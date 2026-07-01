МАРШАЛЛ ДЖОРДЖ КЭТЛЕТТ
МАРШАЛЛ ДЖОРДЖ КЭТЛЕТТ - государственный и военный деятель США, генерал армии.
Из семьи бизнесмена. В 1901 году окончил Виргинский военный колледж, в 1907 году пехотно-каваоерийское училище в форте Левенуэрт (штат Канзас), затем командно-штабной колледж. Служил в 4-м пехотном полку, в 1913-1916 годах в 13-м пехотном полку на Филиппинах. С 1917 года в составе американских экспедиционных сил участвовал в боевых действиях во Франции. С 1919 года адъютант генерала Дж. Першинга. В 1924-1927 годах заместитель командира 15-го пехотного полка в Тяньцзине (Китай), в 1927-1932 заместитель начальника пехотного училища в форте Беннинг (штат Джорджия).
В период Великой депрессии в рамках политики «нового курса» руководил одной из программ помощи молодым безработным. С 1938 года начальник оперативного отдела военного министерства, помощник начальника, с 01.09.1939 года начальник штаба армии США. Участвовал в разработке военно-стратегических планов США во Второй мировой войне. Выступал за высадку союзнических войск в Нормандии, против предлагавшегося англичанами открытия второго фронта в Южной Европе. В качестве военного советника американских президентов Ф. Д. Рузвельта и Г. Трумэна участвовал в работе Касабланкской конференции 1943 года, Тегеранской конференции 1943 года, Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года и др. Активно поддержал планы атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.
С ноября 1945 года специальный представитель президента США Г. Трумэна при правительстве Чан Кайши. В 1947-1949 годах государственный секретарь США. Один из инициаторов политики «холодной войны», создания НАТО; принимал деятельное участие в разработке Трумэна доктрины и программы американской помощи западно-европейским гос-вам, названной его именем. С началом Корейской войны 1950-1953 годов назначен министром обороны США. В сентябре 1951 года подал в отставку по состоянию здоровья и отошёл от активной государственной и политической деятельности. Нобелевская премия мира 1953 год (за вклад в восстановление экономики послевоенной Европы). Отмечен высшими военными наградами многих стран, в т. ч. советским орденом Суворова (1944 год). С 1972 года действует Германский фонд Маршалла (The German Marshall Fund of the United States), с 1993 года - Европейский центр по изучению вопросов безопасности имени Джорджа К. Маршалла (George C. Marshall European Center for Security Studies).
Сочинения:
Memoirs of my services in the World War, 1917–1918. Boston, 1976;
The papers / Ed. L. I. Bland. Balt., 1981–2003. Vol. 1–5.
Дополнительная литература:
Stoler M.A. G. C. Marshall: soldier-statesman of the American century. Boston, 1989;
Lubetkin W. G. Marshall. N. Y., 1989;
Cray Ed. General of the Army: G. C. Marshall, soldier and statesman. N. Y., 2000;
Uldrich J. Soldier, statesman, peacemaker: leadership lessons from G. C. Marshall. N. Y., 2005.