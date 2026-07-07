МАРР НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Российский филолог, археолог, языковед, академик.
Из семьи выходца из Шотландии и грузинки. Окончил восточный факультет Санкт-Петербургского университета (1888 год), с 1891 года преподавал там же до реорганизации факультета в 1918 году (профессор с 1901 года, декан в 1911-1918 годах). С 1918 года декан факультета общественных наук Петроградского университета. После Октябрьской революции 1917 года был одним из организаторов и возглавил два крупных научно-исследовательских центра Петрограда (Ленинграда): Российскую академию истории материальной культуры (с 1919 года; позднее Истории материальной культуры институт) и Институт Яфетидологических изысканий (с 1921 год; позднее Институт языка и мышления). В 1924-1930 годах директор Публичной бибилотеки (Ленинград); основатель Академии абхазского языка и литературы (1925 год; ныне Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа). С 1930 года вице-президент Академии наук СССР. С 1931 года член ВЦИК.
Марр начал свою деятельность как филолог-кавказовед, во время экспедиций на Кавказ, Афон и Синайский полуостров открыл ряд ценных древнегрузинских и древнеармянских памятников. Как археолог вёл раскопки в Армении, важны открытия его экспедиций в Ани (1892-1893 годы, 1904-1916 годы) и Двине (1899 год); один из первооткрывателей вишапов. В 1890-х годах - в числе руководителей российской экспедиции в Палестине. Среди лингвистических работ Марра выделяется грамматика лазского языка (1910 год). Его грамматики древнеармянского (1903 год) и древнегрузинского (1925 год) языков содержат ценный материал и интересные наблюдения, но не всегда достоверны и включают произвольные трактовки.
Уже в ранних работах, в которых Марр ещё признавал постулаты исторического языкознания, проявились априорность, подгонка фактов под заранее заданные результаты, стремление во что бы то ни стало доказать уже опровергнутые наукой положения, например родство грузинского и армянского языков. Ещё до Октябрьской революции 1917 года Марр выдвинул гипотезу о существовании обширной яфетической семьи языков, к которой отнёс грузинский, «простонародный» армянский («скрестившийся» с индоевропейским «княжеским»), баскский языки, а также ряд языков древнего Средиземноморья, часто известных лишь по названиям или по небольшому количеству слов.
Более отдалённое родство Марр пытался установить между яфетическими и семитскими языками. Эти гипотезы, ещё находившиеся в пределах науки, но не подтверждаемые материалом, он не сумел доказать, однако тем не менее всё более расширял границы яфетических языков. Марр предлагал глобальные построения на основе ограниченного числа примеров, имеющих звуковые сходства, часто случайные. Так, на основе сходства грузинского показателя множественного числа -eb- и элемента -eb-, произвольно выделенного из состава латинского plebs ‘плебеи’, он декларировал яфетическое происхождение языка плебеев и образование латинского языка из его скрещения с индоевропейским языком патрициев.
Окончательный разрыв Марра с научным языкознанием произошёл в 1923 году, когда он провозгласил «новое учение о языке», отвергавшее родство языков, языковые семьи и другие постулаты исторического языкознания, предлагая вместо этого иную картину развития языков от четырёх первоначальных «диффузных выкриков», следы которых якобы сохраняются в современных языках, до будущего единого языка человечества. Это учение было одной из попыток выхода из кризиса языкознания XIX века, не способного решить многие проблемы.
Оно привлекало широкой постановкой задач, глобальностью построений, большую роль в его распространении сыграла яркая личность Марра. Особенно популярным это учение было у специалистов по смежным с языкознанием дисциплинам (историков древности, археологов, этнологов), которые видели в построениях Марра средство разобраться в своей проблематике, но не могли оценить их суть. В условиях, сложившихся в СССР в 1920-х годах, учение Марра привлекало и стремлением создать «новую науку», основанную на «новом мышлении» (выражение Марра), резкой враждебностью по отношению к «буржуазной науке», призывом изучать языки «угнетённых народов». Марр, во многом из стремления к господству в науке, с конца 1920-х годов говорил о своём «марксизме» (хотя ряд положений Марра не соответствовал идеям его основоположников, особенно Ф. Энгельса) и приверженности «пролетарской идеологии», а ряд своих положений приспосабливал к конъюнктуре, например, связывая будущий единый язык человечества с коммунистическим обществом.
Идеи Марра в 1920-е годы были популярны, особенно среди молодёжи, но с 1928-1929 годов начали распространяться и административным путём при поддержке ряда деятелей партии (Н. И. Бухарина, А. В. Луначарского, М. Н. Покровского). «Новое учение» было объявлено «марксизмом в языкознании» и стало официальной догмой; учёные, его не принимавшие, подвергались проработкам и нередко теряли возможность работать. Однако после смерти Марра, продолжавшего считаться «великим учёным», его последователи (И. И. Мещанинов и др.) пошли на компромисс с традиционным языкознанием и отказались от наиболее крайних идей. После того как в 1950 году И. В. Сталин выступил против идей Марра, они были полностью отвергнуты; его труды продолжают использоваться лишь в области кавказоведения.
Сочинения:
Грамматика древнеармянского языка. СПб., 1903. Вып. 1–2;
Грамматика чанского (лазского) языка. С хрестоматией и словарем. СПб., 1910;
Грамматика древнелитературного грузинского языка. Л., 1925;
Избранные работы: В 5 т. М.; Л., 1933–1937; Ани. Л., 1934.