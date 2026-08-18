МАРШАЛЛ ДЖОН ХЬЮБЕРТ

МАРШАЛЛ ДЖОН ХЬЮБЕРТ - английский археолог и историк, член Британской академии (1936 год).

Окон­чил Да­лидж-кол­ледж (Лон­дон) и Ко­ро­лев­ский кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета; в 1898-1901 годах обучал­ся в Британской шко­ле в Афи­нах, уча­ст­во­вал в рас­коп­ках Кнос­са, где ос­во­ил ме­то­ди­ку рас­ко­пок ар­хитектурных объ­ек­тов ши­ро­ки­ми пло­ща­дя­ми, и под влия­ни­ем А. Эван­са про­явил ин­те­рес к эпи­гра­фи­ке. В 1902-1931 годах ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ар­хео­ло­гической служ­бы Ин­дии. Про­вёл её ре­ор­га­ни­за­цию: к ра­бо­там ста­ли при­вле­кать, кро­ме ар­хео­ло­гов, учё­ных др. спе­ци­аль­но­стей, что за­ло­жи­ло ос­но­вы меж­дис­ци­п­ли­нар­но­го под­хо­да в индийской ар­хео­ло­гии; сфе­ра дея­тель­но­сти бы­ла рас­ши­ре­на на все ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки (а не толь­ко на свя­зан­ные с ар­хи­тек­ту­рой и ис­кус­ст­вом) всех эпох; про­ве­де­на 1-я ка­та­ло­ги­за­ция па­мят­ни­ков; бы­ла соз­да­на долж­ность пра­ви­тель­ст­вен­ного эпи­гра­фиста (с 1906 года её за­ни­мал Маршалл), что по­ло­жи­ло на­ча­ло индийской эпи­гра­фи­ке.

По ини­циа­ти­ве Маршалла ста­ло уде­лять­ся боль­ше вни­ма­ния ох­ра­не па­мят­ни­ков, во мно­гих шта­тах бы­ли от­кры­ты му­зеи и от­де­ле­ния Ар­хео­ло­гической служ­бы, в Де­ли - Центр. архео­ло­гическая библиотека. Маршалл пер­вым стал при­вле­кать к рас­коп­кам индийских сту­ден­тов, го­то­вя национальные кад­ры ар­хео­ло­гов; это на­чи­на­ние по­лу­чи­ло оформ­ле­ние в Ар­хео­ло­гической шко­ле, соз­дан­ной по ини­циа­ти­ве М. Уи­ле­ра, в 1944 году воз­гла­вив­ше­го Ар­хео­ло­гическую служ­бу. В 1913-1934 годах (вна­ча­ле совместно с французским буд­до­ло­гом А. Фу­ше) Маршалл ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми в Так­си­ле, по ма­те­риа­лам ко­то­рых вос­ста­но­вил кар­ти­ну раз­ви­тия го­ро­да и его куль­ту­ры на про­тя­же­нии бо­лее чем ты­ся­че­ле­тия; ос­но­вал Ар­хео­ло­гический му­зей Так­си­лы (1918 год).

В 1922-1927 годах ор­га­ни­зо­вал ши­ро­ко­мас­штаб­ные рас­коп­ки в Мо­хенд­жо-Да­ро, от­крыв городскую куль­ту­ру до­ве­ди­че­ской Ин­дии (ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции). Для ис­то­рии буд­диз­ма в Ин­дии важ­ны его рас­коп­ки и рес­тав­ра­ция буд­дий­ской сту­пы из Сан­чи (штат Мад­хья-Пра­деш) и «Льви­ной ка­пи­те­ли» из города Сар­натх (штат Ут­тар-Пра­деш) - час­ти ко­лон­ны, по­став­лен­ной по при­ка­зу Ашо­ки ме­ж­ду 250 и 232 годами до н. э. на пред­по­ла­гае­мом мес­те пер­вой про­по­ве­ди Буд­ды (изо­бра­же­ние трёх из чет­вёр­ки этих львов ста­ли гер­бом не­за­ви­си­мой Ин­дии).

Был ре­дак­то­ром и со­ав­то­ром го­до­вых от­чётов Департамента ар­хео­ло­гии Ин­дии и соз­да­те­лем се­рии «Ма­териа­лы Ар­хео­ло­гической служ­бы Ин­дии» («Memoirs of the Archaeological Survey of India»). Сре­ди многих ра­бот Маршалла по ар­хео­ло­гии, ис­то­рии, ис­кус­ст­ву, ар­хи­тек­ту­ре Ин­дии осо­бен­но цен­ны бо­га­то ил­лю­ст­ри­ро­ван­ные по­ле­вые от­чё­ты. В 1914 году за за­слу­ги в об­лас­ти ар­хео­ло­гии Маршалл был по­свя­щён в ры­ца­ри.

Сочинения :

The Bagh caves in the Gwalior state. [L.], 1927 (with M. B. Garde);

Mohenjo-Daro and the Indus civilization. L., 1931. Vol. 1–3;

The monuments of Sanchi. L., 1947. Vol. 1–3 (with A. Foucher);

Taxila: an illustrated ac­count... Camb., 1951. Vol. 1–3;

A guide to San­chi. 3rd ed. Delhi, 1955;

A guide to Taxila. 4th ed. Camb., 1960;

The Buddhist art of Gand­hara. Camb., 1960.

Дополнительная литература :

Waterhouse H. The British School at Athens: the first hundred years. [L.], 1986;

Possehl G.L. Leonard Woolley evaluates Indian archaeo­lo­gy // Harappan Studies. New Delhi a. o., 1993. Vol. 1;

Roy S. Story of Indian archaeology. 1784–1947. [Delhi], 1996;

Gill D.W.J. Colle­cting for Cambridge: J. H. Marshall on Crete // Annual of the British School at Athen. L., 2000.