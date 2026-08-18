МАРШАЛЛ ДЖОН ХЬЮБЕРТ
МАРШАЛЛ ДЖОН ХЬЮБЕРТ - английский археолог и историк, член Британской академии (1936 год).
Окончил Далидж-колледж (Лондон) и Королевский колледж Кембриджского университета; в 1898-1901 годах обучался в Британской школе в Афинах, участвовал в раскопках Кносса, где освоил методику раскопок архитектурных объектов широкими площадями, и под влиянием А. Эванса проявил интерес к эпиграфике. В 1902-1931 годах генеральный директор Археологической службы Индии. Провёл её реорганизацию: к работам стали привлекать, кроме археологов, учёных др. специальностей, что заложило основы междисциплинарного подхода в индийской археологии; сфера деятельности была расширена на все археологические памятники (а не только на связанные с архитектурой и искусством) всех эпох; проведена 1-я каталогизация памятников; была создана должность правительственного эпиграфиста (с 1906 года её занимал Маршалл), что положило начало индийской эпиграфике.
По инициативе Маршалла стало уделяться больше внимания охране памятников, во многих штатах были открыты музеи и отделения Археологической службы, в Дели - Центр. археологическая библиотека. Маршалл первым стал привлекать к раскопкам индийских студентов, готовя национальные кадры археологов; это начинание получило оформление в Археологической школе, созданной по инициативе М. Уилера, в 1944 году возглавившего Археологическую службу. В 1913-1934 годах (вначале совместно с французским буддологом А. Фуше) Маршалл руководил раскопками в Таксиле, по материалам которых восстановил картину развития города и его культуры на протяжении более чем тысячелетия; основал Археологический музей Таксилы (1918 год).
В 1922-1927 годах организовал широкомасштабные раскопки в Мохенджо-Даро, открыв городскую культуру доведической Индии (хараппской цивилизации). Для истории буддизма в Индии важны его раскопки и реставрация буддийской ступы из Санчи (штат Мадхья-Прадеш) и «Львиной капители» из города Сарнатх (штат Уттар-Прадеш) - части колонны, поставленной по приказу Ашоки между 250 и 232 годами до н. э. на предполагаемом месте первой проповеди Будды (изображение трёх из четвёрки этих львов стали гербом независимой Индии).
Был редактором и соавтором годовых отчётов Департамента археологии Индии и создателем серии «Материалы Археологической службы Индии» («Memoirs of the Archaeological Survey of India»). Среди многих работ Маршалла по археологии, истории, искусству, архитектуре Индии особенно ценны богато иллюстрированные полевые отчёты. В 1914 году за заслуги в области археологии Маршалл был посвящён в рыцари.
Сочинения:
The Bagh caves in the Gwalior state. [L.], 1927 (with M. B. Garde);
Mohenjo-Daro and the Indus civilization. L., 1931. Vol. 1–3;
The monuments of Sanchi. L., 1947. Vol. 1–3 (with A. Foucher);
Taxila: an illustrated account... Camb., 1951. Vol. 1–3;
A guide to Sanchi. 3rd ed. Delhi, 1955;
A guide to Taxila. 4th ed. Camb., 1960;
The Buddhist art of Gandhara. Camb., 1960.
Дополнительная литература:
Waterhouse H. The British School at Athens: the first hundred years. [L.], 1986;
Possehl G.L. Leonard Woolley evaluates Indian archaeology // Harappan Studies. New Delhi a. o., 1993. Vol. 1;
Roy S. Story of Indian archaeology. 1784–1947. [Delhi], 1996;
Gill D.W.J. Collecting for Cambridge: J. H. Marshall on Crete // Annual of the British School at Athen. L., 2000.