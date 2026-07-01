МАРШАЛЛ ДЖОН

МАРШАЛЛ ДЖОН - американский государственный и политический деятель, юрист.

Уча­ст­ник Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов, во вре­мя ко­то­рой у не­го за­вя­за­лись дру­же­ские от­но­ше­ния с Дж. Ва­шинг­то­ном и Дж. Адам­сом. По­сле уволь­не­ния с во­енной служ­бы в 1780 году изу­чал пра­во в юри­дическом кол­лед­же, был од­ним из ли­де­ров фе­де­ра­ли­стов в Вир­ги­нии. В 1797 году воз­глав­лял американскую де­ле­га­цию на пе­ре­го­во­рах с Фран­ци­ей. С 1799 года де­пу­тат Кон­грес­са США, гос­сек­ре­тарь в ад­ми­ни­ст­ра­ции Дж. Адам­са (1800-1801 годы).

С 1801 года до кон­ца жиз­ни главный судья Вер­хов­но­го су­да США. Сыг­рал зна­чительную роль в раз­ви­тии американской юри­дической сис­те­мы. При нём Вер­хов­ный суд США стал цен­тром вла­сти, по­лу­чив функ­ции су­деб­но­го кон­тро­ля, пол­но­мо­чия оп­ре­де­лять кон­сти­ту­ци­он­ность за­ко­но­да­тель­ных и ис­пол­ни­тель­ных ак­тов. В ча­ст­но­сти, в ре­ше­нии по кон­крет­но­му де­лу (1803 год) выс­шая су­деб­ная ин­стан­ция впер­вые при­зна­ла за­кон (акт Конгресса) не­кон­сти­ту­ци­он­ным. Маршалл оп­ре­де­лил, что Вер­хов­ный суд об­ла­да­ет та­ки­ми су­деб­ны­ми пол­но­мо­чия­ми, ко­то­рые ис­то­ри­че­ски вклю­ча­ли в се­бя пол­но­мо­чие да­вать тол­ко­ва­ние со­дер­жа­ния за­ко­нов . По­сколь­ку кон­сти­ту­ци­он­ное по­ло­же­ние о вер­хо­вен­ст­ве фе­де­раль­но­го пра­ва над пра­вом шта­тов де­ла­ет Кон­сти­ту­цию «выс­шим за­ко­ном стра­ны» и за­ко­ны Со­еди­нён­ных Шта­тов из­да­ют­ся «во ис­пол­не­ние» Кон­сти­ту­ции , а су­дьи да­ют при­ся­гу за­щи­щать Кон­сти­ту­цию, то те же су­дьи мо­гут и впра­ве объ­яв­лять не­дей­ст­ви­тельным лю­бой за­ко­но­да­тель­ный акт, ко­то­рый, по их мне­нию, про­ти­во­ре­чит Кон­сти­ту­ции. Это ста­ло важ­ной ве­хой в ис­то­рии раз­ви­тия государственных ин­сти­ту­тов в США и спо­соб­ст­во­ва­ло раз­гра­ни­че­нию пол­но­мо­чий за­ко­но­дательной, ис­пол­нительной и су­деб­ной вет­вей вла­сти. В се­рии ре­ше­ний Вер­хов­но­го су­да США из­вест­ным ста­ло и ре­ше­ние, вы­не­сен­ное Маршаллом в 1823 году, при­знав­шее пре­тен­зии пер­во­от­кры­ва­те­лей на зем­ли, от­кры­тые ими в эпо­ху Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий.