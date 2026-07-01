МАРСЕЛИСЫ
МАРСЕЛИСЫ - семья купцов нидерландского происхождения, датский дворянский и баронский род.
Основатель - Габриэль (около 1570 года - 20.07.1643 года), выходец из Южных Нидерландов, жил в Роттердаме, в 1602 или 1603 году переехал в Гамбург, где создал Торговый дом Марселисов, который вёл торговые операции со Шлезвиг-Гольштейном, юэногерманскими городами, Швецией, Речью Посполитой, Курляндией, Испанией, Исландией, а также Северной Африкой и Ост-Индией; датский королевский фактор в Гамбурге (1631 год; фактически с 1629 года, патент получил в 1634 году); наладил торговлю с Русским государством: в 1620-1630-х годах открыл в Москве торговую контору. В 1631 году содействовал полковнику А. Лесли в найме на русскую службу солдат и офицеров, организовал добычу железной руды в Норвегии.
Его сыновья: Селио [15.12.1600 года - 20(30).03.1663 года], один из наиболее известных торговцев зерном и оружием на Балтийском море, осуществлял торговлю зерном из Курляндии в Испанию и Португалию, около 1629 года торговал в Амстердаме, от отца унаследовал разработки железной руды в Норвегии, в связи с чем с 1640-х годов жил преимущественно в Кристиании (ныне Осло) и Копенгагене, вёл крупные торговые операции, оказывал значительную финансовую поддержку королям Дании;
Пётр Гаврилович (Петер) [1602 год - 10(20).07.1672 года], казначей датского королевича Вольдемара, комиссар датского короля Кристиана IV и шведской королевы Кристины. В 1629 году прибыл в Москву. В 1630-х годах по поручению русского правительства вёл переговоры в Шлезвиг-Гольштейне и поставлял в казну вооружение. В 1638 году получил за заслуги жалованную грамоту на право свободной торговли в России. В 1639 году вошёл вместе с Ф. Ф. Акемой и А. Д. Виниусом в компанию по управлению Городищенскими заводами. В 1643-1644 годах выступал посредником в сватовстве датского королевича Вольдемара к дочери царя Михаила Фёдоровича - царевне Ирине Михайловне. В 1643 году получил датское дворянство. В 1644 году получил жалованные грамоты на организацию железоделательных заводов на реках Вага, Кострома, Шексна. В декабре 1647 года Городищенские заводы были отобраны в казну, однако уже 01(11).09.1648 года возвращены в ведение П. Г. Марселиса и Акемы, которые реконструировали их, а в 1652-1653 годах построили новый крупный металлургический комплекс - Каширские заводы. В феврале 1656 года Марселис и Акема взяли на оброк на 15 лет у боярина И. Д. Милославского железный (доменный и молотовый) Поротовский завод в Оболенском уезде, на реке Поротва (Протва), а в 1658/1659 году за ними по указу царя Алексея Михайловича записан также Угодский железный завод в Малоярославецком уезда, на реке Угодка. Тогда же к новым заводам для обеспечения их работы им была дана Вышегородская волость с крестьянами. В 1661/1962 году П. Г. Марселис был обвинён в краже медных денег на сумму 15 тысяч рублей, приговорён к конфискации всего имущества и выдворению из Русского государства. В 1662 году обвинение ужесточено, он был посажен в тюрьму, однако благодаря заступничеству короля Дании Фредерика III и А. Л. Ордина-Нащокина освобождён в 1664 или 1665 году. В 1665 году послан русским правительством к императору Священной Римской империи, датскому королю и Бранденбургскому курфюрсту с целью склонить их к посредничеству в установлении мира между Русским государством и Речью Посполитой. Активно участвовал в подготовке Новоторгового устава 1667 года.
В день вступления в силу устава ему возвращены конфискованные Городищенские и Каширские железоделательные и оружейные заводы вместе с приписанной к ним Соломенской волостью (решение закреплено жалованной грамотой в 1668 году). В 1667 году по поручению русского правительства руководил подготовительными работами к строительству нового гостиного двора в Архангельске (завершён в 1684 году), получил монопольное право на экспорт мачтового леса (действовало до 1670 года), который он отправлял в адрес консорциума амстердамских купцов. В 1668 году по поручению Ордина-Нащокина вместе со старшим сыном организовал временную почтовую связь между Москвой, Вильно и Ригой. В 1669 году получил право на разработку медных руд в Олонецком уезде и на реке Цыльма. В 1671 году пустил Алексинский (Вепрейский) завод, основатель русской линии рода;
Габриэль (март 1609 года - 05.04.1673), датский резидент и фактор в Амстердаме (1638 год), создал вместе с братьями крупное предприятие по производству пушек в Харлеме, в 1640-х годах вёл активную торговлю в Норвегии, с 1642 года датский королевский представитель в дипломатической миссии Испании в Дании, один из основных поставщиков денег и оружия для датской армии в ходе Северной войны 1655-1660 годов, 07.09.1665 года возведён в датское дворянство;
Леонард (июль 1611 года - 05.10.1667 года), крупный торговец, продолжил дело отца в Гамбурге, один из руководителей Торгового дома Марселисов, затем компании «Вдова и наследники А. Б. Бернса и Л. Марселис».
Из детей С. Марселиса известен Габриэль (1635 год - 23.12.1671 года), старший асессор Горного управления (с 1663 года) и генерал-почтмейстер (с 1668 года) в Норвегии, член датской Коммерц-коллегии (с 1670/1671 года).
Известны сыновья П. Г. Марселиса: Леонтий Петрович (Леонард Петерз) (1638-1670 годы), выполнял ряд дипломатических поручений А. Л. Ордина-Нащокина, в т. ч. в Англии в 1664 году; живя в 1660-х годах в Риге, являлся информатором русского правительства, в 1666 году по собственному почину отправился в бассейн реки Печора для поиска рудных месторождений, ему удалось найти руду на реке Цыльма, в 1668-1670 годах возглавлял русскую почтовую службу; Гавриил Петрович (Габриэль Петерз) (? - после 1674 года), полковник русской армии;
Пётр Петрович (Петер) Старший [? - 07(17).08.1675 года]; Пётр Петрович (Петер) Младший (? - 1696 год). В 1672 году трое сыновей П. Г. Марселиса унаследовали железоделательные и оружейные заводы. 15(25).03.1674 года братья получили царскую грамоту на заводы и волость, а в июне того же года договорились о разделе имущества. По раздельной записи заводы отошли к П. П. Марселису Старшему, который в 1675 году получил жалованную грамоту на строительство новых заводов в Олонецком крае. Незадолго до смерти П. П. Марселис Старший в июле 1675 года составил духовную грамоту, в которой завещал заводы малолетнему сыну Христиану (1674-1690 годы), а опекунами назначил Е. фан дер Гатена (умер около 1677 года), А. И. Бутенанта фон Розенбуша и свою жену Маргариту (урождённую Бёккер фон Дельден). В 1677 году Бутенант фон Розенбуш остался единственным опекуном Христиана и управителем заводов, в 1678 году и 1685 году получил жалованные грамоты на заводы в Олонецком крае на своё имя и на имя Х. П. Марселиса. В 1690 году, после смерти Х. П. Марселиса, не имевшего наследников, Городищенские и Каширские заводы были изъяты государством и переданы дяде царя Петра I Л. К. Нарышкину, а Олонецкие заводы с 1692 года принадлежали Бутенанту фон Розенбушу. Известен сын Г. П. Марселиса - Пётр Гаврилович (? - после 1715 года), майор, участник Северной войны 1700-1721 годов Возможно, с его смертью русская линия рода прервалась. Однако Э. Амбургер высказал предположение, что сыном П. Г. Марселиса мог быть Иван (Отто Иоганн) Марселиус (? - около 1768 год), генерал-майор (1763 год), участник Семилетней войны 1756-1763 годов, командир 2-го Московского пехотного полка (май - июнь 1760 год), владимирский обер-комендант (1764-1766 годы). В этом случае русская линия рода пресеклась в конце XVIII века со смертью дочерей И. Марселиуса.
Известны сыновья Г. Марселиса (1609-1673 годы): Йохан (1641-1702 годы); Франс (1643-1705 годы), его потомство по мужской линии пресеклось со смертью его правнука Кристиана (июль 1752 года - 20.02.1799 года); Вильхельм (август 1645 год - 1683 год), 15(25).09.1673 года возведён в баронское достоинство Дании с фамилией Гюльденкроне (датский G ̈uldencrone, Gyldencrone), которая закрепилась за его потомками; Константин [16(26).10.1647 года - 16(26).06.1699 года], в баронское достоинство Дании возведён 23.02(04.03).1680 года, умер бездетным.
Правнук Й. Марселиса - Ян (01.11.1731 года - 07.08.1792 года), амстердамский банкир, директор левантийской торговли в Амстердаме. Его сын Йоханнес Хендрик (31.07.1756 года - 12.04.1844 года) не оставил мужского потомства, однако фамилия была передана по женской линии и продолжается вплоть до начала XXI века.