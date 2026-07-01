МАРШАЛЛ ЛОИС КЭТРИН
МАРШАЛЛ ЛОИС КЭТРИН - канадская певица (сопрано, с середины 1970-х годов меццо-сопрано).
Училась в Торонто у У. Килберна (с 1936 года; его жена с 1968 года) и Э. Хейм (1947-1950 годы). Пела в концертах и в операх. Дебютировала в 1947 году в Торонто в «Страстях по Матфею» И. С. Баха. В 1952 году впервые выступила на оперной сцене (Царица ночи в опере «Волшебная флейта» В. А. Моцарта, там же). С того же года концертировала в США с крупнейшими оркестрами и дирижёрами - А. Тосканини, Л. Стоковским и др., в 1953 году пела в Карнеги-холле (Нью- Йорк). В 1950-е годы активно сотрудничала с Т. Бичемом.
Гастролировала в разных странах мира, в т. ч. в СССР (с 1958 года). Участвовала в международных фестивалях в Эдинбурге (1957 год), Ванкувере (1958, 1959 годы), неоднократно - в Шекспировском фестивале в Стратфорде (Канада) и др.
Обширный репертуар Маршалл охватывал музыку барокко, венских классиков, немецких романтиков (она с особым успехом исполняла песни Ф. Шуберта и Р. Шумана), Р. Штрауса, Р. Воан-Уильямса и других композиторов XX века (в 1962 году в ансамбле с Г. Гульдом исполнила вокальный цикл «Житие Марии» П. Хиндемита). Среди аудиозаписей: опера «Похищение из сераля» Моцарта (1956 год), оратория «Соломон» Г. Ф. Генделя (1955 год; обе - дирижёр Бичем), Месса h-moll Баха (1957 год, дирижёр О. Йохум), народные песни Британских островов (1975 год). В 1986-1997 годах преподавала пение на музыкальном факультете Университета Торонто.