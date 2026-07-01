МАРПА
МАРПА - основоположник буддийской тибетской школы кагью.
Ученик инд. мастеров ваджраяны - Наропы и Майтрипы (X-XI века). Считается, что Наропа обучал Марпа комплексу духовных наук, известному как «шесть учений йоги» (основатель Тилопа), из которых Марпа в совершенстве овладел «йогой сновидений»; он умел также читать предзнаменования и истолковывать видения. Майтрипа передал ему линию духовного преемства махамудры - символ постижения пустотности как всеохватывающей природы Абсолюта - и сложнейшее сотериологическок учение. Марпа является автором более 150 произведений, в т. ч. автором переводов с санскрита на тибетский язык тантрических текстов, в частности Гухьясамаджа тантры, переводов других буддийских трактатов, автором комментариев к ним, а также мистических песен, различных руководств по йоге и т. д. Несмотря на то что Марпа оставался мирским адептом тантры (имел жену, несколько сыновей, вёл хозяйство), его последователи полагают, что он обрёл такой же уровень просветления, как и будда Ваджрадхара. Учеником Марпы был тибетский поэт и религиозный деятель Миларепа.
Кагью состоит из нескольких подшкол (в Тибете, Китае, Индии, в большинстве стран Европы и Северной Америки), среди которых наибольшей миссионерской активностью (в т. ч. в России) отличается карма-кагью.