МАРШЕ ЖОРЖ
МАРШЕ ЖОРЖ - французский политический деятель.
Из рабочей семьи, по профессии слесарь, с 1940 года рабочий на заводе, производящем авиадвигатели. В годы Второй мировой войны, в 1942-1943 годах (по другим данным, в 1942-1945 годах), на принудительных работах в нацистской Германии. С 1946 года секретарь профсоюза металлистов в Иси-ле-Мулино, с 1951 года секретарь Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), в 1953-1956 годах секретарь Союза профсоюзов металлистов департамента Сена. В 1947 году вступил во Французскую коммунистическую партию (ФКП), в 1954-1961 годах секретарь федерации ФКП Сен-Сюд (департамент Сена), с 1956 года кандидат в члены ЦК, с 1959 года член ЦК ФКП и кандидат в члены Политбюро ЦК ФКП, с 1961 года член Политбюро и секретарь ЦК ФКП, в 1970 году заместитель генерального секретаря ЦК ФКП. В 1972-1994 годах генеральный секретарь ЦК ФКП, в 1973-1997 годах депутат Национального собрания Франции, в 1979-1989 годах депутат Европейского парламента. В 1981 году баллотировался на пост президента Французской Республики (набрал в 1-м туре 15,34% голосов избирателей).
Марше принимал участие в разработке программных и тактических установок ФКП. В 1972 году от ФКП подписал совместную декларацию с Французской социалистической партией (программу левых сил), к которой вскоре присоединились левые радикалы. Долгое время полностью поддерживал линию КПСС: в 1968 году одобрил ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию ( т.н. Пражская весна), в 1969 году участвовал в международном Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве, неоднократно присутствовал на съездах КПСС. В 1971 и 1985 годах подписал совместные заявления ФКП и КПСС. В 1976 году ФКП под руководством Марше, а также Итальянская коммунистическая партия и Коммунистическая партия Испании удалили из своих программных документов понятие «диктатура пролетариата», заменив его понятием «власть рабочего класса и других категорий трудящихся». В 1978 году после сокрушительного поражения на выборах блока левых сил ФКП под руководством Марше дистанцировалась от Французской социалистической партии. В 1979 году одобрил ввод советских войск в Афганистан. После ухода в 1994 года с поста генерального секретаря ФКП отошёл от активной политической деятельности.
Сочинения:
Le défi démocratique. P., 1973;
La politique du Parti communiste Français. P., 1974;
Parlons franchement. P., 1977;
L’espoir au pr ́esent. P., 1980;
ФКП: вызов капиталистическому кризису // Коммунист. 1983. № 1;
Démocratie. P., 1990.