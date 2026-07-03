МАРОНИТЫ

Марониты ( араб. маруни, мн. ч. маварина; от имени собственного «Марон») — этноконфессиональная группа арабо-христиан Ливана , относящаяся к католикам восточных обрядов (униатам). Богослужебные языки — сирийский и арабский. Имеют конституционно зафиксированные прерогативы в исполнительной и законодательной ветвях власти (Национальный пакт 1943 закреплял за ними посты президента, главнокомандующего вооруженных сил и определенную долю мест в правительстве и парламенте).

Название «М.» происходит, по одной версии, от св. Марона (ум. в 410), отшельника, подвизавшегося в окрестностях Антиохии , по другой — от Иоанна Марона (ум. в 707), полулегендарного основателя общины. Ученики Марона, по преданию, основали у истоков р. Оронт монастырь, который в V—VI вв. активно защищал учение IV Вселенского собора (Халкидон) в диспутах со сторонниками миафизитства . После издания Ираклием «Эктесиса» в 638 местная братия, по-видимому, приняла монофелитство . Монофелиты, сосредотачивавшиеся в окрестностях Апамеи, в конце VII в. избрали «патриархом Антиохийским» Иоанна Марона, не признанного константинопольским престолом, и игнорировали VI Вселенский собор (681), который осудил их догму как ересь. Столкновения с диафизитами (греко-православными) и миафизитами, а также давление властей Омейядов халифата и Аббасидов халифата в VIII—X вв. вытеснили М. из крупных городов Сев.-Зап. Сирии в горы Сев. Ливана, где они образовали многочисленное сообщество, а с началом крестовых походов пошли на сближение с франками, которые, в обмен на военную помощь, даровали им в своих государствах ряд привилегий, в том числе фискальный иммунитет.

В XI—XII вв. сформировалась светская знать М., которая зачастую соперничала с духовной. Сотрудничество с Римской церковью увенчалось вступлением М. в унию (1182). Участие патриарха Иеремии аль-Амшити в IV Латеранском соборе (1215) закрепило структурное подчинение М. папскому престолу, но практическая реализация унии растянулась на несколько веков, так как после изгнания крестоносцев из Леванта М. снова оказались в изоляции.В XVI—

В XVI—XVII в. папы инициировали ревизию вероучения и богослужения М. ради их приближения к католической норме и латинизации: Маронитскую коллегию, основанную Григорием XIII в Риме (1584), закончили такие крупнейшие церковнослужители и ученые, как патриарх Стефан ад-Дувайхи (1630—1704), автор «Хронографа» («Та’рих ал-азмина») и «Истории маронитской обшины» («Та’рих ат-та’ифа ал-марунийа»), архиепископ Германос Фархат (1670—1732), епископ Иосиф ас-Самани («Великий Ассеманий», 1686—1768). К XVIII в. община расселилась по хребту Ливанских гор на юг, в области Кесруан и Шуф. Товарное шелководство и связи с западноевропейскими торговыми компаниями способствовали ее процветанию, как и покровительство амиров друзов , стремившихся ограничить влияние Османов . Возвышение Маанов (середина XVI в.) в значительной мере связано с поддержкой маронитского рода Хазенов, а одна из ветвей Шихабов к середине XVIII в. даже перешла в маронитство; за ней последовало еще одно друзское семейство — Абу-ль-Лама.

В середине XIX в., с установлением в Вост. Средизмноморье прямого правления Османской империи , неоднократно вспыхивали друзско-маронитские конфликты , в которых на стороне М. последовательно выступала Франция, ратовавшая за режим наибольшего им благоприятствования. Могущество светской знати оказалось при этом подорвано (особенно после восстания Таниуса Шахина), а церковь превратилась в крупнейшего землевладельца Горного Ливана, упрочив свой контроль в обществе через юрисдикцию в вопросах личного статута своих прихожан.

В XX в. западная ориентация маронитской элиты привела ее к столкновению с руководящими группировками других ливанских сообществ (прежде всего мусульманских — друзского и суннитского). Это, в сочетании с неблагоприятным для христиан смещением демографического баланса, еще сильнее ожесточило кризис государственной системы в 1950—1960-е и Гражданскую войну в Ливане 1975—1990 . Несмотря на последовавшее ослабление М. как социума, их партии « Катаиб » и «Марада» все еще занимают заметное место в общественной жизни. На начало XXI в. маронитскому «патриарху Антиохийскому и всего Востока» (ранее утверждался, а с 1954 напрямую рукополагается из Ватикана; фактическая резиденция — монастырь Каннубин, затем — Бкерки, близ Джунии на северо-восток от Бейрута), подчиняются 27 диоцезов по всему Ближнему Востоку (в том числе в Сирии, Израиле, Египте и на Кипре), а также в Европе, США, Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии и Австралии.

Лит. : Родионов М. А. Марониты. Из этноконфессиональной истории Восточного Средиземноморья. М., 1982; Moosa M. The Maronites in History. Syracuse, 1985; Родионов М. А., Сарабьев А. В. Марониты: традиции, история, политика. М., 2013. Т. К . Кораев.