стал преподавать международное и торговое право, дисциплины, которые ранее не выделялись в самостоятельные отрасли права. Как ученый обрел известность исследованиями позитивного (положительного) права, которое М. противопоставлял нормам естественного права. Являлся последователем геттингенских профессоров — государствоведа И. С. Пюттера и историка А. Л. Шлёцера . М. считается основоположником современного международного права, он автор работы «Введение в европейское позитивное международное право, основанное на договорах и традиции» («Primae li­neae juris gentium Europaearum Practici», 1785), опубликованной сначала на латыни, затем на французском, немецком и английском языках. До середины XIX в. этот труд М., в котором автор доказывал, что при сохранении в организации общества традиций естественного права оно все больше уступает базирующемуся на системе принципов и норм международному праву, оставался наиболее авторитетным сочинением в сфере международного права. Заслуги М. в изучении торгового права не столь весомы, хотя он написал и опубликовал учебный курс «Краткое изложение коммерческого права, особенно права обмена и морского права» («Grundri? des Handelsrechts, insbesondere des Wechsel- und Seerechts, Gottingen», 1796), сыгравший значительную роль в становлении этой области знаний. В 1808 М., прервав университетскую преподавательскую деятельность и прекратив издание научных трудов, избрал карьеру чиновника и дипломата. Был членом Государственного совета Вестфальского королевства. Выполнял различные дипломатические поручения. В 1815 исполнял обязанности секретаря Венского конгресса. С 1816 М. — представитель королевства Ганновер в Союзном сейме, где зарекомендовал себя как сторонник великих держав и противник государств Триаса (Третьей Германии, куда входили Бавария, Баден и Вюртемберг). По инициативе М. в 1791 в Гёттингене началось издание свода международных трактатов с 1761 под названием «Собрание основных договоров о союзах, мире, перемирии, нейтралитете, торговле, лимитах, менах и т. д.» («Recueil des principaux traites d’alliances, de paix, de treve, de neutralite, de commerce, de limites, d’echange etc. conclus par les puissances de l’Europe tant entre elles qu’avec les puissances et etats dans d’autres parties du monde depuis 1761 jusqu’a present»). Первое издание, получившее широкую известность, было продолжено М. (до 1819), а затем его племянником К. Мартенсом различными дополнительными томами, а позднее, до 1944, их последователи издали и несколько серий новых документов. Это фундаментальное собрание правовых актов, известное под аббревиатурой «Recueil Martens», является старейшим и наиболее полным источником по истории международного права со второй половины XVIII в.

Соч. : Versuch einer historischen Entwickelung des wahren Ursprungs des Wechselrechts. 1797; Erzahlungen merkwurdiger Falk des neueren europaischen Volkerrechts. 2 Bde. Gottingen, 1800—1802; Cours diplomatique ou tableau dеs relations exterieures des puissances de l’Europe. 3 vols. Berlin, 1801.

Лит. : Грабарь В. Э. Мартенс Георг Фридрих // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 82. СПб., 1890—1907; Habenicht W. Georg Friedrich von Martens. Gottingen, 1934; Gaurier D. Histoire du droit international: de l’Antiquite a la creation de l’ONU. Rennes, 2014. Н. В. Ростиславлева.