МАРОККАНЦЫ

МАРОККАНЦЫ

1) ара­бо-бер­бер­ское на­се­ле­ние Ма­рок­ко ;

2) ма­рок­кан­ские ара­бы, основное на­се­ле­ние Ма­рок­ко. Чис­лен­ность около 20 млн. человек. Жи­вут так­же в других стра­нах Северной Аф­ри­ки (Су­дан – свыше 300 тыс. человек, Ал­жир - свыше 200 тыс. человек и др.), а так­же в Ев­ро­пе (Фран­ция - свыше 1 млн. человек, Ис­па­ния - свыше 500 тыс. человек, Ни­дер­лан­ды - свыше 300 тыс. человек, Бель­гия - свыше 200 тыс. человек и др.), США (33,4 тыс. вы­ход­цев из Ма­рок­ко - 2000 год, пе­ре­пись), Ка­на­де (28,1 тыс. вы­ход­цев из Ма­рок­ко - 2006 год, пе­ре­пись). Об­щая чис­лен­ность свыше 25 млн. человек (2009 год, оцен­ка). Го­во­рят на диа­лек­тах маг­риб­ской груп­пы арабского язы­ка (в основном - ма­киль­ском, на се­ве­ре и в го­ро­дах - западном-осед­лом, на юге - ха­са­ния). Му­суль­ма­не-сун­ни­ты - в основном ма­ли­кит­ско­го, а так­же хан­ба­лит­ско­го, ша­фи­ит­ско­го маз­ха­бов, на юго-вос­то­ке - так­же ха­рид­жи­ты.

Мароканцы име­ют чрез­вы­чай­но пё­ст­рый эт­нический со­став. В их фор­ми­ро­ва­нии уча­ст­во­ва­ли ме­ст­ные бер­бер­ские пле­ме­на, ара­бы из Ара­вии, Си­рии, Егип­та, Мав­ри­та­нии, нег­ро­ид­ные груп­пы из Западного Су­да­на (хар­ра­ти­ны, бер­бер­ское гна­уа), вы­ход­цы с Ибе­рий­ско­го полуостова. Основное тра­диционное за­ня­тие - па­шен­ное зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, яч­мень, про­со), вы­ра­щи­ва­ние цит­ру­со­вых, мас­лин, фрук­тов, ово­щей, пря­но­стей. Свы­ше по­ло­ви­ны мароканцев про­жи­ва­ет в го­ро­дах. Около 20% мароканцев, жи­вущх в го­рах Эр-Риф и Ат­лас, - по­том­ки ко­чев­ни­ков, в основном пе­ре­шед­ших к осед­ло­сти под на­жи­мом французской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции.

Раз­ви­ты морские про­мыс­лы, гон­чар­ное (в т. ч. ке­ра­ми­ка с тис­нё­ным узо­ром, с ан­го­бом и чёр­ной рос­пи­сью, по­ли­хром­ная) и ко­же­вен­ное (в т. ч. зо­ло­тое тис­не­ние по ко­же ма­ро­кен­ри) ре­мёс­ла, резь­ба и ин­кру­ста­ция по де­ре­ву, об­ра­бот­ка ме­тал­ла, из­го­тов­ле­ние узор­ных шёл­ко­вых тка­ней, ков­ров (Ра­бат, Мар­ра­кеш и др.), пле­те­ние и др. В сель­ских по­се­ле­ни­ях (ка­рья, ду­ар, тиг­ремт) до­ма из обож­жён­но­го кир­пи­ча, гли­но­бит­ные и ка­мен­ные, мес­та­ми - круг­лые на гли­но­бит­ной плат­фор­ме с ка­мы­шовы­ми, об­ма­зан­ны­ми гли­ной, сте­на­ми (нуа­ла). В го­ро­дах 1-2-этаж­ные до­ма (дар) име­ют внутренние дво­ри­ки с фон­та­ном, ок­ру­жён­ные га­ле­рея­ми; главная ком­на­та в до­ме обыч­но Т-об­раз­ная в пла­не. До­ма ук­ра­ше­ны из­раз­ца­ми (зил­лидж), резь­бой по кам­ню, де­ре­ву и сту­ку, рос­пи­сью по фа­са­ду; рас­про­стра­не­ны ар­ка­ды и ка­мен­ная резь­ба в сти­ле испанского пла­те­ре­ско (Ра­бат, Сал), ха­рак­тер­ны ми­ниа­тюр­ные бал­ко­ны-миш­ра­бы, ажур­ные ре­шёт­ки на ок­нах, в ин­терь­е­ре - рез­ные по­тол­ки, по­лу­цир­куль­ные и стрель­ча­тые ар­ки.

Тра­диционная оде­ж­да - длин­ная ру­ба­ха (ган­ду­ра) с ко­рот­ки­ми ру­ка­ва­ми, ру­ба­ха с длин­ны­ми ру­ка­ва­ми и ка­пю­шо­ном (джел­ла­ба), шер­стя­ной плащ (бур­нус, сел­хам); у жен­щин - верх­няя рас­паш­ная оде­ж­да, бо­га­то рас­ши­тая, из шёл­ка или бар­ха­та (каф­тан); на го­ло­ве муж­чи­ны но­сят фес­ку (тар­буш) или тюр­бан (эр­ра­за), жен­щи­ны - хид­жаб. Обувь - туф­ли без зад­ника (ба­бу­ши), сан­да­лии (на­иль). Для ма­роканской кух­ни ти­пич­но обиль­ное ис­поль­зо­ва­ние пря­но­стей, ли­мон­но­го со­ка, при­прав из со­лё­но­го ли­мо­на, су­шё­ных фрук­тов, мас­лин, мо­ре­про­дук­тов и т. п.; из мя­са по­пу­ляр­ны ба­ра­ни­на и ку­ря­ти­на. Ха­рак­тер­ные блю­да: кус­кус, мя­со и ово­щи, ту­шен­ные в гли­ня­ной по­су­де (тад­жин); слад­кий слоё­ный пи­рог с мя­сом (пас­ти­ла); во вре­мя Ра­ма­да­на и по се­мей­ным празд­ни­кам го­то­вят гус­той овощ­ной суп с мя­сом (ха­ри­ра) и хал­ву. Тра­пе­за за­вер­ша­ет­ся слад­ким зе­лё­ным ча­ем с мя­той (атай-на­на); его го­то­вит стар­ший в се­мье мужчина.

У ко­чев­ни­ков пле­ме­на (арабский кби­ла, риф­ско-бер­бер­ское так­билт, северо-бер­бер­ское дхак­битш) скла­ды­ва­ют­ся в кон­фе­де­ра­ции и де­лят­ся на пат­ри­ли­ней­ные ро­ды и ли­нид­жи (игхс - кость), суб­ли­нид­жи и боль­шие се­мьи. У бер­бе­ров Ат­ла­са вы­де­ля­ют­ся груп­пы об­щин­ни­ков (има­зигн), религиозных ли­де­ров (игур­рамн - «свя­тые») и эн­до­гам­ные груп­пы ре­мес­лен­ни­ков (икб­лийн). Прак­ти­ку­ет­ся пат­ри­ла­те­раль­ный ор­то­ку­зен­ный брак. Рас­про­стра­нён ин­сти­тут при­да­но­го (сдак). Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па. Сиб­лин­ги обо­зна­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном, снаб­жён­ным по­ка­за­те­ля­ми по­ла.

Для уст­но­го твор­че­ст­ва ха­рак­те­рен пе­сен­но-тан­це­валь­ный жанр ший­хат (в муж­ском и жен­ском ва­ри­ан­тах). Ис­пол­не­ние ший­ха­та со­про­во­ж­да­ет­ся не­боль­шим муж­ским ин­ст­ру­мен­таль­ным ан­самб­лем в со­ста­ве: ке­ман­ча (час­то за­ме­ня­ет­ся на ев­ропейскую скрип­ку или альт; иг­ра­ют си­дя, дер­жа ин­ст­ру­мент вер­ти­каль­но на ко­ле­не), щип­ко­вый лют­не­вид­ный гу­ин­бри, боль­шой бу­бен бен­дир (арабское; бер­бер­ское - ал­лун). Пе­ви­цы-тан­цов­щи­цы ший­хат мо­гут иг­рать на не­боль­шом про­дол­го­ва­том буб­не та­рид­жа (кор­пус та­ко­го буб­на де­ла­ет­ся из гли­ны), пе­ре­ме­жая свои во­каль­ные фра­зы во вре­мя тан­ца по­ли­рит­ми­че­ски­ми ин­тер­лю­дия­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)