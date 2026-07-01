МАРШАЛЛЬЦЫ
МАРШАЛЛЬЦЫ - микронезийский народ, коренное население Маршалловых островов.
Численность свыше 60 тысяч человек (2009 года, оценка). Говорят на маршалльском языке; распространён также английском языке. Между Маршальских островов Ратак и Ралик существуют некоторые антропологические различия. марщальцы в основном протестанты.
Маршалловы острова заселены в начале I-го тысячелетия н. э. переселенцами из Восточной Меланезии. Контакты с европейцами (испанцами) с 1520-х годов. Традиционные занятия - земледелие и рыболовство. Выращивают в основном кокосовую пальму, на северных атоллах с засушливым климатом - также панданус, на южных атоллах с влажным климатом - хлебное дерево. Развиты судостроение и мореходство; использовались «морские карты», состоящие из параллельных и перекрещивающихся прожилок пальмовых листьев (изображающих структуру и направление волн), раковин и кусочков кораллов (изображающих острова и рифы).
Одежда - плетённые из листьев пандануса циновки (ир), длинные юбки из кокосовых волокон (у мужчин); была распространена татуировка. Матрилинейные экзогамные нелокализованные конические кланы (чёви на Ралике и чёу на Ратаке) включали матрилинейные линиджи (пыч), образовывавшие иерархию в соответствии с социальными слоями: вожди (ироич), знать (пыряк), низшая знать (чиб), рядовые общинники (кадьёр). В составе ироич выделялись верховные вожди (ироич лабалаб), «большие вожди» (ироич елаб) и «меньшие вожди» (ироич иррик). Главы линиджей кадьёр назывались алаб. Верховный вождь выделял из кадьёр искусных воинов, навигаторов, знахарей в особую группу (аток). Аток обладали рядом привилегий (полигиния и др.); позднее должность аток стала наследоваться. Социальная стратификация была больше развита на юге. В XIX веке вождь атолла Аилинглапалап (острова Ралик) распространил свою власть на все атоллы Ралика (за исключением изолированных атоллов Эниветок и Уджеланг), а вождь атолла Малоэлап (о-ва Ратак) - на атоллы северной части Ратака [за исключением атолла Меджит (Нового Года)]. Развиты институты адопции, авункулата, матрилатерального кросскузенного брака, гипергамии. Традиционная система терминов родства бифуркативного типа, местами полностью или частично сменившаяся на генерационный тип. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу.
Устное творчество.
Традиционные песни (алин): трудовые, колыбельные, обрядовые (сопровождающие нанесение татуировки и др.), песни-напутствия, мореходные, исторические. Основные музыкальные инструменты: сигнальные трубы из раковин (джилил), идиофоны (короткие и длинные палочки), барабаны в форме песочных часов и др. Развито музукально-танцевальное искусство: сохраняются архаические женские танцы с движением на одном месте, танцы в позиции сидя (с выразительной мимикой и движением плеч), сольные танцы вождей, популярны мужские и женские танцы в сопровождении палочек или хора. Один из старейших музыкально-танцевальных стилей - джебва: женщины поют, аккомпанируя себе на барабанах, в то время как мужчины танцуют, сопровождая танцы криками и ритмичной игрой на палочках. В XX веке в песнях отражаются влияния европейской мелодики и ритмики, распространились песни в смешанном стиле (праздничные, приветственные, любовные и др.), а также европейское хоровое многоголосие (рождественские, пасхальные песни) и пение под аккомпанемент гитары.