МАРСЕЛЬ ГАБРИЕЛЬ ОНОРЕ
МАРСЕЛЬ ГАБРИЕЛЬ ОНОРЕ - французский философ и драматург, член Академии моральных и политических наук Института Франции.
Родился в семье дипломата. Учился в лицее Карно и на философском факультете Сорбонны (1906-1910 годы), в 1908-1910 годах слушал лекции А. Бергсона в Коллеж де Франс. С 1911 года преподавал философию в различных лицеях Франции. С 1923 года в Париже, сотрудничал в качестве театрального и литературного критика с различными журналами и издательствами. Читал лекции в университетах США, Канады, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Японии, в т. ч. в 1949-1950 годах в Абердинском университете и в 1961-1962 годах в Гарварде.
Переживания раннего детства (мать умерла, когда ему было около 4 лет, однако, по признанию Марселя, «таинственным образом она всегда была со мной») и затем опыт работы в Красном Кресте в годы Первой мировой войны, когда Марсель занимался поиском сведений о без вести пропавших военнослужащих («Это был раздирающий душу призыв, на который я должен был дать ответ»), определили характер его драматургического и философского творчества (тема бессмертия и присутствия умершего любимого человека, обращение к неповторимой судьбе конкретного человека и связанный с этим отказ от «духа абстрактности», представленного господствовавшими тогда в философии идеализмом неокантианского толка и позитивизмом).
«Метафизический дневник», писавшийся с 1914 по 1923 годы («Journal m ́etaphysique», 1927 год, русский перевод 2005 год), принёсший Марселю европейскую известность, явился первым опытом экзистенциальной философии во Франции. В проблематике «Метафизического дневника» (ощущение и чувство как способ бытия человека в мире, взаимоотношения Я и Ты, реализующиеся как призыв и ответ, феноменология религиозного опыта, обращение к явлениям, описываемым парапсихологией, и др.) сказалось, в частности, влияние интуитивизма А. Бергсона, диалогического персонализма американского философа У. Э. Хокинга и религиозно-философских концепций англосаксонского неогегельянства (Дж. Ройс, Ф. Г. Брэдли). Оппозиция сверхпонятийного существования (l’existence) и интеллектуально постигаемой объективности составляет стержень его мысли. В своей познавательной проекции существование выступает как «чистое непосредственное» (pur immediat) и как «участие» (participation), преодолевающее дихотомию объекта и субъекта. При этом особое внимание Марсель уделял феномену телесного воплощения, связанного с анализом «ощущения» (le sentir, sensation): тело выступает у Марселя как парадоксальное единство «тела-объекта» и «тела-субъекта» (эти идеи Марселя в дальнейшем развивал М. Мерло-Понти в своей феноменологии восприятия).
В 1929 году под влиянием Ф. Мориака принял католичество, однако традиция томизма и неотомизма не стала ему близкой. Начиная с 1933 года в центре его внимания становится проблема «подлинного бытия» как «онтологического требования» личности, противостоящей превращению человека в безличную функцию социального механизма. В этот период складываются основные понятия зрелой философской мысли Марселя - творческая, или созидающая, верность (fidelit ́e cr ́eatrice), присутствие (présence), открытость и расположенность к другому (disponibilité) и, наконец, онтологическая тайна (myst ̀ere ontologique) сверхрефлексивного и сверхобъектного бытия, символизируемого у Марселя метафорой света («Тайна бытия» - «Le Mystère de l’Être», vol. 1-2, 1951 год). Философствуя в свете христианского опыта, он не переходит при этом границу, отделяющую философию от теологии. Святость великих подвижников веры как «подлинное введение в онтологию» («Трагическая мудрость философии». М., 1995 год. С. 101) является, однако, только введением. Отвергая традиционное представление о беспредпосылочном статусе философской мысли, Марсель считал, что её внефилософские истоки должны стать предметом осознанной рефлексии философа. В отличие от М. Хайдеггера и Ж. П. Сартра, Марсель в своём понимании трагического характера человеческого существования опирался на опыт позитивных духовных состояний человека (вера, надежда, любовь, братское единение людей, верность и радость быть) («Экзистенциальные основания человеческого достоинства» - «La Dignité humaine et ses assises existentielles», 1964 год). Не считая выражение «христианский экзистенциализм» удачным определением его философии, Марсель, начиная с 1950-х годов, предпочитал называть её «неосократизмом», подчёркивая её незавершённый, диалогический и открытый характер.
Как драматург Марсель испытал влияние Б. Шоу, Л. Пиранделло, А. П. Чехова. Автор около 30 пьес, основной тематикой которых стали актуальные нравственно-религиозные конфликты, обнажающие хрупкость человеческого существования [«Непостижимое» («L’Insondable», 1919 год); «Завтрашняя жертва» («La mort de demain», 1919 год); «Пылающий алтарь» («La chapelle ardente», 1925 год); «Человек праведный» («Un Homme de Dieu», 1925 год); «Расколотый мир» («Le Monde cassé», 1933 год); «Жажда» («La Soif», 1938 год); «Рим больше не в Риме» («Rome n’est plus dans Rome», 1951 год); «Моё время - не ваше» («Mon temps n’est pas le vôtre», 1955 год) и др.]. В многочисленных диалогах персонажей драм Марселя происходит выяснение истинных мотивов их поведения, постепенно проступающих наружу из путаницы неосознаваемых страстей.
Сочинения:
Les Hommes contre l’humain. P., 1951. P., 1991;
Le Déclin de la sagesse. P., 1954;
L’Homme problématique. P., 1955;
En chemin, vers quel éveil? P., 1971;
Быть и иметь. Новочеркасск. 1994;
Пьесы. М., 2002;
Опыт конкретной философии. М., 2004;
Присутствие и бессмертие: избранные работы. М., 2007;
Ты не умрешь. СПб., 2008.