МАРРИЕТ ФРЕДЕРИК
МАРРИЕТ ФРЕДЕРИК - английский писатель, морской офицер.
Родился в обеспеченной семье управляющего торговым банком, члена Палаты общин британского парламента. Учился в частных английских школах. Получил от отца разрешение бросить школу и поступить в Королевский военно-морской флот (с 1806 года). В 1819 году избран в члены Лондонского королевского общества за разработку системы судовых сигналов, широко применявшейся в торговом флоте Англии и др. стран. В 1820 году назначен капитаном сторожевого корабля, стоявшего у острова Святой Елены; доставил в Англию копии официальных документов о смерти Наполеона I. В 1823-1825 годах участвовал в военных операциях против Бирмы. В декабре 1826 года получил звание капитана 1 ранга. В ноябре 1830 года вышел в отставку. В 1836-1837 годах жил в Бельгии. В 1837-1839 годах путешествовал по Канаде и США [впечатления отразились в книге путевых очерков «Американский дневник» («A diary in America», 1839 год)].
Марриет - основоположник английского морского приключенческого романа. Его творчество соединяет традиции повествований о путешествиях, просветительского романа Г. Филдинга и Т. Смоллетта и романтической прозы Дж. Ф. Купера и В. Скотта. Дебютировал автобиографическим романом «Морской офицер, или Сцены и приключения из жизни Фрэнка Милдмея» («The naval officer; or, Scenes and adventures in the life of Frank Mildmay», 1829 год), имевшим большой успех. Широкую известность Марриету принесли романы «Королевская собственность» («The king’s own», 1830 год), «Ньютон Форстер, или Служба на купеческом корабле» («Newton Forster; or, The merchant service», 1832 год), «Питер Симпл» («Peter Simple», 1834 год), «Мичман Изи» («Mr. midshipman Easy», 1836 год; экранизирован в 1916, 1935 и 1938 годах) и др., в которых Марриет описывает морские сражения, воссоздаёт достоверные картины жизни английских моряков эпохи наполеоновских войн, осуждает принудительную систему рекрутского набора в британский флот и работорговлю.
В романе «Многосказочный паша» («The pacha of many tales», 1835 год), представляющем собой хитросплетение различных сюжетных линий, выразилось увлечение Марриета «восточной» тематикой. Романы «Якоб Верный» («Jacob Faithful», 1834 год) и «Снарлейгоу, или Собака-дьявол» («Snarleyow, or The dog fiend», 1837 год), изображающие приключения простых матросов с барж, закрепили за Марриетом славу юмориста-бытописателя. Готический роман «Корабль-призрак» («The phantom ship», 1839 год) - мрачная вариация на тему легенды о «Летучем Голландце», отразил религиозно-мистические воззрения Марриета. Автор популярных романов для детей: «Дети Нового леса» («The children of the New forest», 1847 год; экранизирован в 1955, 1977 и 1998 годах) и др. Оказал влияние на творчество Дж. Конрада и Э. Хемингуэя. В России книги Марриета переводились с 1868 года.
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 24 т. М., 1912;
Собр. соч.: В 7 т. М., 1998.