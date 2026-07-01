МАРСЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАРСЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - университет Экс-Марсель, основан графом Людовиком II Анжуйским в 1409 году в Экс-ан-Провансе как Главная школа в составе факультетов теологии, права, медицины.

В 1764 году к университету был при­сое­ди­нён как факультет ис­кусств Бур­бон­ский ко­ро­лев­ский кол­леж, соз­дан­ный ко­ро­лём Ген­ри­хом IV в 1603 году. В ре­зуль­та­те ря­да ре­ор­га­ни­за­ций в 1848 году соз­да­ны университет в Экс-ан-Про­ван­се и в 1854 году - в Мар­се­ле; в 1896 году - еди­ный Университет Экс-Мар­сель. В 1968 году со­глас­но за­ко­ну об ори­ен­та­ции выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния об­ра­зо­ва­ны два университета. Университет Экс-Мар­сель I (Университет Про­ван­са) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся в основном в об­лас­ти искусства, гу­ма­ни­тар­ных и со­ци­аль­ных на­ук. В его со­ста­ве: Центр выс­ше­го литературного об­ра­зо­ва­ния, По­ли­тех­нический институт, Ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия и др.

В раз­ное вре­мя в университете пре­по­да­ва­ли или учи­лись: лау­ре­ат Но­бе­лев­ской премии по­эт Ф. Ми­ст­раль, фи­ло­соф П. Гас­сен­ди, немецкий пи­са­тель П. Зюс­кинд , французский ак­тёр Ж. Л. Трен­тинь­ян. В Университете Экс-Мар­сель II (с 1994 года Сре­ди­зем­но­мор­ский университет) пре­об­ла­да­ет изу­че­ние медицинских, ес­тественнонаучных, тех­нических и эко­но­мических на­ук, на­ук о спор­те. В его со­ста­ве факультеты: ме­ди­ци­ны, фар­ма­ко­ло­гии, сто­ма­то­ло­гии; институты: ме­ха­ни­ки, тех­но­ло­гии; Ре­гио­наль­ный институт тру­да, Выс­шая инженерная шко­ла, Шко­ла жур­на­ли­сти­ки и ком­му­ни­ка­ции, Океа­но­ло­гический центр и др. В 1973 году соз­дан Университет Экс-Мар­сель III (Университет имени П. Се­зан­на). Спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся в об­лас­ти пра­ва, по­ли­то­ло­гии, при­клад­ной эко­но­ми­ки и биз­не­са. Эти 3 университета, кам­пу­сы ко­то­рых рас­по­ло­же­ны в 11 го­ро­дах юго-вос­то­ка Фран­ции, объ­е­ди­не­ны в Университет Экс-Мар­сель (70 тысяч сту­ден­тов, 2009 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)