МАРШЕ ЖОРЖ

МАРШЕ ЖОРЖ - французский по­ли­тический дея­тель.

Из ра­бо­чей се­мьи, по про­фес­сии сле­сарь, с 1940 года ра­бо­чий на за­во­де, про­из­во­дя­щем авиа­дви­га­те­ли. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны , в 1942-1943 годах (по другим дан­ным, в 1942-1945 годах), на при­ну­дительных ра­бо­тах в на­ци­ст­ской Гер­ма­нии. С 1946 года сек­ре­тарь проф­сою­за ме­тал­ли­стов в Иси-ле-Му­ли­но, с 1951 года сек­ре­тарь Все­об­щей кон­фе­де­ра­ции тру­да (ВКТ), в 1953-1956 годах сек­ре­тарь Сою­за проф­сою­зов ме­тал­ли­стов департамента Се­на. В 1947 году всту­пил во Фран­цуз­скую ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию (ФКП), в 1954-1961 годах сек­ре­тарь фе­де­ра­ции ФКП Сен-Сюд (департамент Се­на), с 1956 года кан­ди­дат в члены ЦК, с 1959 года член ЦК ФКП и кан­ди­дат в члены По­лит­бю­ро ЦК ФКП, с 1961 года член По­лит­бю­ро и сек­ре­тарь ЦК ФКП, в 1970 году заместитель ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК ФКП. В 1972-1994 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ЦК ФКП, в 1973-1997 годах депутат Национального со­б­ра­ния Фран­ции, в 1979-1989 годах депутат Ев­ро­пей­ско­го пар­ла­мен­та. В 1981 году бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та Французской Рес­пуб­ли­ки (на­брал в 1-м ту­ре 15,34% го­ло­сов из­би­ра­те­лей).

Марше при­ни­мал уча­стие в раз­ра­бот­ке про­грамм­ных и так­тических ус­та­но­вок ФКП. В 1972 году от ФКП под­пи­сал совместную дек­ла­ра­цию с Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­ти­ей (про­грам­му ле­вых сил), к ко­то­рой вско­ре при­сое­ди­ни­лись ле­вые ра­ди­ка­лы. Дол­гое вре­мя пол­но­стью под­дер­жи­вал ли­нию КПСС : в 1968 году одоб­рил ввод войск Ор­га­ни­за­ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию ( т.н. Пражская весна ), в 1969 году уча­ст­во­вал в ме­ж­ду­народном Со­ве­ща­нии ком­му­ни­с­тических и ра­бо­чих пар­тий в Мо­ск­ве, не­од­но­крат­но при­сут­ст­во­вал на съез­дах КПСС. В 1971 и 1985 годах под­пи­сал совместные за­яв­ле­ния ФКП и КПСС. В 1976 году ФКП под руководством Марше, а так­же Италь­ян­ская ком­му­ни­с­тиче­ская пар­тия и Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Ис­па­нии уда­ли­ли из сво­их про­грамм­ных до­ку­мен­тов по­ня­тие «дик­та­ту­ра про­ле­та­риа­та», за­ме­нив его по­ня­ти­ем «власть ра­бо­че­го клас­са и других ка­те­го­рий тру­дя­щих­ся». В 1978 году по­сле со­кру­шительного по­ра­же­ния на вы­бо­рах бло­ка ле­вых сил ФКП под руководством Марше ди­стан­ци­ро­ва­лась от Французской со­циа­ли­стической пар­тии. В 1979 году одоб­рил ввод советских войск в Аф­га­ни­стан . По­сле ухо­да в 1994 года с по­ста ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ФКП ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Сочинения:

Le défi démocratique. P., 1973;

La po­li­tique du Parti communiste Français. P., 1974;

Parlons franchement. P., 1977;

L’espoir au pr ́e­sent. P., 1980;

ФКП: вы­зов ка­пи­та­ли­сти­че­ско­му кри­зи­су // Ком­му­нист. 1983. № 1;

Démo­cratie. P., 1990.