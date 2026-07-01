МАРШАЛЛ ЛОИС КЭТРИН

МАРШАЛЛ ЛОИС КЭТРИН - канадская пе­ви­ца (со­пра­но, с середины 1970-х годов мец­цо-со­пра­но).

Учи­лась в То­рон­то у У. Кил­бер­на (с 1936 года; его же­на с 1968 года) и Э. Хейм (1947-1950 годы). Пе­ла в кон­цер­тах и в опе­рах. Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1947 году в То­рон­то в «Стра­стях по Мат­фею» И. С. Ба­ха. В 1952 году впер­вые вы­сту­пи­ла на опер­ной сце­не (Ца­ри­ца но­чи в опе­ре «Вол­шеб­ная флей­та» В. А. Мо­цар­та , там же). С то­го же го­да кон­цер­ти­ро­ва­ла в США с круп­ней­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми и ди­ри­жё­ра­ми - А. Тос­ка­ни­ни, Л. Сто­ков­ским и др., в 1953 году пе­ла в Кар­не­ги-хол­ле (Нью- Йорк) . В 1950-е годы ак­тив­но со­труд­ни­ча­ла с Т. Би­че­мом.

Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в раз­ных стра­нах ми­ра, в т. ч. в СССР (с 1958 года). Уча­ст­во­ва­ла в ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях в Эдин­бур­ге (1957 год), Ван­ку­ве­ре (1958, 1959 годы), не­од­но­крат­но - в Шек­спи­ров­ском фес­ти­ва­ле в Страт­фор­де (Ка­на­да) и др.

Об­шир­ный ре­пер­ту­ар Маршалл ох­ва­ты­вал му­зы­ку ба­рок­ко , вен­ских клас­си­ков, немецких ро­ман­ти­ков (она с осо­бым ус­пе­хом ис­пол­ня­ла пес­ни Ф. Шу­бер­та и Р. Шу­ма­на), Р. Штрау­са, Р. Во­ан-Уиль­ям­са и других ком­по­зи­то­ров XX века (в 1962 году в ан­самб­ле с Г. Гуль­дом ис­пол­ни­ла во­каль­ный цикл «Жи­тие Ма­рии» П. Хин­де­ми­та). Сре­ди ау­дио­за­пи­сей: опе­ра «По­хи­ще­ние из се­ра­ля» Мо­цар­та (1956 год), ора­то­рия «Со­ло­мон» Г. Ф. Ген­де­ля (1955 год; обе - ди­ри­жёр Би­чем), Мес­са h-moll Ба­ха (1957 год, ди­ри­жёр О. Йо­хум), народные пес­ни Британских ост­ро­вов (1975 год). В 1986-1997 годах пре­по­да­ва­ла пе­ние на музыкальном факультете Университета То­рон­то.