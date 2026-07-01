МАРШАЛЛЬЦЫ

МАРШАЛЛЬЦЫ - мик­ро­не­зий­ский на­род, ко­рен­ное на­се­ле­ние Мар­шал­ло­вых островов.

Чис­лен­ность свыше 60 тысяч человек (2009 года, оцен­ка). Го­во­рят на мар­шалль­ском язы­ке; рас­про­стра­нён так­же английском языке. Ме­ж­ду Маршальских островов Ра­так и Ра­лик су­ще­ст­ву­ют не­ко­то­рые ан­тро­по­ло­гические раз­ли­чия. марщальцы в основном про­тес­тан­ты.

Мар­шал­ло­вы острова за­се­ле­ны в начале I-го тысячелетия н. э. пе­ре­се­лен­ца­ми из Восточной Ме­ла­не­зии. Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми (ис­пан­ца­ми) с 1520-х годов. Тра­диционные за­ня­тия - зем­ле­де­лие и ры­бо­лов­ст­во. Вы­ра­щи­ва­ют в основном ко­ко­со­вую паль­му, на северных атол­лах с за­суш­ли­вым кли­ма­том - так­же пан­да­нус, на южных атол­лах с влаж­ным кли­ма­том - хлеб­ное де­ре­во. Раз­ви­ты су­до­строе­ние и мо­ре­ход­ст­во; ис­поль­зо­ва­лись «мор­ские кар­ты», со­стоя­щие из па­рал­лель­ных и пе­ре­кре­щи­ваю­щих­ся про­жи­лок паль­мо­вых ли­сть­ев (изо­бра­жаю­щих струк­ту­ру и на­прав­ле­ние волн), ра­ко­вин и ку­соч­ков ко­рал­лов (изо­бра­жаю­щих ост­ро­ва и ри­фы).

Оде­ж­да - пле­тён­ные из ли­сть­ев пан­да­ну­са ци­нов­ки (ир), длин­ные юб­ки из ко­ко­со­вых во­ло­кон (у муж­чин); бы­ла рас­про­ст­ра­не­на та­туи­ров­ка. Мат­ри­ли­ней­ные эк­зо­гам­ные не­ло­ка­ли­зо­ван­ные ко­нические кла­ны (чё­ви на Ра­ли­ке и чёу на Ра­та­ке) вклю­ча­ли мат­ри­ли­ней­ные ли­нид­жи (пыч), об­ра­зо­вы­вав­шие ие­рар­хию в со­от­вет­ст­вии с со­ци­аль­ны­ми слоя­ми: во­ж­ди (иро­ич), знать (пы­ряк), низ­шая знать (чиб), ря­до­вые об­щин­ни­ки (кадь­ёр). В со­ста­ве иро­ич вы­де­ля­лись вер­хов­ные во­ж­ди (иро­ич ла­ба­лаб), «боль­шие во­ж­ди» (иро­ич елаб) и «мень­шие во­ж­ди» (иро­ич ир­рик). Гла­вы ли­нид­жей кадь­ёр на­зы­ва­лись алаб. Вер­хов­ный вождь вы­де­лял из кадь­ёр ис­кус­ных вои­нов, на­ви­га­то­ров, зна­ха­рей в осо­бую груп­пу (аток). Аток об­ла­да­ли ря­дом при­ви­ле­гий (по­ли­ги­ния и др.); позд­нее долж­ность аток ста­ла на­сле­до­вать­ся. Со­ци­аль­ная стра­ти­фи­ка­ция бы­ла боль­ше раз­ви­та на юге. В XIX веке вождь атол­ла Аи­линг­ла­па­лап (острова Ра­лик) рас­про­стра­нил свою власть на все атол­лы Ра­ли­ка (за ис­клю­че­ни­ем изо­ли­ро­ван­ных атол­лов Эни­ве­ток и Уд­же­ланг), а вождь атол­ла Ма­ло­элап (о-ва Ра­так) - на атол­лы северной час­ти Ра­та­ка [за ис­клю­че­ни­ем атол­ла Мед­жит (Но­во­го Го­да)]. Раз­ви­ты ин­сти­ту­ты адоп­ции, авун­ку­ла­та, мат­ри­ла­те­раль­но­го кросс­ку­зен­но­го бра­ка, ги­пер­га­мии. Тра­диционная сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па, мес­та­ми пол­но­стью или час­тич­но сме­нив­шаяся на ге­не­рационный тип. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­рас­ту и от­но­сительному по­лу.

Уст­ное твор­че­ст­во.

Тра­диционные пес­ни (алин): тру­до­вые, ко­лы­бель­ные, об­ря­до­вые (со­про­во­ж­даю­щие на­не­се­ние та­туи­ров­ки и др.), пес­ни-на­пут­ст­вия, мо­ре­ход­ные, ис­то­ри­че­ские. Основные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты: сиг­наль­ные тру­бы из ра­ко­вин (джи­лил), идио­фо­ны (ко­рот­кие и длин­ные па­лоч­ки), ба­ра­ба­ны в фор­ме пе­соч­ных ча­сов и др. Раз­ви­то музукально-тан­це­валь­ное искусство: со­хра­ня­ют­ся ар­ха­ические жен­ские тан­цы с дви­же­ни­ем на од­ном мес­те, тан­цы в по­зи­ции си­дя (с вы­ра­зи­тель­ной ми­ми­кой и дви­же­ни­ем плеч), соль­ные тан­цы во­ж­дей, по­пу­ляр­ны муж­ские и жен­ские тан­цы в со­про­во­ж­де­нии па­ло­чек или хо­ра. Один из ста­рей­ших музыкально-тан­це­валь­ных сти­лей - джеб­ва: жен­щи­ны по­ют, ак­ком­па­ни­руя се­бе на ба­ра­ба­нах, в то вре­мя как муж­чи­ны тан­цу­ют, со­про­во­ж­дая тан­цы кри­ка­ми и рит­мич­ной иг­рой на па­лоч­ках. В XX веке в пес­нях от­ра­жа­ют­ся влия­ния ев­ропейской ме­ло­ди­ки и рит­ми­ки, рас­про­стра­ни­лись пес­ни в сме­шан­ном сти­ле (празд­нич­ные, при­вет­ст­вен­ные, лю­бов­ные и др.), а так­же ев­ропейское хо­ро­вое мно­го­го­ло­сие (ро­ж­де­ст­вен­ские, пас­халь­ные пес­ни) и пе­ние под ак­ком­па­не­мент ги­та­ры.

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