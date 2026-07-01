МАРС (БОГ ВОЙНЫ)
МАРС - в мифологии древних римлян и других италийских племён бог войны.
Вероятно, первоначально был хтоническим божеством плодородия и растительности, дикой природы, хранителем общины, помогавшим и в войне, и в мирное время, давая победу, изобилие и благополучие. Как отец Ромула, Марс был родоначальником и хранителем Рима. Ему как богу войны был посвящён храм на Марсовом поле. Позднее он становится исключительно богом войны и как таковой был отождествлён с греческим Аресом (хотя это отождествление играло роль скорее в литературе, чем в религии). Имя Марса носил первый месяц древнеримского календаря - март.
Иконография.
В древнеримском искусстве атрибуты Марса - копьё и шлем, а также сопровождающие его собака и гриф (мраморная статуя, II век н. э., Ватиканские музеи). В республиканский период чеканились монеты с головой Марса на лицевой стороне и орлом на обратной. Марс присутствует также в изображении важного для римлян мифа о Рее Сильвии, от союза которой с Марсом родились Ромул и Рем («Алтарь Мира», 13-9 годы до н. э., Рим). С эпохи принципата Августа распространяются совместное изображения Марса и Венеры. Их фигуры в качестве покровителей города, дарующих ему безопасность и процветание, были воздвигнуты в целле храма Марса Ультора в Риме (II век до н. э.; не сохранились), а также занимали центральное место в рельефах фронтона (не сохранились). Начиная с Адриана римских императоров при жизни стали изображать в образе Марса (скульптурные группы «Император Адриан и его супруга Сабина в образах Марса и Венеры», между 120 и 140 годами н. э., переделана около 175 года, Лувр, Париж; «Императрица Фаустина-Младшая в образе Венеры и Марс», около 176 год, Римский национальный музей). Сцены из мифа о любви Марса и Венеры встречаются в помпеянских фресках (около 30 года н. э., Нац. археологический музей, Неаполь).
В европейском искусстве, начиная с эпохи Возрождения, в мифологической живописи распространяются сюжеты, повествующие о любви Марса и Венеры (картины «Венера и Марс» С. Боттичелли, около 1485 года, Национальная галерея, Лондон; «Марс, Венера и Вулкан» Я. Тинторетто, около 1551 года, Старая Пинакотека, Мюнхен; «Марс и Венера, связанные любовью» П. Веронезе, 1570-е годы, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Марс и Венера» К. Сарачени, около 1600 года, собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид, и др.). На картинах Д. Веласкеса («Марс», около 1640 года, Прадо, Мадрид) и П. П. Рубенса («Минерва защищает мир от Марса», 1629-1630 годы, Национальная галерея, Лондон) он представлен богом войны. Со второй половины XVIII века под влиянием Просвещения и эстетики классицизма появляются новые морализирующие сюжеты с участием Марса: картина Ж. М. Вьена на предложенный Д. Дидро сюжет «Венера демонстрирует Марсу голубей, свивших гнездо в его шлеме» (1768 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Марс, обезоруживаемый Венерой и Грациями» Ж. Л. Давида (1824 год, Королевский музей изящных искусств, Брюссель) и др.; создаются статуи, подражающие древнеримским («Наполеон в образе Марса-миротворца» А. Кановы, 1803-1806 годы, Эпсли-хаус, Лондон; бронзовая копия 1809 год, галерея Брера, Милан; «Марс и Купидон» Б. Торвальдсена, 1810-1811 годы, Музей Торвальдсена, Копенгаген).