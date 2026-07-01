МАРСЕЛИСЫ

МАРСЕЛИСЫ - семья купцов нидерландского происхождения, датский дворянский и баронский род.

Ос­но­ва­тель - Габ­ри­эль (около 1570 года - 20.07.1643 года), вы­хо­дец из Южных Ни­дер­лан­дов, жил в Рот­тер­да­ме, в 1602 или 1603 году пе­ре­ехал в Гам­бург, где соз­дал Тор­го­вый дом Мар­се­ли­сов, ко­то­рый вёл тор­го­вые опе­ра­ции со Шлез­виг-Голь­штей­ном, юэногерманскими го­ро­да­ми, Шве­ци­ей, Ре­чью По­спо­ли­той, Кур­лян­ди­ей, Ис­па­ни­ей, Ис­лан­ди­ей, а так­же Северной Аф­ри­кой и Ост-Ин­ди­ей; датский ко­ро­лев­ский фак­тор в Гам­бур­ге (1631 год; фак­ти­че­ски с 1629 года, па­тент по­лу­чил в 1634 году); на­ла­дил тор­гов­лю с Русским государством: в 1620-1630-х годах от­крыл в Мо­ск­ве тор­го­вую кон­то­ру. В 1631 году со­дей­ст­во­вал полковнику А. Лес­ли в най­ме на русскую служ­бу сол­дат и офи­це­ров, ор­га­ни­зо­вал до­бы­чу же­лез­ной ру­ды в Нор­ве­гии.

Его сы­но­вья: Се­лио [15.12.1600 года - 20(30).03.1663 года], один из наи­бо­лее из­вест­ных тор­гов­цев зер­ном и ору­жи­ем на Бал­тий­ском море, осу­ще­ст­в­лял тор­гов­лю зер­ном из Кур­лян­дии в Ис­па­нию и Пор­ту­га­лию, около 1629 года тор­го­вал в Ам­стер­да­ме, от от­ца унас­ле­до­вал раз­ра­бот­ки же­лез­ной ру­ды в Нор­ве­гии, в свя­зи с чем с 1640-х годов жил пре­имущественно в Кри­стиа­нии (ны­не Ос­ло) и Ко­пен­га­ге­не, вёл круп­ные тор­го­вые опе­ра­ции, ока­зы­вал зна­чительную фи­нан­со­вую под­держ­ку ко­ро­лям Да­нии;

Пётр Гав­ри­ло­вич (Пе­тер) [1602 год - 10(20).07.1672 года], ка­зна­чей датского ко­ро­ле­ви­ча Воль­де­ма­ра, ко­мис­сар датского ко­ро­ля Кри­стиа­на IV и шведской ко­ро­ле­вы Кри­сти­ны. В 1629 году при­был в Мо­ск­ву. В 1630-х годах по по­ру­че­нию русского пра­ви­тель­ст­ва вёл пе­ре­го­во­ры в Шлез­виг-Голь­штей­не и по­став­лял в каз­ну воо­ру­же­ние. В 1638 году по­лу­чил за за­слу­ги жа­ло­ван­ную гра­мо­ту на пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли в Рос­сии. В 1639 году во­шёл вме­сте с Ф. Ф. Аке­мой и А. Д. Ви­ниу­сом в ком­па­нию по управ­ле­нию Го­ро­ди­щен­ски­ми за­во­да­ми. В 1643-1644 годах вы­сту­пал по­сред­ни­ком в сва­тов­ст­ве датского ко­ро­ле­ви­ча Воль­де­ма­ра к до­че­ри ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча - ца­рев­не Ири­не Ми­хай­лов­не. В 1643 году по­лу­чил датское дво­рян­ст­во. В 1644 году по­лу­чил жа­ло­ван­ные гра­мо­ты на ор­га­ни­за­цию же­ле­зо­де­лательных за­во­дов на ре­ках Ва­га, Ко­ст­ро­ма, Шекс­на. В декабре 1647 года Го­ро­ди­щен­ские за­во­ды бы­ли ото­бра­ны в каз­ну, од­на­ко уже 01(11).09.1648 года воз­вра­ще­ны в ве­де­ние П. Г. Мар­се­ли­са и Аке­мы, ко­то­рые ре­кон­ст­руи­ро­ва­ли их, а в 1652-1653 годах по­строи­ли но­вый круп­ный ме­тал­лур­гический ком­плекс - Ка­шир­ские за­во­ды. В феврале 1656 года Мар­се­лис и Аке­ма взя­ли на об­рок на 15 лет у боя­ри­на И. Д. Ми­ло­слав­ско­го же­лез­ный (до­мен­ный и мо­ло­то­вый) По­ро­тов­ский за­вод в Обо­лен­ском уезде, на реке По­рот­ва (Про­тва), а в 1658/1659 году за ни­ми по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча за­пи­сан так­же Угод­ский же­лез­ный за­вод в Ма­ло­яро­сла­вец­ком уезда, на реке Угод­ка. То­гда же к но­вым за­во­дам для обес­пе­че­ния их ра­бо­ты им бы­ла да­на Вы­ше­го­род­ская во­лость с кре­сть­я­на­ми. В 1661/1962 году П. Г. Мар­се­лис был об­ви­нён в кра­же мед­ных де­нег на сум­му 15 тысяч рублей, при­го­во­рён к кон­фи­ска­ции все­го иму­ще­ст­ва и вы­дво­ре­нию из Русского государства. В 1662 году об­ви­нение ужесточено, он был по­са­жен в тюрь­му, од­на­ко бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву ко­ро­ля Да­нии Фре­де­ри­ка III и А. Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на ос­во­бож­дён в 1664 или 1665 году. В 1665 году по­слан русским пра­ви­тель­ст­вом к им­пе­ра­то­ру Священной Римской им­пе­рии , датскому ко­ро­лю и Бран­ден­бург­ско­му кур­фюр­сту с це­лью скло­нить их к по­сред­ни­че­ст­ву в ус­та­нов­ле­нии ми­ра ме­ж­ду Русским государством и Ре­чью По­спо­ли­той. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Но­во­тор­го­во­го ус­та­ва 1667 года .

В день всту­п­ле­ния в си­лу ус­та­ва ему воз­вра­ще­ны кон­фи­ско­ван­ные Го­ро­ди­щен­ские и Ка­шир­ские же­ле­зо­де­ла­тель­ные и ору­жей­ные за­во­ды вме­сте с при­пи­сан­ной к ним Со­ло­мен­ской волостью (ре­ше­ние за­кре­п­ле­но жа­ло­ван­ной гра­мо­той в 1668 году). В 1667 году по по­ру­че­нию русского пра­ви­тель­ст­ва ру­ко­во­дил под­го­то­вительными ра­бо­та­ми к строи­тель­ст­ву но­во­го гос­ти­но­го дво­ра в Ар­хан­гель­ске (за­вер­шён в 1684 году), по­лу­чил мо­но­поль­ное пра­во на экс­порт мач­то­во­го ле­са (дей­ст­во­ва­ло до 1670 года), ко­то­рый он от­прав­лял в ад­рес кон­сор­циу­ма ам­стер­дам­ских куп­цов. В 1668 году по по­ру­че­нию Ор­ди­на-На­що­ки­на вме­сте со стар­шим сы­ном ор­га­ни­зо­вал временную поч­то­вую связь ме­ж­ду Мо­ск­вой, Виль­но и Ри­гой. В 1669 году по­лу­чил пра­во на раз­ра­бот­ку мед­ных руд в Оло­нец­ком уезде и на реке Цыль­ма. В 1671 году пус­тил Алек­син­ский (Ве­прей­ский) за­вод, ос­но­ва­тель русской ли­нии ро­да;

Габ­ри­эль (март 1609 года - 05.04.1673), датский ре­зи­дент и фак­тор в Ам­стер­да­ме (1638 год), соз­дал вме­сте с брать­я­ми круп­ное пред­при­ятие по про­изводству пу­шек в Хар­ле­ме, в 1640-х годах вёл ак­тив­ную тор­гов­лю в Нор­ве­гии, с 1642 года датский ко­ро­лев­ский пред­ста­ви­тель в ди­пло­ма­тической мис­сии Ис­па­нии в Да­нии, один из основных по­став­щи­ков де­нег и ору­жия для датской ар­мии в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов, 07.09.1665 года воз­ве­дён в датское дво­рян­ст­во;

Ле­о­нард (июль 1611 года - 05.10.1667 года), круп­ный тор­го­вец, про­дол­жил де­ло от­ца в Гам­бур­ге, один из ру­ко­во­ди­те­лей Тор­го­во­го до­ма Мар­се­ли­сов, за­тем ком­па­нии «Вдо­ва и на­след­ни­ки А. Б. Берн­са и Л. Мар­се­лис».

Из де­тей С. Мар­се­ли­са из­вес­тен Габ­ри­эль (1635 год - 23.12.1671 года), стар­ший асес­сор Гор­но­го управ­ле­ния (с 1663 года) и ге­не­рал-поч­тмей­стер (с 1668 года) в Нор­ве­гии, член датской Ком­мерц-кол­ле­гии (с 1670/1671 года).

Из­вест­ны сы­но­вья П. Г. Мар­се­ли­са: Ле­он­тий Пет­ро­вич (Ле­о­нард Пе­терз) (1638-1670 годы), вы­пол­нял ряд ди­пло­ма­тических по­ру­че­ний А. Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на, в т. ч. в Анг­лии в 1664 году; жи­вя в 1660-х годах в Ри­ге, яв­лял­ся ин­фор­ма­то­ром русского пра­ви­тель­ст­ва, в 1666 году по собственному по­чи­ну от­пра­вил­ся в бас­сейн реки Пе­чо­ра для по­ис­ка руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, ему уда­лось най­ти ру­ду на реке Цыль­ма, в 1668-1670 годах воз­глав­лял русскую поч­то­вую служ­бу; Гав­ри­ил Пет­ро­вич (Габ­ри­эль Пе­терз) (? - по­сле 1674 года), полковник русской ар­мии;

Пётр Пет­ро­вич (Пе­тер) Стар­ший [? - 07(17).08.1675 года]; Пётр Пет­ро­вич (Пе­тер) Млад­ший (? - 1696 год). В 1672 году трое сы­но­вей П. Г. Мар­се­ли­са унас­ле­до­ва­ли же­ле­зо­де­ла­тель­ные и ору­жей­ные за­во­ды. 15(25).03.1674 года бра­тья по­лу­чи­ли цар­скую гра­мо­ту на за­во­ды и во­лость, а в ию­не то­го же го­да до­го­во­ри­лись о раз­де­ле иму­ще­ст­ва. По раз­дель­ной за­пи­си за­во­ды ото­шли к П. П. Мар­се­ли­су Стар­ше­му, ко­то­рый в 1675 году по­лу­чил жа­ло­ван­ную гра­мо­ту на строи­тель­ст­во но­вых за­во­дов в Оло­нец­ком крае. Не­за­дол­го до смер­ти П. П. Мар­селис Стар­ший в ию­ле 1675 года со­ста­вил ду­хов­ную гра­мо­ту, в ко­то­рой за­ве­щал за­во­ды ма­ло­лет­не­му сы­ну Хри­стиа­ну (1674-1690 годы), а опе­ку­на­ми на­зна­чил Е. фан дер Га­те­на (умер около 1677 года), А. И. Бу­те­нан­та фон Ро­зен­бу­ша и свою же­ну Мар­га­ри­ту (уро­ж­дён­ную Бёк­кер фон Дель­ден). В 1677 году Бу­те­нант фон Ро­зен­буш ос­тал­ся един­ст­вен­ным опе­ку­ном Хри­стиа­на и уп­ра­ви­те­лем за­во­дов, в 1678 году и 1685 году по­лу­чил жа­ло­ван­ные гра­мо­ты на за­во­ды в Оло­нец­ком крае на своё имя и на имя Х. П. Мар­се­ли­са. В 1690 году, по­сле смер­ти Х. П. Мар­се­ли­са, не имев­ше­го на­след­ни­ков, Го­ро­ди­щен­ские и Ка­шир­ские за­во­ды бы­ли изъ­я­ты го­су­дар­ст­вом и пе­ре­да­ны дя­де ца­ря Пет­ра I Л. К. На­рыш­ки­ну, а Оло­нец­кие за­во­ды с 1692 года при­над­ле­жа­ли Бу­те­нан­ту фон Ро­зен­бу­шу. Из­вес­тен сын Г. П. Мар­се­ли­са - Пётр Гав­ри­ло­вич (? - по­сле 1715 года), май­ор, уча­ст­ник Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов Воз­мож­но, с его смер­тью русская ли­ния ро­да пре­рва­лась. Од­на­ко Э. Ам­бур­гер вы­ска­зал пред­по­ло­же­ни­е, что сы­ном П. Г. Мар­се­ли­са мог быть Иван (От­то Ио­ганн) Мар­се­ли­ус (? - около 1768 год), генерал-майор (1763 год), уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, командир 2-го Московского пе­хот­но­го пол­ка (май - июнь 1760 год), вла­ди­мир­ский обер-ко­мен­дант (1764-1766 годы). В этом слу­чае русская ли­ния ро­да пре­сек­лась в конце XVIII века со смер­тью до­че­рей И. Мар­се­лиу­са.

Из­вест­ны сы­но­вья Г. Мар­се­ли­са (1609-1673 годы): Йо­хан (1641-1702 годы); Франс (1643-1705 годы), его по­том­ст­во по муж­ской ли­нии пре­сек­лось со смер­тью его пра­вну­ка Кри­стиа­на (июль 1752 года - 20.02.1799 года); Виль­хельм (август 1645 год - 1683 год), 15(25).09.1673 года воз­ве­дён в ба­рон­ское до­сто­ин­ст­во Да­нии с фа­ми­ли­ей Гюль­ден­кро­не (датский G ̈uldencrone, Gylden­crone), ко­то­рая за­кре­пи­лась за его по­том­ка­ми; Кон­стан­тин [16(26).10.1647 года - 16(26).06.1699 года], в ба­рон­ское дос­то­ин­ство Да­нии воз­ве­дён 23.02(04.03).1680 года, умер без­дет­ным.

Пра­внук Й. Мар­се­ли­са - Ян (01.11.1731 года - 07.08.1792 года), ам­стер­дам­ский бан­кир, ди­рек­тор ле­ван­тий­ской тор­гов­ли в Ам­стер­да­ме. Его сын Йо­хан­нес Хен­д­рик (31.07.1756 года - 12.04.1844 года) не ос­та­вил муж­ско­го по­том­ст­ва, од­на­ко фа­ми­лия бы­ла пе­ре­да­на по жен­ской ли­нии и про­дол­жа­ет­ся вплоть до начала XXI века.

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