МАРСЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАРСЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - университет Экс-Марсель, основан графом Людовиком II Анжуйским в 1409 году в Экс-ан-Провансе как Главная школа в составе факультетов теологии, права, медицины.
В 1764 году к университету был присоединён как факультет искусств Бурбонский королевский коллеж, созданный королём Генрихом IV в 1603 году. В результате ряда реорганизаций в 1848 году созданы университет в Экс-ан-Провансе и в 1854 году - в Марселе; в 1896 году - единый Университет Экс-Марсель. В 1968 году согласно закону об ориентации высшего образования образованы два университета. Университет Экс-Марсель I (Университет Прованса) специализируется в основном в области искусства, гуманитарных и социальных наук. В его составе: Центр высшего литературного образования, Политехнический институт, Астрономическая обсерватория и др.
В разное время в университете преподавали или учились: лауреат Нобелевской премии поэт Ф. Мистраль, философ П. Гассенди, немецкий писатель П. Зюскинд, французский актёр Ж. Л. Трентиньян. В Университете Экс-Марсель II (с 1994 года Средиземноморский университет) преобладает изучение медицинских, естественнонаучных, технических и экономических наук, наук о спорте. В его составе факультеты: медицины, фармакологии, стоматологии; институты: механики, технологии; Региональный институт труда, Высшая инженерная школа, Школа журналистики и коммуникации, Океанологический центр и др. В 1973 году создан Университет Экс-Марсель III (Университет имени П. Сезанна). Специализируется в области права, политологии, прикладной экономики и бизнеса. Эти 3 университета, кампусы которых расположены в 11 городах юго-востока Франции, объединены в Университет Экс-Марсель (70 тысяч студентов, 2009 год).