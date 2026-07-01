МАРСИЛИО ФИЧИНО (итал. MarsilioFicino)

Итальянский философ и гуманист.

Марсилио Фичино родился 19 октября 1433 г. в семье личного врача Козимо Медичи . Марсилио Фичино получил образование во Флоренции, Пизе и Болонье.

В юношеские годы Марсилио Фичино находился под влиянием жившего во Флоренции во время Ферраро-Флорентийского собора византийского философа Плифона, который определил увлечение Фичино философией Платона. Козимо Медичи, также увлеченный идеями Плифона, решил основать во Флоренции «Платоновскую академию», сообщество ученых, которые занимались бы изучением и развитием философии Платона. Во главе воссозданной Академии был поставлен Марсилио Фичино.

Фичино считал необходимым перевести на латынь не только сочинения самого Платона, но также и работы тех философов, на которых, как полагал Фичино, Платон опирался. Позже Фичино начал работать и над диалогами Платона. Переводы были окончены к 1468 г. Завершив эту работу, Марсилио Фичино создал свое главное произведение — «Платоновское богословие и бессмертие души», в котором доказывал, что учение Платона находится в полном соответствии с божественным законом.

Марисилио Фичино фактически возродил традиции апологетики — направления в мысли, стремившегося примирить античную философию с христианской верой. По мысли Фичино, смысл занятия философией в том, чтобы подготовить душу к восприятию божественного откровения.

В 1473 г. Фичино принял священнический сан, но не оставил своих трудов. Он перевел на латынь труды Плотина, Ямвлиха и Дионисия Ареопагита. Параллельно с этим, Фичино создавал комментарии к диалогам Платона, текстам Нового Завета, а также писал астрологические работы. Деятельность Фичино оказала влияние на многих мыслителей, предвосхитив пантеистическое мировоззрение.

Марсилио Фичино умер во Флоренции 1 октября 1499 г.

Сочинения:

MarsiliusFicinus, Opera,v. 1-2,Basel, 1576;

SupplementumFicinianum, v. 1-2, Firenze, 1937;

Ficino M. Commentaire sur le Banquet de Platon, P.,1956;

MarsiliusFicinusTheologia platonica, v. 1-2, Bologna, 1965.

Иллюстрации:

Скульптурное изображение Марсилио Фичино.