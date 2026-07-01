МАРШАЛЛ ДЖОН
МАРШАЛЛ ДЖОН - американский государственный и политический деятель, юрист.
Участник Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов, во время которой у него завязались дружеские отношения с Дж. Вашингтоном и Дж. Адамсом. После увольнения с военной службы в 1780 году изучал право в юридическом колледже, был одним из лидеров федералистов в Виргинии. В 1797 году возглавлял американскую делегацию на переговорах с Францией. С 1799 года депутат Конгресса США, госсекретарь в администрации Дж. Адамса (1800-1801 годы).
С 1801 года до конца жизни главный судья Верховного суда США. Сыграл значительную роль в развитии американской юридической системы. При нём Верховный суд США стал центром власти, получив функции судебного контроля, полномочия определять конституционность законодательных и исполнительных актов. В частности, в решении по конкретному делу (1803 год) высшая судебная инстанция впервые признала закон (акт Конгресса) неконституционным. Маршалл определил, что Верховный суд обладает такими судебными полномочиями, которые исторически включали в себя полномочие давать толкование содержания законов. Поскольку конституционное положение о верховенстве федерального права над правом штатов делает Конституцию «высшим законом страны» и законы Соединённых Штатов издаются «во исполнение» Конституции, а судьи дают присягу защищать Конституцию, то те же судьи могут и вправе объявлять недействительным любой законодательный акт, который, по их мнению, противоречит Конституции. Это стало важной вехой в истории развития государственных институтов в США и способствовало разграничению полномочий законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. В серии решений Верховного суда США известным стало и решение, вынесенное Маршаллом в 1823 году, признавшее претензии первооткрывателей на земли, открытые ими в эпоху Великих географических открытий.