МАРРАНЫ

Марраны ( исп. marranos) — обращенные в христианство евреи Испании и Португалии, продолжавшие тайно исповедовать иудаизм. Этимология термина неясна. Согласно одной версии, слово М. происходит от араб . muarram — «запрещенный», «проклятый» и означает «свинья», «свинина» (как запрещенная, ритуально нечистая пища в исламе и иудаизме); по другой версии, от исп . marrar — «сбиться с пути», «ошибиться»; по третьей версии, от галисийско-португальского глагола marrar в значении «принуждать» (причастная форма marrano — «вынужденный»). В современном испанском языке слово М. имеет пейоративный оттенок.Заметный рост числа обращенных иудеев (

Заметный рост числа обращенных иудеев (converso) начался в Испании после погромов 1391 в Севилье, Эсихе, Кармоне, Кордове, Толедо, Барселоне. В XV в. динамика процесса также зависела от вспышек массового насилия против иудейских общин (погромы 1449, 1467, 1473). В начале XVI в. прошли антииудейские волнения и погромы в Португалии.К иудеям, принявшим христианство в

К иудеям, принявшим христианство в XIV—XV вв., «старые христиане» относились настороженно, считая, что они продолжают соблюдать свою прежнюю веру. С 1478 (в Португалии с 1547) они находились под особым контролем инквизиции. После издания указа об изгнании евреев из Испании в 1492 предположительно десятки тысяч иудеев крестились за отведенный им срок в 4 месяца. В дальнейшем на обращенных иудеев и их потомков были перенесены многие ограничительные меры, применявшиеся к иудеям: ношение специальных знаков на одежде, проживание в отдельных кварталах, обычно там же, где прежде располагались худерии. В первые десятилетия XVI в. инквизиция провела множество процессов против М., затем до 1560-х преследования резко сократились и вновь усилились в последней четверти XVI в. Последний инквизиционный процесс против М. прошел в 1818.Спасение от преследований инквизиции принявшие христианство иудеи искали в Италии, Голландии, Османской империи, в колониях Нового Света. Миграция в другие страны Европы была менее значительной.

Спасение от преследований инквизиции принявшие христианство иудеи искали в Италии, Голландии, Османской империи, в колониях Нового Света. Миграция в другие страны Европы была менее значительной.

Лит. : Saraiva A. J. Inquisicao e Cristaos-Novos. Porto, 1969; Wachtel N. La foi du souvenir. Labyrinthes marranes. Paris, 2001; Зеленина Г. С. Огненный враг марранов. Жизнь и смерть под надзором инквизиции. М.–СПб., 2018; Yovel Y. The Other Within. The Marranos: Split Identity and Emerging Modernity. Princenton, 2018. Г. А. Попова.