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МАРСЫ
МАРСЫ - одно из древнеиталийских племён сабеллов.
Расселялись вокруг озера Фучино в Средней Италии. В IV веке до н. э. входили в военный союз племён - т. н. Самнитскую федерацию (во главе с самнитами), воевавшую против Рима. Со второй половины IV века до н. э. вместе с другими племенами сабеллов вели ожесточённую борьбу с римлянами. После победы Рима и присоединения к нему большей части территории их расселения марсы с 304 года до н. э. были союзниками Рима, однако первыми восстали против него [Союзническая война 90 года (или 91 года) - 88 года до н. э.; по активной роли марсов в этой войне она получила также название Марсийской].
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