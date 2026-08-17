МАРСИЛИЙ ПАДУАНСКИЙ

Марсилий Падуанский (Марсилио Майнардини; ит. Marsilio Mainardini, Marsilio da Padova) (ок. 1280, Падуя — ок. 1343, Мюнхен) — оригинальный средневековый политический мыслитель, обосновывавший примат светской власти над духовной. Происходил из семьи падуанских юристов, изучал медицину и философию; в 1312—1313 был ректором факультета искусств Парижского университета. В круг его общения входили поэт Альбертино Муссато, философы-аристотелики Пьетро д’Абано и Жан де Жанден. В 1319 по поручению итальянских гибеллинов он посетил графа Шарля де ла Марш (с 1322 король Франции Карл IV ). Главные события жизни и творчества М. П. связаны с противостоянием папы Иоанна XXII и императора Людовика IV Баварского , на стороне которого он выступил с трактатом «Защитник мира» («Defensor pacis»), завершенным 24 июня 1324. Это сочинение, распространявшееся в рукописях вплоть до XVI в., состоит из трех частей: в 1-й излагались взгляды автора на общество и государство в соответствии с «Политикой» Аристотеля; 2-я была посвящена критике современной церкви с опорой на Новый Завет; 3-я содержала обобщение двух первых. Обнародование трактата угрожало М. П. обвинением в ереси; вместе с Ж. де Жанденом он укрылся у Людовика Баварского в Германии, где в 1327 его настигло отлучение от церкви. Во время похода императора в Италию М. П. получил назначение на пост архиепископа в Милане и духовного наместника в Риме, участвовал в низложении папы и избрании антипапы Николая V. Вместе с Людовиком М. П. вернулся в Германию и последние годы жизни провел при его дворе, написав еще три сочинения: «Меньший защитник» («Defensor minor»), продолжавший темы предыдущего трактата; «О юрисдикции императора в брачных делах» («De jurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus»), связанный с брачной тяжбой сына Людовика; и «О переносе империи» («Tractatus de traslatione imperii»). Основные идеи М. П. относятся к отрицанию светских полномочий церкви и папства, преемства папы по отношению к св. Петру, утверждению равенства всех духовных лиц и вообще верующих, идеала евангельской бедности. Из-за упомянутых критических суждений, а также некоторых положений, касающихся народного суверенитета, разделения законодательной и судебной властей, разграничения духовной и светской сферы, М. П. причисляют к предшественникам Реформации и политических теорий раннего Нового времени.

Соч. : Il difensore della pace / Trad. di M. Conetti et al. 2 Vol. Milano, 2001; Защитник мира. Defensor pacis / Пер. с фр. Б. Есенова; ред. Г. Лупарев. М., 2014.

Лит. : Battocchio R. Ecclesiologia e politica in Marsilio da Padova. Padova, 2005; Dolcini C., Lambertini R. Mainardini, Marsilio // Dizionario biografico degli italiani. Vol. 67. Roma, 2006. P. 569–576; Marsilio da Padova / A cura di E. Ancona, F. Todescan. Padova, 2007; Bayona Aznar B . Marsilio de Padua. Madrid, 2011; A Companion to Marsilius of Padua / Ed. G. Moreno-Riano, C. J. Nederman. Leiden–Boston, 2012; Collodo S. Scienze della natura e ricerca politica: la civitas terrena nel Defensor pacis di Marsilio da Padova // Filosofia naturale e scienze dell’esperienza fra Medioevo e umanesimo. Treviso, 2012. P. 15—240; Syros V . Marsilius of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval Traditions of Political Thought. Toronto, 2012; Briguglia G. Marsilio da Padova. Roma, 2013; Ключко Б. И. Марсилий Падуанский // Православная энциклопедия. Т. 44. М., 2016. С. 113—117. М. А. Юсим.