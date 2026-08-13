МАРСТОН ДЖОН
МАРСТОН ДЖОН - английский писатель.
Родился в семье адвоката. Учился в Брейзноз-колледже в Оксфорде (1592-1594 годы); в 1609 году рукоположен в сан священника. Представитель английского маньеризма. Дебютировал как поэт-сатирик. Первый поэтический сборник (1598 год) включает сатиры, написанные в подражание Ювеналу, и эротическую поэму «Превращение Пигмалионовой статуи» («The metamorphosis of Pigmalion’s image») - пародию на любовную поэзию того времени. Под псевдонимом У. Кинсейдер (W. Kinsayder) выпустил сборник сатир «Бич подлости» («The scourge of villanie», 1598 год), мрачностью и мизантропией превосходивший не только первую книгу, но и большинство сатир елизаветинской эпохи. Марстон считал, что сатира должна быть грубой и «тёмной», поэтому местами его произведения в этом жанре трудны для понимания. Оба сборника были публично сожжены по приказу архиепископа Кентерберийского в 1599 году. По мнению некоторых учёных, влияние сатир Марстона отразилось в творчестве У. Шекспира: в образах Терсита («Троил и Крессида») и Яго («Отелло»), а также в монологах короля Лира, впавшего в безумие («Король Лир»).
Первой пьесой Марстона считается «Бич актёра» («Histrio-mastix», 1599 год, опубликована в 1610 году). В 1599-1602 годах вместе с Т. Деккером выступил против Б. Джонсона в т. н. войне театров. Джонсон осмеял Марстона в ряде своих пьес, критикуя его за плагиат и неуклюжий стиль; Марстон вывел Джонсона в пьесах «Развлечение Джека Драма» («Jack Drum’s entertainment», 1600 год, опубликована в 1616 году) и «Что вам угодно» («What you will», 1607 год). В 1605 году вместе с Джонсоном и Д. Чапменом написал сатирическую комедию «Эй, на восток!» («Eastward, hoe!»); за содержавшиеся в пьесе политические намёки все трое были подвергнуты тюремному заключению. Лучшая из комедий Марстона - «Недовольный» («The Malcontent», 1604 год), в которой выведен образ желчного критика современного общества.
Среди других произведений: трагедии «История Антонио и Меллиды» («The history of Antonio and Mellida»), её продолжение - пьеса «Месть Антонио» («Antonio’s revenge», обе 1602 год), созданная в распространённом в конце XVI - начале XVII веков жанре «трагедии мести» и отразившая влияние трагедий Сенеки; «Софонисба, или Лучшая из женщин» («The wonder of women, or Tragedie of Sophonisba», 1606 год) на сюжет из эпохи второй Пунической войны; «Ненасытная графиня» («The insatiate countess», завершена по черновикам У. Баркстедом, опубликован в 1613 году). В 1606 году в пьесе «Паразит, или Пешка» («Parasitaster, or The Fawne») иронизировал над королём Яковом I Стюартом. Последним драматическим произведением Марстона стала маска «Развлечение в Эшби» («The entertainment at Ashby», 1607 год).
Сочинения:
The works. L., 1856. Vol. 1–3;
Poems. L., 1879.