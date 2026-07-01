МАРШНЕР ГЕНРИХ АВГУСТ

МАРШНЕР ГЕНРИХ АВГУСТ - немецкий ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр.

Сын ре­мес­лен­ни­ка, вы­ход­ца из Бо­ге­мии. С дет­ст­ва учил­ся иг­ре на фортепиано, пел в хо­ре, со­чи­нял пес­ни, пье­сы для фортепиано, сце­ническую му­зы­ку для школь­ных спек­так­лей. В 1813 году по­се­тил в Ве­не Л. ван Бет­хо­ве­на.

Учил­ся в Лейп­ци­ге на юри­дическом факультете университета, од­но­вре­мен­но изу­чал ком­по­зи­цию у И. Г. Ших­та - кан­то­ра церкви Святого Фо­мы (То­мас­кир­хе). В 1816-1821 годах слу­жил учи­те­лем му­зы­ки у графа И. Н. Зи­чи в Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва), по­лу­чил из­вест­ность как пиа­нист, ди­ри­жёр и ком­по­зи­тор. В 1820 году на сце­не Дрез­ден­ско­го при­двор­но­го те­ат­ра со­стоя­лась по­ста­нов­ка его опе­ры «Ген­рих IV и Д’Оби­нье» под рук. К. М. фон Ве­бе­ра. В 1821-1824 годах музыкальный ди­рек­тор опер­ной труп­пы это­го те­ат­ра (по при­гла­ше­нию Ве­бе­ра), на­пи­сал му­зы­ку к по­ста­нов­ке дра­мы «Принц Фрид­рих Гом­бург­ский» Г. фон Клей­ста (1821 год), по­ста­вил свой зин­гш­пиль «Ле­со­руб-бра­конь­ер» (1825 год; либ­рет­то Ф. Кин­да) и другие. В 1825-1827 годах кон­цер­ти­ро­вал в Ам­стер­да­ме, Бер­ли­не, Ве­не и других го­ро­дах. В 1827–1831 годах главный ди­ри­жёр Лейп­циг­ской опе­ры.

Про­сла­вил­ся как круп­ней­ший немецикй ком­по­зи­тор сво­его вре­ме­ни, соз­дав ро­ман­тические опе­ры «Вам­пир» (1828 год) и «Хра­мов­ник и ев­рей­ка» (1829 год; обе - Лейп­циг; в редакции Х. Пфиц­не­ра по­став­ле­ны со­от­вет­ст­вен­но в 1924 году в Штут­гар­те и в 1912 году в Страс­бур­ге). В 1831-1859 годах при­двор­ный ка­пель­мей­стер и музыкальный ди­рек­тор в Ган­но­ве­ре. Бо­рол­ся с за­силь­ем итальянчкой и французской му­зы­ки на немецкой сце­не, про­па­ган­ди­ро­вал про­из­ве­де­ния немецких и австрийских ком­по­зи­то­ров. Вер­ши­на твор­че­ст­ва Маршнера – опе­ра «Ганс Гей­линг» (о по­ве­ли­те­ле вол­шеб­но­го на­ро­да, жи­ву­ще­го под зем­лёй в Бо­ге­мии), с три­ум­фаль­ным ус­пе­хом по­став­ле­на в 1833 году в Бер­ли­не (либ­рет­тист и ис­пол­ни­тель за­глав­ной ро­ли – Ф. Э. Дев­ри­ент). Маршнер с ус­пе­хом вы­сту­пал как ди­ри­жёр на музыкальных фес­ти­ва­лях в Рос­то­ке (1843 год), Лю­бе­ке (1847 год) и другие. Твор­че­ст­во М. вы­со­ко це­ни­ли Ф. Мен­дель­сон и Р. Шу­ман. В 1850-е годы опе­ры Маршнера бы­ли вы­тес­не­ны из ре­пер­туа­ра про­из­ве­де­ния­ми Дж. Мей­ер­бе­ра и Р. Ваг­не­ра, и ком­по­зи­тор умер поч­ти в без­вест­нос­ти.

Сце­нические про­из­ве­де­ния Маршнера (все­го около 25), на­пи­сан­ные под воз­дей­ст­ви­ем эс­те­ти­ки Л. Ти­ка и Э. Т. А. Гоф­ма­на , ока­за­ли боль­шое влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие ро­ман­тического музыкального те­ат­ра. Во мно­гом он при­дер­жи­вал­ся тра­ди­ций австрийского «вол­шеб­но­го» зин­гш­пи­ля, об­ра­щал­ся к фольк­лор­ным, средневековым ис­то­рическим сю­же­там, к «го­ти­че­ским» ле­ген­дам о при­зра­ках и мон­ст­рах. Стре­мясь к сквоз­но­му раз­ви­тию дей­ст­вия, ис­поль­зо­вал тех­ни­ку лейт­мо­ти­вов. Ав­тор бо­лее 420 пе­сен и около 120 хо­ро­вых про­из­ве­де­ний на сти­хи И. В. Гёте , Ф. Шил­ле­ра, Ф. Рюк­кер- та, Л. Улан­да, К. Брен­та­но, А. Ша­мис­со, Й. фон Эй­хен­дор­фа, Г. Гей­не, Н. Ле­нау, Р. Бёрн­са, Дж. Бай­ро­на и других, про­из­ве­де­ний для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, фортепиано, скрип­ки, ги­та­ры.