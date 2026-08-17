МAРТЕНС, ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Мaртенс ( нем. Martens) , Фёдор Фёдорович (Friedrich Fromhold) (15[27].08.1845, Пернов, Лифляндская губ. (ныне Пярну, Эстония) — 07[20].06.1909, Валк, Лифляндская губ. (ныне Валга, Эстония)) — русский юрист-международник. Родился в бедной эстонской семье, вырос в лютеранском сиротском приюте при петербургской школе Петришуле. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где сперва хотел заниматься уголовным правом, но по совету декана факультета стал специализироваться на международном праве. В 1873 защитил диссертацию на тему «О консулах и консульской юрисдикции на Востоке». В 1876—1905 — профессор Санкт-Петербургского университета. Преподавал также в Императорском училище правоведения. В 1869 зачислен в штат министерства иностранных дел. С 1879 чиновник по особым поручениям при министре иностранных дел, с 1881 — непременный член Совета МИД. Неоднократно выступал арбитром в международных спорах.

Книга М. «Современное международное право цивилизованных народов» (в 2 т., 1882—1883, многочисленные дополненные переиздания, переводы на немецкий, французский, испанский, сербский, персидский, японский и китайский языки) служила учебником, по которому готовились к экзамену кандидаты на службу в министерстве иностранных дел. Подготовил комментированный сборник международных договоров Российской империи (в 15 т., 1874—1909).

По поручению Николая II готовил Гаагские мирные конференции 1899 и 1907. В 1899 ввел в оборот использующуюся в международном праве и сегодня «оговорку Мартенса»: «...в случаях, не предусмотренных принятыми ими [договаривающимися сторонами] постановлениями, население и воюющие остаются под охраною и действием начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания».

М. посвящен роман эстонского писателя Яана Кросса.

Cоч. : О праве частной собственности во время войны. СПб., 1869; О консулах и консульской юрисдикции на Востоке. СПб., 1873; Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами / Ред. Ф. Ф. Мартенс. В 15 т. СПб., 1874—1909; Восточная война и Брюссельская конференция. 1874—1878 гг. СПб., 1879; Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1880; Россия и Китай: Историко-политическое исследование / С изм. и доп. авт.; Пер. с фр. СПб., 1881; Современное международное право цивилизованных народов. В 2 т. СПб., 1882—1883; Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1880; Лекции по государственному праву. СПб., 1892.

Лит. : Яблочков Т. М. Значение Ф. Ф. Мартенса в науке частного международного права. Ярославль, 1909; Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647—1917). M., 1958; Пустогаров В. В. Федор Федорович Мартенс — юрист, дипломат. М., 1999. А. А. Исэров.