МАРПА

МАРПА - ос­но­во­по­лож­ник буд­дий­ской ти­бетской шко­лы ка­гью.

Уче­ник инд. мас­те­ров вад­жрая­ны - На­ро­пы и Майт­ри­пы (X-XI века). Счи­та­ет­ся, что На­ро­па обу­чал Марпа ком­плек­су ду­хов­ных на­ук, из­вест­но­му как «шесть уче­ний йо­ги» (ос­но­ва­тель Ти­ло­па), из ко­то­рых Марпа в со­вер­шен­ст­ве ов­ла­дел «йо­гой сно­ви­де­ний»; он умел так­же чи­тать пред­зна­ме­но­ва­ния и ис­тол­ко­вы­вать ви­де­ния. Майт­ри­па пе­ре­дал ему ли­нию ду­хов­но­го пре­ем­ст­ва ма­ха­муд­ры - сим­вол по­сти­же­ния пус­тот­но­сти как все­ох­ва­ты­ваю­щей при­ро­ды Аб­со­лю­та - и слож­ней­шее со­те­рио­ло­гическок уче­ние. Марпа яв­ля­ет­ся ав­то­ром бо­лее 150 про­из­ве­де­ний, в т. ч. ав­то­ром пе­ре­во­дов с сан­ск­ри­та на ти­бетский язык тан­трических тек­стов, в ча­ст­но­сти Гухь­я­са­мад­жа тан­тры, пе­ре­во­дов других буд­дий­ских трак­та­тов, ав­то­ром ком­мен­та­ри­ев к ним, а так­же мис­тических пе­сен, различных ру­ко­водств по йо­ге и т. д. Не­смот­ря на то что Марпа ос­та­вал­ся мир­ским адеп­том тан­тры (имел же­ну, несколько сы­но­вей, вёл хо­зяй­ст­во), его по­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что он об­рёл та­кой же уро­вень про­свет­ле­ния, как и буд­да Вад­жрад­ха­ра. Уче­ни­ком Марпы был ти­бетский по­эт и ре­лигиозный дея­тель Ми­ла­ре­па.

Ка­гью со­сто­ит из не­сколь­ких под­школ (в Ти­бе­те, Ки­тае, Ин­дии, в боль­шин­ст­ве стран Ев­ро­пы и Северной Аме­ри­ки), сре­ди ко­то­рых наи­боль­шей мис­сио­нер­ской ак­тив­но­стью (в т. ч. в Рос­сии) от­ли­ча­ет­ся кар­ма-ка­гью.