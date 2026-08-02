МАРТЕН ДЮ ГАР РОЖЕ
МАРТЕН ДЮ ГАР РОЖЕ - французский писатель.
Из семьи состоятельного адвоката. Учился в Париже в лицее Кондорсе и в Эколь де Шарт, где в 1905 году получил диплом архивиста. Решающее влияние на формирование художественной манеры Мартена, одного из самых ярких представителей реализма XX века, оказала проза Л. Н. Толстого и Стендаля, а также натурализм.
Дебютировал романами «Становление» («Devenir», 1909 год), «Жан Баруа» («Jean Barois», 1913 год, русский перевод 1958 год), в которых проявился повышенный интерес Мартена к тонко нюансированному воссозданию психологического состояния героев. В фарсах «Завещание дядюшки Лелё» («Le testament du père Leleu», 1920 год), «Водянка» («Le gonfle», 1928 год), повести «Старая Франция» («Vieille France», 1933 год, русский перевод 1934 год) показал процесс деградации личности, разрушения традиционного патриархального уклада жизни из-за всеобщего стремления к обогащению. В повести «Африканское признание» («Confidence africaine», 1931 год) в духе фрейдизма описал разрушительное действие неподконтрольных разуму человеческих страстей.
Главное произведение Мартена - романная серия «Семья Тибо» («Les Thibault», 8 романов, 1922-1940 годы, русский перевод, том 1-3, 1959 год), в центре которой - рассказ о вырождении французской семьи, члены которой вынуждены смириться с господствующими в буржуазном мире порядками или погибнуть в борьбе с ними. Среди других произведений Мартена - «Заметки об Андре Жиде» («Notes sur André Gide», 1951 год), статьи, воспоминания, дневники, письма.