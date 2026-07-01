МАРС (АКТРИСА)
МАРС - французская актриса.
Дочь актёра Монвеля и актрисы Сальвета. На сцене с 12 лет. В 1795 году вступила в парижскую труппу «Фейдо», где играли актёры расформированного театра «Комеди Франсез». После восстановления «Комеди Франсез» (1799 год) вошла в состав его труппы на амплуа инженю. Не имея в ранних ролях успеха, считаясь «холодной» актрисой, с начала 1810-х годов Марс стала выделяться виртуозным исполнением ролей первых любовниц, кокеток, субреток в «высокой» комедии (Селимена, Эльмира - «Мизантроп», «Тартюф» Мольера; Сюзанна - «Женитьба Фигаро» П. Бомарше; Сильвия - «Игра любви и случая» П. Мариво) и др.
Создала запоминающиеся образы и в современной ей комедии (Этьенна, Валери, мадам де Бриен - «Два зятя», «Валери», «Брак по расчёту» Э. Скриба; Гортензия - «Урок старикам» К. Делавиня). Критика отмечала чарующий серебристый голос актрисы, высокое мастерство ведения диалога, отточенность фразировки. Марс играла лирико-драматические роли в произведениях романтиков (Дездемона - «Венецианский мавр» А. В. де Виньи, герцогиня Гиз - «Генрих III и его двор» А. Дюма-отца, донья Соль - «Эрнани» В. Гюго; все - первая исполнительница). Партнёрша и ученица Ф. Ж. Тальма, Марс принадлежала к актёрам классицистской школы, которые, не порывая с традицией, тем не менее способствовали утверждению романтического репертуара. В 1841 году оставила сцену.
Сочинения:
Les Mémoires. P., 1849. Vol. 1–2.