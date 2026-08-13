МАРСТОН ДЖОН

МАРСТОН ДЖОН - английский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та. Учил­ся в Брейз­но­з-кол­лед­же в Окс­фор­де (1592-1594 годы); в 1609 году ру­ко­по­ло­жен в сан свя­щен­ни­ка. Пред­ста­ви­тель английского мань­е­риз­ма . Де­бю­ти­ро­вал как по­эт-са­ти­рик. Пер­вый по­этический сборник (1598 год) вклю­ча­ет са­ти­ры, на­пи­сан­ные в под­ра­жа­ние Юве­на­лу, и эро­тическую по­эму «Пре­вра­ще­ние Пиг­ма­лио­но­вой ста­туи» («The metamorphosis of Pigmalion’s image») - па­ро­дию на лю­бов­ную по­эзию то­го вре­ме­ни. Под псевдонимом У. Кин­сей­дер (W. Kinsayder) вы­пус­тил сборник са­тир «Бич под­лос­ти» («The scourge of villanie», 1598 год), мрач­но­стью и ми­зан­тро­пи­ей пре­вос­хо­див­ший не толь­ко пер­вую кни­гу, но и боль­шин­ст­во са­тир ели­за­ве­тин­ской эпо­хи. Марстон счи­тал, что са­ти­ра долж­на быть гру­бой и «тём­ной», по­это­му мес­та­ми его про­из­ве­де­ния в этом жан­ре труд­ны для по­ни­ма­ния. Оба сборника бы­ли пуб­лич­но со­жже­ны по при­ка­зу ар­хи­епископа Кен­тер­бе­рий­ско­го в 1599 году. По мне­нию не­ко­то­рых учё­ных, влия­ние са­тир Марстона от­ра­зи­лось в твор­че­ст­ве У. Шек­спи­ра : в об­раз­ах Тер­си­та («Тро­ил и Крес­си­да») и Яго («Отел­ло»), а так­же в мо­но­ло­гах ко­ро­ля Ли­ра, впав­ше­го в бе­зу­мие («Ко­роль Лир»).

Пер­вой пье­сой Марстона счи­та­ет­ся «Бич ак­тёра» («Histrio-mastix», 1599 год, опубликована в 1610 году). В 1599-1602 годах вме­сте с Т. Дек­ке­ром вы­сту­пил про­тив Б. Джон­со­на в т. н. вой­не те­ат­ров. Джон­сон ос­ме­ял Марстона в ря­де сво­их пьес, кри­ти­куя его за пла­ги­ат и не­ук­лю­жий стиль; Марстон вы­вел Джон­со­на в пье­сах «Раз­вле­че­ние Дже­ка Дра­ма» («Jack Drum’s entertainment», 1600 год, опубликована в 1616 году) и «Что вам угод­но» («What you will», 1607 год). В 1605 году вме­сте с Джон­со­ном и Д. Чап­ме­ном на­пи­сал са­ти­рическую ко­ме­дию «Эй, на вос­ток!» («East­ward, hoe!»); за со­дер­жав­шие­ся в пье­се по­ли­тические на­мё­ки все трое бы­ли под­верг­ну­ты тю­рем­но­му за­клю­че­нию. Луч­шая из ко­ме­дий Марстона - «Не­до­воль­ный» («The Malcontent», 1604 год), в ко­то­рой вы­ве­ден об­раз желч­но­го кри­ти­ка современного об­ще­ст­ва.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: тра­ге­дии «Ис­то­рия Ан­то­нио и Мел­ли­ды» («The history of Antonio and Mellida»), её про­дол­же­ние - пье­са «Месть Ан­то­нио» («An­tonio’s revenge», обе 1602 год), соз­дан­ная в рас­про­стра­нён­ном в конце XVI - начале XVII веков жан­ре «тра­ге­дии мес­ти» и от­ра­зив­шая влия­ние тра­ге­дий Се­не­ки; «Со­фо­нис­ба, или Луч­шая из жен­щин» («The wonder of women, or Tragedie of Sopho­nisba», 1606 год) на сю­жет из эпо­хи второй Пу­ни­че­ской вой­ны ; «Не­на­сыт­ная гра­фи­ня» («The insatiate countess», за­вер­ше­на по чер­но­ви­кам У. Бар­к­сте­дом, опубликован в 1613 году). В 1606 году в пье­се «Па­ра­зит, или Пеш­ка» («Parasitaster, or The Fawne») иро­ни­зи­ро­вал над ко­ро­лём Яко­вом I Стю­ар­том. По­след­ним дра­ма­тическим про­из­ве­де­ни­ем Марстона ста­ла мас­ка «Раз­вле­че­ние в Эш­би» («The entertainment at Ashby», 1607 год).

Сочинения:

The works. L., 1856. Vol. 1–3;

Poems. L., 1879.