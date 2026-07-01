МАРШАЛЛ ДЖОРДЖ КЭТЛЕТТ

МАРШАЛЛ ДЖОРДЖ КЭТЛЕТТ - государственный и военный деятель США , генерал армии.

Из се­мьи биз­нес­ме­на. В 1901 году окон­чил Вир­гин­ский во­енный кол­ледж, в 1907 году пе­хот­но-каваоерийское училище в фор­те Ле­ве­ну­эрт (штат Кан­зас), за­тем ко­манд­но-штаб­ной кол­ледж. Слу­жил в 4-м пехотном пол­ку, в 1913-1916 годах в 13-м пехотном пол­ку на Фи­лип­пи­нах. С 1917 года в со­ста­ве аме­ри­кан­ских экс­пе­ди­ци­он­ных сил уча­ст­во­вал в бое­вых дей­стви­ях во Фран­ции. С 1919 года адъ­ю­тант генерала Дж. Пер­шин­га. В 1924-1927 годах заместитель командира 15-го пехотного пол­ка в Тянь­цзи­не (Ки­тай), в 1927-1932 заместитель начальника пехотного училища в фор­те Бен­нинг (штат Джор­джия).

В пе­ри­од Ве­ли­кой де­прес­сии в рам­ках по­ли­ти­ки «но­во­го кур­са» ру­ко­во­дил од­ной из про­грамм по­мо­щи мо­ло­дым без­ра­бот­ным. С 1938 года начальник опе­ра­тив­но­го от­де­ла во­енного министерства, по­мощ­ник на­чаль­ни­ка, с 01.09.1939 года начальник шта­ба ар­мии США. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке во­енно-стра­те­гических пла­нов США во Второй ми­ро­вой вой­не . Вы­сту­пал за вы­сад­ку сою­знических войск в Нор­ман­дии, про­тив пред­ла­гав­ше­го­ся анг­ли­ча­на­ми от­кры­тия вто­ро­го фрон­та в Южной Ев­ро­пе. В ка­че­ст­ве во­енного со­вет­ни­ка американских пре­зи­ден­тов Ф. Д. Руз­вель­та и Г. Тру­мэ­на уча­ст­вовал в ра­бо­те Ка­са­бланк­ской кон­фе­рен­ции 1943 года, Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года , Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года и др. Ак­тив­но под­дер­жал пла­ны атом­ной бом­бар­ди­ров­ки японских го­ро­дов Хи­ро­си­ма и На­га­са­ки в августе 1945 года.

С но­ября 1945 года специальный пред­ста­ви­тель пре­зи­ден­та США Г. Тру­мэ­на при пра­ви­тель­ст­ве Чан Кай­ши. В 1947-1949 годах государственный сек­ре­тарь США. Один из ини­циа­то­ров по­ли­ти­ки «хо­лод­ной вой­ны», соз­да­ния НАТО; при­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке Тру­мэ­на док­три­ны и про­грам­мы американской по­мо­щи западно-ев­ропейским гос-вам, на­зван­ной его име­нем. С на­ча­лом Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов на­зна­чен министром обо­ро­ны США. В сентябре 1951 года по­дал в от­став­ку по со­стоя­нию здо­ро­вья и ото­шёл от ак­тив­ной государственной и по­ли­тической дея­тель­но­сти. Но­белев­ская премия ми­ра 1953 год (за вклад в восста­нов­ле­ние эко­но­ми­ки по­сле­во­ен­ной Ев­ро­пы). От­ме­чен выс­ши­ми во­енными на­гра­да­ми многих стран, в т. ч. советским ор­де­ном Су­во­ро­ва (1944 год). С 1972 года дей­ст­ву­ет Германский фонд Мар­шал­ла (The German Marshall Fund of the United States), с 1993 года - Ев­ропейский центр по изу­че­нию во­про­сов безо­пас­но­сти имени Джорд­жа К. Мар­шал­ла (George C. Mar­shall European Center for Security Stu­dies).

Сочинения:

Memoirs of my services in the World War, 1917–1918. Boston, 1976;

The papers / Ed. L. I. Bland. Balt., 1981–2003. Vol. 1–5.

Дополнительная литература:

Stoler M.A. G. C. Marshall: soldier-statesman of the American century. Bos­ton, 1989;

Lubetkin W. G. Marshall. N. Y., 1989;

Cray Ed. General of the Army: G. C. Marshall, soldier and statesman. N. Y., 2000;

Uldrich J. Sol­di­er, statesman, peacemaker: leadership lessons from G. C. Marshall. N. Y., 2005.