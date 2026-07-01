МАРС (БОГ ВОЙНЫ)

МАРС - в мифологии древних римлян и других италийских племён бог войны.

Ве­ро­ят­но, пер­во­на­чаль­но был хто­ническим бо­же­ст­вом пло­до­ро­дия и рас­ти­тель­но­сти, ди­кой при­ро­ды, хра­ни­те­лем об­щи­ны, по­мо­гав­шим и в вой­не, и в мир­ное вре­мя, да­вая по­бе­ду, изо­би­лие и бла­го­по­лу­чие. Как отец Ро­му­ла, Марс был ро­до­на­чаль­ни­ком и хра­ни­те­лем Ри­ма . Ему как бо­гу вой­ны был по­свя­щён храм на Мар­со­вом по­ле. Позд­нее он ста­но­вит­ся ис­клю­чи­тель­но бо­гом вой­ны и как та­ко­вой был ото­жде­ст­в­лён с греческим Аре­сом (хо­тя это ото­жде­ст­в­ле­ние иг­ра­ло роль ско­рее в ли­те­ра­ту­ре, чем в ре­ли­гии). Имя Марса но­сил пер­вый ме­сяц древнеримского ка­лен­да­ря - март.

Ико­но­гра­фия.

В древнеримском искусстве ат­ри­бу­ты Марса - ко­пьё и шлем, а так­же со­про­во­ж­даю­щие его со­ба­ка и гриф (мра­мор­ная ста­туя, II век н. э., Ва­ти­кан­ские му­зеи). В рес­пуб­ли­кан­ский пе­ри­од че­ка­ни­лись мо­не­ты с го­ло­вой Марса на ли­це­вой сто­ро­не и ор­лом на об­рат­ной. Марс при­сут­ст­ву­ет так­же в изо­бра­же­нии важ­но­го для рим­лян ми­фа о Рее Силь­вии, от сою­за ко­то­рой с Марсом ро­ди­лись Ро­мул и Рем («Ал­тарь Ми­ра», 13-9 годы до н. э., Рим). С эпо­хи прин­ци­па­та Ав­гу­ста рас­про­стра­ня­ют­ся совместное изо­бра­же­ния Марса и Ве­не­ры. Их фи­гу­ры в ка­че­ст­ве по­кро­ви­те­лей го­ро­да, да­рую­щих ему безо­пас­ность и про­цве­та­ние, бы­ли воз­двиг­ну­ты в цел­ле хра­ма Мар­са Уль­то­ра в Ри­ме (II век до н. э.; не сохранились), а так­же за­ни­ма­ли центральное ме­сто в рель­е­фах фрон­то­на (не сохранились). На­чи­ная с Ад­риа­на римских им­пе­ра­то­ров при жиз­ни ста­ли изо­бра­жать в об­ра­зе Марса (скульп­тур­ные груп­пы «Император Ад­ри­ан и его суп­ру­га Са­би­на в об­раз­ах Мар­са и Ве­не­ры», ме­ж­ду 120 и 140 годами н. э., пе­ре­де­ла­на около 175 года, Лувр, Па­риж; «Им­пе­рат­ри­ца Фау­сти­на-Млад­шая в об­ра­зе Ве­не­ры и Марс», около 176 год, Рим­ский национальный му­зей). Сце­ны из ми­фа о люб­ви Марса и Ве­не­ры встре­ча­ют­ся в пом­пе­ян­ских фре­сках (около 30 года н. э., Нац. ар­хео­ло­гический му­зей, Не­а­поль).

В ев­ропейском искусстве, на­чи­ная с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния , в ми­фо­ло­гической жи­во­пи­си рас­про­стра­ня­ют­ся сю­же­ты, по­ве­ст­вую­щие о люб­ви Марса и Ве­не­ры (кар­ти­ны «Ве­не­ра и Марс» С. Бот­ти­чел­ли, около 1485 года, Национальная га­ле­рея, Лон­дон; «Марс, Ве­не­ра и Вул­кан» Я. Тин­то­рет­то, около 1551 года, Ста­рая Пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; «Марс и Ве­не­ра, свя­зан­ные лю­бо­вью» П. Ве­ро­не­зе, 1570-е годы, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; «Марс и Ве­не­ра» К. Са­ра­че­ни, около 1600 года, со­б­ра­ние Тис­сен-Бор­не­ми­са, Мад­рид, и др.). На кар­ти­нах Д. Ве­ла­ске­са («Марс», около 1640 года, Пра­до, Мад­рид) и П. П. Ру­бен­са («Ми­нер­ва за­щи­ща­ет мир от Мар­са», 1629-1630 годы, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) он пред­став­лен бо­гом вой­ны. Со второй половины XVIII века под влия­ни­ем Про­све­ще­ния и эс­те­ти­ки клас­си­циз­ма по­яв­ля­ют­ся но­вые мо­ра­ли­зи­рую­щие сю­же­ты с уча­сти­ем Марса: кар­ти­на Ж. М. Вье­на на пред­ло­жен­ный Д. Дид­ро сю­жет «Ве­не­ра де­мон­ст­ри­ру­ет Мар­су го­лу­бей, свив­ших гнез­до в его шле­ме» (1768 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Марс, обез­о­ру­жи­вае­мый Ве­не­рой и Гра­ция­ми» Ж. Л. Да­ви­да (1824 год, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель) и др.; соз­да­ют­ся ста­туи, под­ра­жаю­щие древ­не­рим­ским («На­по­ле­он в об­ра­зе Мар­са-ми­ро­твор­ца» А. Ка­но­вы, 1803-1806 годы, Эпс­ли-ха­ус, Лон­дон; брон­зо­вая ко­пия 1809 год, га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан; «Марс и Ку­пи­дон» Б. Тор­вальд­се­на, 1810-1811 годы, Му­зей Тор­вальд­се­на, Ко­пен­га­ген).

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