МАРС (АКТРИСА)

МАРС - французская ак­три­са.

Дочь ак­тё­ра Мон­ве­ля и ак­три­сы Саль­ве­та. На сце­не с 12 лет. В 1795 году всту­пи­ла в па­риж­скую труп­пу «Фей­до», где иг­ра­ли ак­тё­ры рас­фор­ми­ро­ван­но­го те­ат­ра «Ко­ме­ди Фран­сез» . По­сле вос­ста­нов­ле­ния «Ко­ме­ди Фран­сез» (1799 год) во­шла в со­став его труп­пы на ам­п­луа ин­же­ню. Не имея в ран­них ро­лях ус­пе­ха, счи­та­ясь «хо­лод­ной» ак­три­сой, с начала 1810-х годов Марс ста­ла вы­де­лять­ся вир­ту­оз­ным ис­пол­не­ни­ем ро­лей пер­вых лю­бов­ниц, ко­ке­ток, суб­ре­ток в «вы­со­кой» ко­ме­дии (Се­ли­ме­на, Эль­ми­ра - «Ми­зан­троп», «Тар­тюф» Моль­е­ра; Сю­зан­на - «Же­нить­ба Фи­га­ро» П. Бо­мар­ше; Силь­вия - «Иг­ра люб­ви и слу­чая» П. Ма­ри­во ) и др.

Соз­да­ла за­по­ми­наю­щие­ся об­ра­зы и в со­вре­мен­ной ей ко­ме­дии (Эть­ен­на, Ва­ле­ри, ма­дам де Бри­ен - «Два зя­тя», «Ва­ле­ри», «Брак по рас­чё­ту» Э. Скри­ба; Гор­тен­зия - «Урок ста­ри­кам» К. Де­ла­ви­ня). Кри­ти­ка от­ме­ча­ла ча­рую­щий се­реб­ри­стый го­лос ак­три­сы, вы­со­кое мас­тер­ст­во ве­де­ния диа­ло­га, от­то­чен­ность фра­зи­ров­ки. Марс иг­ра­ла ли­ри­ко-дра­ма­тические ро­ли в про­из­ве­де­ни­ях ро­ман­ти­ков (Дез­де­мо­на - «Ве­не­ци­ан­ский мавр» А. В. де Ви­ньи, гер­цо­ги­ня Гиз - «Ген­рих III и его двор» А. Дю­ма-от­ца, до­нья Соль - «Эр­на­ни» В. Гю­го; все - пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца). Парт­нёр­ша и уче­ни­ца Ф. Ж. Таль­ма, Марс при­над­ле­жа­ла к ак­тё­рам клас­си­ци­ст­ской шко­лы, ко­то­рые, не по­ры­вая с тра­ди­ци­ей, тем не ме­нее спо­соб­ст­во­ва­ли ут­вер­жде­нию ро­ман­тического ре­пер­туа­ра. В 1841 году ос­та­ви­ла сце­ну.

Сочинения:

Les Mémoires. P., 1849. Vol. 1–2.