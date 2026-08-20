МАРШАЛ

МАРШАЛ - титул, воинское звание.

1) Первоначально сторож лошадей или конюх, затем придворный титул в Священной Римской империи и Франции.Вве­дён в сред­ние ве­ка для главного смот­ри­те­ля императорских (ко­ро­лев­ских) ко­ню­шен. С XII века маршал - при­двор­ный са­нов­ник, ве­дав­ший те­ло­хра­ни­те­ля­ми, кон­ной стра­жей и ко­нюш­ня­ми французского ко­ро­ля. В от­ли­чие от маршалов, со­сто­яв­ших при круп­ных сень­о­рах, ко­ро­лев­ский маршал при Фи­лип­пе II Ав­гу­сте (1180-1223 годы) име­но­вал­ся маршал Фран­ции. В XIII-XVI веках во Фран­ции ти­тул маршал при­сваи­вал­ся так­же ко­мандующим вой­ска­ми в про­вин­ци­ях.

2) Выс­шее во­ин­ское зва­ние (чин) в во­о­руженных си­лах многих го­су­дарств. С XVI века во Фран­ции обо­зна­чал выс­шее во­ин­ское зва­ние. Имел осо­бый знак от­ли­чия - мар­шаль­ский жезл. В Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века зва­ние уп­разд­не­но Кон­вен­том, вос­ста­нов­ле­но в 1804 году На­по­ле­о­ном I . В XIX веке вве­де­но в ар­ми­ях Ис­па­нии, Ос­ман­ской им­пе­рии (му­шир), Ита­лии, Япо­нии, в XX веке - в Ве­ли­ко­бри­та­нии (толь­ко для ВВС - ви­це-маршал, маршал, главный маршал авиа­ции, маршал Ко­ро­лев­ских ВВС), Ин­дии, Поль­ше, Фин­лян­дии, Ру­мы­нии, Ки­тае (до 1965 года), КНДР, Мон­го­лии, Юго­сла­вии (до 1993 года), Бол­га­рии, Бра­зи­лии и др. В Рос­сии (1699-1917 годы), Ав­ст­рии (с 1867 года Ав­ст­ро-Венг­рии), Прус­сии (по­зд­нее Гер­ма­нии) во­ин­ско­му зва­нию маршала со­от­вет­ст­во­вал чин ге­не­рал-фельд­мар­ша­ла, в Ве­ли­ко­бри­та­нии и не­ко­то­рых др. стра­нах - фельд­мар­ша­ла.

В СССР в 1935 году вве­де­но во­ин­ское зва­ние Мар­шал Со­вет­ско­го Сою­за , в 1943 году - глав­ный мар­шал и маршал ро­да войск [авиа­ции, ар­тил­ле­рии, бро­не­тан­ко­вых войск, инженерных войск, войск свя­зи; вве­де­ны Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 16.01 и 9.10.1943 года (зва­ние маршал бро­не­тан­ко­вых войск 26.04.1984 года уп­разд­не­но)]. Зва­ние маршал рода войск со­от­вет­ст­во­ва­ло во­ин­ско­му зва­нию генерал ар­мии и адмирал фло­та. Пер­вы­ми бы­ли удо­стое­ны: зва­ния маршала авиа­ции - А. А. Но­ви­ков (17.03.1943 года), маршала ар­тил­ле­рии - Н. Н. Во­ро­нов (18.01.1943 года), маршала бро­не­тан­ко­вых войск - П. А. Рот­ми­ст­ров и Я. Н. Фе­до­рен­ко (21.02.1944 года), маршала инженерных войск - М. П. Во­робь­ёв (21.02.1944 года), маршала войск свя­зи - И. Т. Пе­ре­сып­кин (21.02.1944 года).

За пе­ри­од Великой Отечественной вой­ны зва­ния маршала авиа­ции (ар­тил­ле­рии, бро­не­тан­ко­вых войск, инженерных войск, войск свя­зи) при­свое­ны 15 советским вое­на­чаль­ни­кам, в по­сле­во­енный пе­ри­од - 49. Ли­цам, удо­сто­ен­ным зва­ний Маршал Советского Со­ю­за, глав­ного маршала и маршала ро­да войск, вру­ча­лись осо­бая гра­мо­та Пре­зи­диу­ма ВС (с 1990 года Пре­зи­ден­та) СССР и осо­бый знак от­ли­чия - «Мар­шаль­ская Звез­да». В Российской Фе­де­ра­ции в 1993 году вве­де­но во­ин­ское зва­ние Мар­шал Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции .

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