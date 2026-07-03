МАРОККАНЦЫ
МАРОККАНЦЫ
1) арабо-берберское население Марокко;
2) марокканские арабы, основное население Марокко. Численность около 20 млн. человек. Живут также в других странах Северной Африки (Судан – свыше 300 тыс. человек, Алжир - свыше 200 тыс. человек и др.), а также в Европе (Франция - свыше 1 млн. человек, Испания - свыше 500 тыс. человек, Нидерланды - свыше 300 тыс. человек, Бельгия - свыше 200 тыс. человек и др.), США (33,4 тыс. выходцев из Марокко - 2000 год, перепись), Канаде (28,1 тыс. выходцев из Марокко - 2006 год, перепись). Общая численность свыше 25 млн. человек (2009 год, оценка). Говорят на диалектах магрибской группы арабского языка (в основном - макильском, на севере и в городах - западном-оседлом, на юге - хасания). Мусульмане-сунниты - в основном маликитского, а также ханбалитского, шафиитского мазхабов, на юго-востоке - также хариджиты.
Мароканцы имеют чрезвычайно пёстрый этнический состав. В их формировании участвовали местные берберские племена, арабы из Аравии, Сирии, Египта, Мавритании, негроидные группы из Западного Судана (харратины, берберское гнауа), выходцы с Иберийского полуостова. Основное традиционное занятие - пашенное земледелие (пшеница, ячмень, просо), выращивание цитрусовых, маслин, фруктов, овощей, пряностей. Свыше половины мароканцев проживает в городах. Около 20% мароканцев, живущх в горах Эр-Риф и Атлас, - потомки кочевников, в основном перешедших к оседлости под нажимом французской колониальной администрации.
Развиты морские промыслы, гончарное (в т. ч. керамика с тиснёным узором, с ангобом и чёрной росписью, полихромная) и кожевенное (в т. ч. золотое тиснение по коже марокенри) ремёсла, резьба и инкрустация по дереву, обработка металла, изготовление узорных шёлковых тканей, ковров (Рабат, Марракеш и др.), плетение и др. В сельских поселениях (карья, дуар, тигремт) дома из обожжённого кирпича, глинобитные и каменные, местами - круглые на глинобитной платформе с камышовыми, обмазанными глиной, стенами (нуала). В городах 1-2-этажные дома (дар) имеют внутренние дворики с фонтаном, окружённые галереями; главная комната в доме обычно Т-образная в плане. Дома украшены изразцами (зиллидж), резьбой по камню, дереву и стуку, росписью по фасаду; распространены аркады и каменная резьба в стиле испанского платереско (Рабат, Сал), характерны миниатюрные балконы-мишрабы, ажурные решётки на окнах, в интерьере - резные потолки, полуциркульные и стрельчатые арки.
Традиционная одежда - длинная рубаха (гандура) с короткими рукавами, рубаха с длинными рукавами и капюшоном (джеллаба), шерстяной плащ (бурнус, селхам); у женщин - верхняя распашная одежда, богато расшитая, из шёлка или бархата (кафтан); на голове мужчины носят феску (тарбуш) или тюрбан (эрраза), женщины - хиджаб. Обувь - туфли без задника (бабуши), сандалии (наиль). Для мароканской кухни типично обильное использование пряностей, лимонного сока, приправ из солёного лимона, сушёных фруктов, маслин, морепродуктов и т. п.; из мяса популярны баранина и курятина. Характерные блюда: кускус, мясо и овощи, тушенные в глиняной посуде (таджин); сладкий слоёный пирог с мясом (пастила); во время Рамадана и по семейным праздникам готовят густой овощной суп с мясом (харира) и халву. Трапеза завершается сладким зелёным чаем с мятой (атай-нана); его готовит старший в семье мужчина.
У кочевников племена (арабский кбила, рифско-берберское такбилт, северо-берберское дхакбитш) складываются в конфедерации и делятся на патрилинейные роды и линиджи (игхс - кость), сублиниджи и большие семьи. У берберов Атласа выделяются группы общинников (имазигн), религиозных лидеров (игуррамн - «святые») и эндогамные группы ремесленников (икблийн). Практикуется патрилатеральный ортокузенный брак. Распространён институт приданого (сдак). Система терминов родства бифуркативно-линейного типа. Сиблинги обозначаются общим термином, снабжённым показателями пола.
Для устного творчества характерен песенно-танцевальный жанр шийхат (в мужском и женском вариантах). Исполнение шийхата сопровождается небольшим мужским инструментальным ансамблем в составе: кеманча (часто заменяется на европейскую скрипку или альт; играют сидя, держа инструмент вертикально на колене), щипковый лютневидный гуинбри, большой бубен бендир (арабское; берберское - аллун). Певицы-танцовщицы шийхат могут играть на небольшом продолговатом бубне тариджа (корпус такого бубна делается из глины), перемежая свои вокальные фразы во время танца полиритмическими интерлюдиями.