МАРШНЕР ГЕНРИХ АВГУСТ
МАРШНЕР ГЕНРИХ АВГУСТ - немецкий композитор и дирижёр.
Сын ремесленника, выходца из Богемии. С детства учился игре на фортепиано, пел в хоре, сочинял песни, пьесы для фортепиано, сценическую музыку для школьных спектаклей. В 1813 году посетил в Вене Л. ван Бетховена.
Учился в Лейпциге на юридическом факультете университета, одновременно изучал композицию у И. Г. Шихта - кантора церкви Святого Фомы (Томаскирхе). В 1816-1821 годах служил учителем музыки у графа И. Н. Зичи в Пресбурге (ныне Братислава), получил известность как пианист, дирижёр и композитор. В 1820 году на сцене Дрезденского придворного театра состоялась постановка его оперы «Генрих IV и Д’Обинье» под рук. К. М. фон Вебера. В 1821-1824 годах музыкальный директор оперной труппы этого театра (по приглашению Вебера), написал музыку к постановке драмы «Принц Фридрих Гомбургский» Г. фон Клейста (1821 год), поставил свой зингшпиль «Лесоруб-браконьер» (1825 год; либретто Ф. Кинда) и другие. В 1825-1827 годах концертировал в Амстердаме, Берлине, Вене и других городах. В 1827–1831 годах главный дирижёр Лейпцигской оперы.
Прославился как крупнейший немецикй композитор своего времени, создав романтические оперы «Вампир» (1828 год) и «Храмовник и еврейка» (1829 год; обе - Лейпциг; в редакции Х. Пфицнера поставлены соответственно в 1924 году в Штутгарте и в 1912 году в Страсбурге). В 1831-1859 годах придворный капельмейстер и музыкальный директор в Ганновере. Боролся с засильем итальянчкой и французской музыки на немецкой сцене, пропагандировал произведения немецких и австрийских композиторов. Вершина творчества Маршнера – опера «Ганс Гейлинг» (о повелителе волшебного народа, живущего под землёй в Богемии), с триумфальным успехом поставлена в 1833 году в Берлине (либреттист и исполнитель заглавной роли – Ф. Э. Девриент). Маршнер с успехом выступал как дирижёр на музыкальных фестивалях в Ростоке (1843 год), Любеке (1847 год) и другие. Творчество М. высоко ценили Ф. Мендельсон и Р. Шуман. В 1850-е годы оперы Маршнера были вытеснены из репертуара произведениями Дж. Мейербера и Р. Вагнера, и композитор умер почти в безвестности.
Сценические произведения Маршнера (всего около 25), написанные под воздействием эстетики Л. Тика и Э. Т. А. Гофмана, оказали большое влияние на дальнейшее развитие романтического музыкального театра. Во многом он придерживался традиций австрийского «волшебного» зингшпиля, обращался к фольклорным, средневековым историческим сюжетам, к «готическим» легендам о призраках и монстрах. Стремясь к сквозному развитию действия, использовал технику лейтмотивов. Автор более 420 песен и около 120 хоровых произведений на стихи И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Ф. Рюккер- та, Л. Уланда, К. Брентано, А. Шамиссо, Й. фон Эйхендорфа, Г. Гейне, Н. Ленау, Р. Бёрнса, Дж. Байрона и других, произведений для симфонического оркестра, фортепиано, скрипки, гитары.